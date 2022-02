Kan inte säga något annat än att jag ser fram mot kvällen

Djurgården har haft en positiv utveckling de senaste veckorna och har i allra högsta grad skakat liv i bottenstriden.

Idag är det återigen lite av en vinna- och försvinna match för stockholmarna. Dessutom. Joakim Fagervall mot den klubb som sparkade honom och de spelare som var med och avsatte honom för lite drygt en månad sedan.

Djurgården har till stora delar byggt om sitt lag under säsongens gång. En anledning är givetvis skador men också det faktum att både tränar- och spelarsidan var för svag inför säsongen. Trots det pratade man om att vara ett topp sex lag vilket givetvis inte föll väl ut.

Det man dock har gjort bra är att snabbt förändrat den självbilden efter verkligheten, reviderat målsättning och att klubbens enda fokus handlar om att hålla sig kvar. Med värvningar som Alexander Salak, Cameron Schilling, Stefan Warg, Eric Gelinas, Dick Axelsson, Emil Berglund, Fredrik Forsberg, Tim Söderlund och tränaren Joakim Fagervall har man gett sig bättre förutsättningar att kunna uppfylla det. Dessutom har Marc-André Gragnani, William Eklund och Jonathan Lekkerimäki, som fanns i organisation men som av olika anledningar inte fanns tillgängliga under inledningen av säsongen återvänt och stärkt laget.

Med andra ord är det här mer eller mindre ett nytt lag som formerats vilket vanligtvis kan ta lite tid att sätta.

Det är just det som imponerat kan jag tycka.

Jag får ändå uppfattning att det är mer ett av lag som spelar nu än tidigare under säsongen vilket Marcus Sörensens närvaro och engagemang vittnar om. Att Sörensen är en skicklig spelare råder inga tvivel om men det som jag upplever som en stor skillnad de senaste veckorna är hans kroppsspråk som tidigare kunde vara rätt uppgivet. Nu driver han Djurgården och är en absolut toppspelare i SHL och en spelare som kan göra skillnad i den här typen av matcher.

Rent spelmässigt ser jag att Joakim Fagervall fått ordningen på defensiven på ett bättre sätt och där är man mer kompakta och samlade över hela banan.

Som om inte matchen mot Malmö ikväll är het nog sett till tabelläget. Lägg till kryddan att Joakim Fagervall möter sitt gamla lag för första gången sedan han fick sparken av Malmö i mitten av januari. Jag menar, vem kan Malmö bättre än Fagervall?

Vi kan väl konstatera att inget direkt blivit bättre i Malmö sedan Fagervall fick gå även om man själva gärna trycker på att offensiven utvecklats. Faktum är att Malmö är näst sämst i SHL sedan Fagervall sparkades.

Nu kan samme Fagervall sätta sina gamla spelare, tillika de som bidrog till att han fick sparken, i en sits där man riskerar att hamna i kval. Det är en hyfsad motivation för honom och en match där han förmodligen vill trycka ner det i halsen på dem. Det lär nog aldrig hedersmannen Fagervall erkänna men att den här matchen blir speciell för honom är ingen underdrift.

Vinner Djurgården idag så kan man definitivt ta sig förbi Malmö och Timrå för att undvika kval. Förlorar man är dock gapet upp till Malmö hela nio poäng med endast elva matcher kvar. Det glappet kan bli rätt tufft i synnerhet sedan Malmö i så fall skulle ha två raka segrar och ändå någon form av medvind.

Med andra ord.

Det här är inte en match i lunken. Utan det här är en match som eventuell SHL-existens kan stå på spel.

Jag kan inte annat än säga att jag ser fram mot kvällen.

Tack för att ni tog er tid

Sanny