Djurgården är ett topplag

Hur mår man egentligen i Gävle med tanke på fjolåret och vad händer i Malmö? Kan Timrå och Djurgården behålla sin fina form i de avslutande matcherna och kan Linköping säkra nytt SHL-kontrakt?

Några av svaren kanske kommer ikväll.

Vad sägs om Linköping mot Malmö, Brynäs mot Frölunda och framför allt Timrå mot Djurgården.

Oj, oj, oj.

Samtliga fem lag som är involverade i bottenstriden spelar ikväll och betydelsen av matcherna för den rafflande avslutningen går inte att förringa.

Vilken dramatik det kommer att bli.

Jag kan väl från min sida dra lärdom av att inte slå fast saker och ting för tidigt. Men jag var nog inte ensam om att räkna ut både Timrå och i synnerhet Djurgården när de var som mest avhängda. Så sent som vid årsskiftet låg tex Djurgården 16 respektive 17 poäng bakom Malmö och Brynäs.

Stockholmarna är faktiskt det tredje bästa laget poängmässigt sedan Joakim Fagervall tog över som ny tränare i Djurgården den 25e januari.

På 13 matcher, under hans ledning, har man tagit 22 poäng vilket sett över en hel säsong skulle betyda 88 poäng och således en plats långt ifrån kvalspel och till och med en topp sex placering.

Det är starka papper och en tydlig indikation på att Djurgården just nu är bra som ett topplag.

Timrå hade i sin tur tolv raka förluster mellan den andra oktober och sjätte november vilket cementerade dem i botten av tabellen.

På den här sidan årskiftet är Timrå seriens tionde bästa lag, haft en klar spelmässig uppryckning och sett till de senaste sju matcherna är man, tillsammans med Djurgården, näst bäst i SHL efter Rögle.

Under samma tidsperiod (sju senaste matcherna) är Timrå det lag som gjort näst flest mål medan Djurgården släppt in näst minst mål.

Det är givetvis en förklaring till att formkurvorna pekar rakt uppåt men den stora grejen tror jag ändå att man byggt upp en rätt skön känsla av att kunna jaga bakifrån och slå lite ur underläge.

Med andra ord.

Timrå och Djurgården har varit uträknade och bespottade under säsongen men med nuvarande spel har man skakat liv i bottenstriden och satt press på framför allt Malmö och Brynäs.

Känslan att gå från uträknad till att i allra högsta grad kunna undvika kval är rätt skön tillskillnad från lagen ovanför som varit på säker mark hela säsongen.

Jag undrar därför hur man mår i Brynäs just nu med tanke på fjolåret. Rent idrottsmässigt var det det i särklass värsta som spelarna varit med om vilket de själva vittnat om och något de aldrig ville uppleva igen. Jag tror att det kan framkalla en känsla av stress och att man nog inte sover speciellt bra om nätterna.

På de senaste sju matcherna har Brynäs tagit fem poäng och, bortsett från matchen mot Luleå i torsdags, har man haft våldsamma problem i det offensiva spelet.

Jag skulle nog vilja påstå att Brynäs, vid sidan av Malmö, är det lag som mår alla sämst just nu. En seger idag hemma mot Frölunda är, om inte ett måste, så inte långt därifrån. Brynäs avslutande sju matcher är minst sagt tuffa där man utöver matchen idag mot Frölunda möter både Rögle och Oskarshamn (som man inte vunnit över i år) hemma och borta innan man avslutar med en match i Skellefteå för att i sista omgången möta Leksand hemma.

Nu inledde jag med att att jag skulle dra lärdom av att inte slå fast något för tidigt och konstaterar väl därför att Linköping kan skaffa sig en väldigt bra position om man vinner över Malmö ikväll. Segern igår mot Färjestad gav nog massvis med energi tillskillnad från Malmö som fick slita rätt hårt utan att få med sig poängen man ändå förtjänade mot Örebro.

Matcherna ikväll kommer ha stor betydelse för bottenstriden framöver.

Timrå, Djurgården och även Linköping har nog en mer postiv känsla och inställningen till avslutningen av säsongen än vad Malmö och Brynäs har.

Det kan vi nog alla vara överens om.

Men sånt skiftar ju som bekant rätt snabbt.

Därför är kvällens matcher så enormt viktiga.

Kvarvarande schema för bottenlagen:

10- Linköping 58 poäng



Malmö (h)

Leksand (h)

Malmö (b)

Skellefteå (h)

Oskarshamn (h)

Örebro (h)

Frölunda (b)

11- Brynäs 56 poäng



Frölunda (h)

Oskarshamn (b)

Rögle (b)

Rögle (h)

Oskarshamn (h)

Skellefteå (b)

Leksand (h)

12-MALMÖ 52 poäng

Linköping (b)

Linköping (h)

Frölunda (b)

Djurgården (h)

Rögle (h)

Rögle (b)

Luleå (b)

13- TIMRÅ 50 poäng

Djurgården (h)

Djurgården (b)

Örebro (h)

Oskarshamn (h)

Luleå (h)

Färjestad (h)

Färjestad (b)

Rögle (h)

14- DJURGÅRDEN 49 poäng

Timrå (b)

Timrå (h)

Leksand (b)

Örebro (h)

Malmö (b)

Frölunda (b)

Oskarshamn (b)

Timrå tar emot Djurgården ikväll. De två bottenlagen är också två av de formstarkaste lagen vilket har satt press på framför allt Brynäs och Malmö. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny