Jag vet inte varför jag sätter mig själv i den här sitsen att ens skriva nåt. Jag skulle kunna avstå och haft en lugn och rätt mycket skönare dag framför mig.

Gör det inte, gör det inte. Sätt dig inte på en hög häst.

Äsch. Va fan.

Jag gör det.

Jag har under alla mina år i min nuvarande roll fått lite av en stämpel att jag har nån form av förakt mot Djurgården. Jag är inte helt säker var den grundar sig i men jag misstänker att det startade nån gång 2015 eller 2016 när jag gick rätt hårt åt Marcus Sörensen eller om det var Daniel Brodin för deras ovårdade spel. Sen går sådant från mun till mun, från twitterprofil till twitterprofil och till slut är det en sanning.

Jag har i grunden inte brytt mig speciellt mycket eftersom jag i regel får höra att jag ofta har något emot de flesta lag som man eventuellt kritiserar eller om jag för den delen berömmer ett lag så betyder det indirekt kritik mot laget de möter.

Men det här med Djurgården. Herregud. Låt mig bara stanna upp där.

Ja. Jag anser fortsatt att det är viktigt att svensk hockey har ett Stockholmslag i SHL eftersom det är ett så pass stort distrikt med många talanger. Men varken SHL eller svensk hockey står och faller med huruvida ett stockholmslag spelar i SHL eller ej.

Det skulle fortsatt spelas hockey, seriesystemet skulle vara detsamma, någon skulle vinna SM-guld, två lag skulle kvala och ett lag flyttas upp. På så sätt spelar det alltså ingen som helst roll vilka som spelar i vilken serie.

En del verkar dock tro att svensk hockey, domarkåren och SHL göra allt i sin makt för att hjälpa Djurgården?

Menar ni på fullaste allvar att det i så fall skulle komma direktiv till domarna som säger att stockholmarna, till varje pris, måste ges fördelar för att få hjälp att hålla sig kvar i SHL.

Det går givetvis att kritisera domarna för diverse domslut som sker inom loppet av hundradelar men att ifrågasätta deras integritet på det sättet är ju helt absurt.

Det hela kulminerade igår i samband med att Marcus Sörensen delade ut en tackling på Örebros Rodigo Abols.

Jag har läst att Sörensen hoppar in tacklingen, att den är från den blinda sidan, att Sörensen siktar på Abols huvud och att han till och med tog för många skär och att det givetvis skulle renderat i en längre avstängning.

Andas, andas, andas.

Sörensen hoppar inte in tacklingen, jag tycker inte att han siktar mot huvudet även om jag medger att den träffar. Den initiala kontakten sker dock via axeln på Rodrigo Abols på ett liknande sätt som Frölundas Andreas Borgmans tackling gick via bröstet på Djurgårdens William Eklund för en dryg vecka sen.

Tacklingen som Sörensen delar ut sker inte från den blinda sidan och inte med någon våldsam kraft vilket går att se på rörelsen på Rodigo Abols huvud från kameravinkeln bakifrån.

Om tacklingen träffat klockrent i huvudet med en större kraft hade Abols huvud fått en mycket kraftigare och tydligare rotation.

Jag säger inte på något sätt att tacklingen är perfekt genomförd utan anser att en utvisning är fullt rimligt. Det är lite gränsfall mellan en tvåa eller en femma men någon anmälan och avstängningen är det inte oavsett om det är en spelare i Djurgården, Brynäs, Oskarshamn, Rögle eller Timrå.

Farten, kraften, den initiala kontakten och själva utförandet ska inte föranleda en anmälan helt enkelt.

Sen går det givetvis att dividera huruvida Sörensen, som är en så pass betydande spelare för Djurgården, ska sätta sig själv i den här typen av situationer. Men det är en helt annan diskussion.

Jag förstår att det är en kritisk del av säsongen och varje millimeter och domslut spelar roll. Jag har respekt för det.

Men på riktigt. Att Djurgården klarar sig undan domslut, anmälningar eller avstängningar för att det är just Djurgården köper jag inte.

Domare har i alla tider missat situationer men förmodligen gjort fler korrekta än inkorrekta bedömingar och det oavsett vilket lag det än må handla om.

Detta är en ständig diskussion och lär så alltid förbli.

Givetvis kommer vi att diskutera detta vidare i podden Sanny&Svensson i morgon.

Till sist. Situationer som inte blir anmälda till Disciplinnämnden kan inte granskas av Disciplinnämnden och således kan dessa inte bestraffas.

Det är som bekant en referensgrupp som fungerar som ett filter och så vitt jag vet sitter det minst två tidigare spelare i den gruppen och för att förtydliga. Ingen av dem har spelat i Djurgården.

Tack för att ni tog er tid

Sanny