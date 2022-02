Inte direkt chockad

Johan Pennerborn var precis det som Färjestad behövde när man gjorde riktningsförändringen 2017. Han kom in och såg människorna och sin omgivning på ett sätt som hans föregångare inte gjort.

Pennerborn, hör och häpna, hälsade till och med på spelarna dagen efter en förlust.

Men för att ta det här hypade lagbygget vidare behövdes en ny röst och framför allt en tydligare kravställare.

Jag ska väl inte säga att det kom som någon vidare chock när Färjestad valde att sparka Johan Pennerborn. Det var lite av den sista livlinan som gick att dra med detta lagbygge som inför säsongen sågs som ett av de bästa.

Första livlinan var att hitta en ny målvakt, nästa var en back och den sista var att sparka huvudtränaren.

Nu är det lite upp det det här hypade laget att börja leverera.

Jag minns ett av mina första möten med Johan Pennerborn. Jag tror det var hösten 2017. Han hade tagit över som ny huvudtränare för Färjestad utan någon vidare rutin på den allra högsta nivån. Jag minns att det lät rätt flummigt men jag gick ändå igång på när han pratade om lust istället för måsten för att få sina spelare att prestera. Känslan skulle komma inifrån varje individ mer än att kraven utifrån skulle skapa inspiration.

Sett till Färjestads tidigare styre var det här något helt nytt. Man gick från att ha en tränare som inte ens hälsade på dig efter en förlust till en ledare som såg människan och hans behov av att må bra för att nå utveckling.

Det gav också effekt i form av spelare som blommade ut och ett spelsätt som attraherade.

Pennerborn har under sin tid faktiskt förändrat bilden av Färjestad, implementerat ett nytt och mer offensivt spelsätt och fått Färjestad att gå från ett av de mer destruktivt spelande lagen till ett de mer offensiva lagda lagen. Han har varit spelarnas tränare, haft gruppen med sig, värnat om individen.

Men när några nu vänt honom ryggen så fanns det ingen väg ut.

Kanske var det rent av så att Johan Pennerborn gick i mål med Färjestad i samband med att säsongen ställdes in 2020 på grund av pandemin. Då hade han tagit Färjestad till en andra plats i tabellen och säsongen dessförinnan förlorat den sjunde semifinalen mot Djurgården efter att en Linus Johansson- skada i match sex förstört möjligheterna att gå till final. Små marginaler såklart.

Därefter har det gått utför.

Fjolåret var ett misslyckande och den här säsongen på väg mot ett fiasko sett till att det här laget kanske missar topp sex.

Det jag har sett som lite av Pennerborns svaghet är att dåliga prestationer inte fått några konsekvenser. Kanske är det just det här med ”lust före måsten”. Jag har fått känslan av att han inte velat stöta sig med de ledande spelarna och att det därför skapats ett klimat där kravställningen i vardagen varit för dålig.

Jag känner Rickard Wallin väl och har enorm respekt för honom som person och som tidigare lagkamrat. Jag vet att han sätter stort pris på att kravställning ska vara en naturlig del av vardagen.

Wallin spelade själv i Färjestad under deras storhetstid och var en av personerna som satte de här kraven i vardagen och i synnerhet i samband med matcher. Jag själv kunde tycka att det nästan blev patetiskt att inte ens kunna glädja sig åt en vinst med 4-2 på hemmaplan mot tex Södertälje, Brynäs, Djurgården eller Timrå.

Wallin pratade om att prestationen måste bli bättre och att det spelet som gav en vinst i en enskild match inte skulle ge resultat över tid. Det skulle därför förvåna mig väldigt mycket om han inte var på samma sätt i sin nuvarande roll som Sportdirektör.

Jag vet också att Johan Pennerborn lagt ett stort ansvar på gruppen att driva processen (som det så fint heter) framåt men jag ser heller inte en grupp som lyckats ställa de här kraven på varandra. Om Victor Ejdsell, Mikeal Wikstrand, Albert Johansson eller någon av de andra ledande spelarna inte gjort jobbet så måste det få kosekvenser vilket det inte har fått. Jag kan nog inte ens minnas att Pennerborn bänkat eller markerat mot någon av sina ledande spelare. Det har skapat en ond spiral där till slut spelarna tagit över och satt sina egna regler som uppenbarligen inte varit tillräckligt bra och en kravställning som varit för dålig.

Den tiden är nu förbi.

Leverera, håll käften och vinn matcher. Lite där tror jag det måste gå åt igen.

Nu är det Tomas Mitell som tar över. Jag kan ju inte direkt anklaga karln för att vara feg. Han kliver alltså in, för första gången som huvudtränare i SHL, med en matchvärmning under bältet och det mot topplaget Frölunda.

Han hade ju kunnat avvakta någon dag för att få en ”enklare” resa in.

Färjestad gick in i säsongen som ett av de mest hypade lagen.

På 13 matcher mot topp fyra lagen Skellefteå, Rögle, Luleå och Frölunda har Färjestad tagit sju poäng.

Jag vet inte om det var det som fällde Pennerborn till slut men det är siffror som är rätt genanta för ett lag med förväntningar om att vinna SM-guld.

Även om Johan Pennerborn fått sparken idag så tror jag knappast han lär ha svårt att hitta ett nytt jobb.

Förutsatt att han har två riktigt bra assisterande tränare vid sin sida så tror jag fortsatt att han skulle vara en bra tränare både i hockeyallsvenskan och SHL.

