Jag försöker ofta förstå domarna, jag har inte för avsikt att leta fel hos dem och har förståelse för att det går otroligt snabbt på isen.

Men att domarna tar ett matchstraff på Luleås Juhani Tyrväinen. Det är inget annat än ett skämt.

När domarna väljer att sätta sig själv i centrum och tar ett matchstraff på Juhani Tyrväinen går topplocket även på mig.

Men helt allvarligt.

Vad händer?

Jag tror vi har ett problem i relationen mellan domare och spelare om det är så att en domare tror att en spelare medvetet skulle svinga klubban i ansiktet på honom.

Det här är ju patetiskt.

https://twitter.com/cmorehockey/status/1503471893923389444?s=20&t=lGIElWg44al5ATXYVwuQdg

Varför ens ta det här beslutet på isen när man dessutom har tid att snacka ihop sig. Jag har inga problem att förstå och ibland också försvara en felaktig dömd tvåminutersutvisning.

Shit happens.

Men det här.

Kom igen nu!

Det här är inte okej någonstans.

Rakt igenom usel känsla för spelet.

Det här beslutet distanserar endast domarna från spelarna och supportrarna.

Men. Som en vän av ordning så vill jag samtidigt försöka förstå och sätta mig in i regelverket. Konstigt nog går det att delvis finna stöd för domarna att dela 2 minuter plus game som dem gjorde på på isen alternativt en ”Physical abuse of officials”. Även om jag vidhåller att domslutet i sig var horribelt.

Jag har granskat regelboken noggrant och efter vissa samtal kom jag fram till följande:

Det finns, som jag förstått det, möjlighet för domarna att kunna göra bedömningen att det är en gest när Tyrväinen måttar ett slag med klubben mot plexit som sedan råkar träffa domaren.

Då går det i så fall att finna stöd domslutet i regelboken ”Spelregler för Elitishockey 2021-2022”

Alternativt finns det stöd i form av:

Regel 40 – Physical abuse of officials

40.1 Definition – Physical abuse of officals ska ådömas den spelare eller ledare som på något sätt använder våld mot en domare eller funktionär, eller som på något sätt tar fysisk kontakt t.ex. genom att slå, knuffa, hålla fast, spruta vatten, spotta, eller köra på en domare eller funktionär. Alla former av otillbörlig kroppskontakt mot en domare eller funktionär ska bestraffas under denna regel. Även försök att ta otillbörlig kontakt ska bestraffas under denna regel.

Men. Oavsett det så köper jag det inte. Aldrig någonsin.

Jag tycker detta endast tyder på en dålig känsla från domarnas sida och jag tycker det dessutom är svagt att man inte ens går ut och förklarar sitt beslut efteråt. Jag begär inte att domarna ska förklara nån simpel tvåminutersutvisning men situationer likt denna måsta man komma ut och förklara. Annars tappar man trovärdighet och respekt.

Det har domarna inte råd med.

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

