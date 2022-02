Har skadat föreningen enormt mycket

Frölunda kallade till presskonferens efter den storm som uppkommit efter det att man presenterade sin nya logga i onsdags. Man gjorde det enda rätta när man gjorde en pudel och skickade den i graven innan den knappt sett dagens ljus och det hedrar dem.

Men hur är det ens möjligt att man satte sig i den här situationen från början?

Jag har respekt för att det inte är helt okomplicerat att ta fram en nytt klubbmärke som alla kommer omfamna. Det är givetvis en omöjlighet. Frölundas lansering, presentation och initiala krishantering har varit oprofessionellt och ett tecken på bristande ödmjukhet.

Under knappt två års tid har föreningen jobbat helt utan örat mot rälsen och totalt nonchalerat klubbens fina historia och framför allt supportrarna. Samma supportrar som man vänder sig till med en önskan att stötta föreningen genom att gå på matcherna och köpa souvenirer.

Rent ekonomiskt ska det ha kostat Frölunda i runda slängar en miljon kronor men det är inte pengar som är i närheten av vad det kostat Frölundas anseende.

Vilket haveri. Maken till världsfrånvänd analys har jag nog inte skådat sedan Swedish Crowns kallade till någon form av pressträff för att lansera sin satsning på att ha ett svenskt lag i KHL.

Vem fan är jag att sitta och analysera ett klubbmärke och är det ens mitt jobb?

Var den snygg, ful, cool eller bara intetsägande?

Vad har det för betydelse när klubbens egna kärna vänder det ryggen och föraktar det med sådan enorm besvikelse och ilska.

Frölunda känns för mig som den föreningen som dragit sig allra mest mot det kommersiella hållet och kanske glidit allra längst bort från sina trognaste supportrar.

Det har man om inte annat insett de senaste dagarna.

Om man nu inte involverar tex supportarna och får dem att känna sig delaktiga hur kan man då förvänta sig de ska köpa souvenirer och dylikt för att stötta föreningen?

Jag förstår det verkligen inte.

Jag bryr mig inte om själva emblemet som sådant och vad jag tycker om dess design är rätt ointressant.

Det som förvånar är ju hur hela förfarandet har gått till.

Självklart har Frölunda sprungit fel och det har kostat massvis för klubbens anseende.

Hur kan man inte lyssnat av med fler personer och grupper såsom tex supportar, sponsorer och gamla spelare är för mig det märkligaste.

De hippa personerna på den trendiga PR-byrån, som säkert fakturerat rätt saftigt, har också gått bort sig rejält. Det är minst sagt oprofessionellt och deras jobb har varit under all kritik med tanke på att dem inte tagit hänsyn till andra varumärken som redan finns.

Till Resumé sa byrån bland annat:

Vi träffade olika typer av människor med enorma Frölundahjärtan. Vi gick på matcher, kände in stämningen i Scandinavium, klubbmärkets betydelse för upplevelsen och inte minst klubbmärkets betydelse för alla människor i arenan. Därifrån satte vi ihop ett antal byggklossar som vi sedan byggde grunden till klubbmärket på och byggde därefter vidare med referensgrupperna.

Jo jag tackar.

Även om Frölunda gjorde det enda rätta och hörsammade den massiva kritiken så är det ett kolossalt fiasko som någon måste bära ansvaret för.

Jag förvånas mer över hur man inte kunde förutspå reaktionerna på själva loggan än hur den faktiskt såg ut.

Frölunda tog åt sig av den massiva kritiken och begravde det nya klubbmärket två dagar efter den lanserades. Foto: Nicklas Elmrin / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny