Tre Kronor har inlett OS-turningen med två segrar och gjort precis det som förväntats av dem. Jag är osäker hur högt man ska värdera en seger mot Lettland och Slovakien och vilka växlar som går att dra.

Jag ser dock ett lag som ser ut att ha vuxit samman med en tydlig rollfördelning och ett målvaktsspel av högsta klass.

Det här kan bli bra.

Det går att vara hånfull och nedvärdera en OS-turneringen när de bästa spelarna inte är med.

För mig är OS det största som går att spela på landslagsnivå och därför tar jag turneringen på största allvar och ser det som enormt viktigt att svensk hockey når en framgång efter ett tungt år.

Jag räknar med att Tre Kronor kommer spela om medaljerna och ser till och med att det här laget har större chans att uppfylla det än om alla lag haft tillgång till sina NHL spelare.

Spelmässigt har det inte på något sätt varit två lysande insatser eller ett spel som jag imponerats nämnvärt över. Faktum är att slovakerna var det bättre laget under stora delar av matchen.

Jag ser dock potentialen i ett lag som har mycket karaktär och hårt jobb i sitt DNA som kan komma att växa än mer efter att ha gjort det jobb som alla förväntade sig att man skulle göra när man slagit Lettland och Slovakien.

Om Tre Kronor ska kunna spela om medaljerna är det viktigt att slipa på disciplinen och inte dra på sig så många onödiga utvisningar. Det gör bland annat, förutom det uppenbara att man löper risk att släppa in mål, att spelet blir ryckigt och många av de tilltänkta offensiva spelarna kommer ur rytm. Det var en anledning till att spelare som Pontus Holmberg, Fredrik Olofsson och Mathias Bromé var rätt osynliga idag.

Ibland upplever jag också att spelarna blir lite väl passiva och försiktigt när man är satta under press i egen zon. Mot bättre lag, som på söndag mot Finland, vill jag se en tydligare aggressivitet vilket gör att det är lättare att läsa av varandra och att man också minskar zontiden emot sig betydligt.

I spelet med puck vill jag också se lite mer intiativ till kreativitet i form av kontrollerade ingångar i anfallszon. Även om Tre Kronor är ett lag som är byggt på karaktär och delvis lite tuffhet så besitter spelarna ändå förmågan att transportera in puck med kontroll i anfallszon mer än att dumpa ner den och vinna dueller för att återta pucken. Det kommer ge möjligheter att skapa chanser framåt samtidigt som det dessutom ökar puckinnehavet i synnerhet sedan många av spelarna har tyngden och kraften att täcka puck.

Det såg bättre ut idag och när det väl genomfördes så kunde spelare som Jacob de la Rose, Anton Lander, Gustav Rydahl, Dennis Everberg, Marcus Krüger och Dennis Nordström låsa fast pucken och vara extremt jobbiga att möta. Då kommer det här laget bli svåra att ha att göra med oavsett motstånd.

I en kort turnering är det av största vikt att man som grupp känner förtroende och trygghet för sin målvakt. På förhand var Lasse Johansson det givna förstavalet och jag tror säkert att man också kommer att gå med honom mot Finland på söndag. Magnus Hellbergs insats idag var dock ett besked om att han i allra högsta grad är på Johanssons nivå. Hellberg var lysande matchen igenom och spred ett lugn omkring sig när Slovakerna skapade mängder med chanser under framför allt de två första perioderna.

Annars var attityden och det uppoffrande spelet under stora delar av den tredje perioden det som gladde mig mest vid sidan av Hellbergs spel. Jag såg det lag som jag förväntade mig i det defensiva spelet och sättet man stängde ytor i mittzon lovade gott.

Det kommer bli än viktigare på söndag när Tre Kronor ställs mot Finland.

Photo: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny