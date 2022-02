Det är rent skitsnack

MoDo är en av hockeyallsvenskans bästa lag och i allra högsta grad ett av lagen som har chans att ta steget tillbaka till SHL.

Trots det så lämnar Markus Modigs, en av nyckelspelarna, klubben för spel i Linköping i SHL sedan han uppgetts nyttja en klausul i kontraktet.

Det intressanta. Det har aldrig funnits någon klausul.

Samtidigt som HV71 förstärker laget i sin jakt på att ta tillbaka platsen i SHL så väljer toppkonkurrenten MoDo att släppa en av sina bästa spelare. Den officiella förklaringen varför MoDo valt att släppa Modigs till Linköping är att det ska ha funnit en klausul i hans kontrakt som ger honom rätt att lämna för SHL under pågående säsong.

Glöm det! Det är endast ett svepsjäl.

Aldrig någonsin att MoDo skrivit in den klausulen och gått emot det nya regelverket som hockeyallsvenskan arbetade fram under fjolåret.

I SHL finns det tydliga regler vad som gäller gäller kring kontrakt och där finns det ingen möjlighet för spelare att skriva in klausuler som går att nyttja under pågående säsong.

Det intressanta kring Markus Modigs klausul är att det inte finns möjlighet för klubbarna i hockeyallsvenskan att att skriva in en klausul som MoDo och agenten hävdar ha funnits.

Hockeyallsvenskan har genomfört ett arbete där klubbarna varit involverade för att stärka sig själv och sin position. I det arbetet var man tydliga med att inga klausuler, likt det är i SHL, ska finnas i kontrakten.

Med andra ord. Snacket om att Modigs hade en klausul är skitsnack.

Upp med korten på bordet.

MoDo är inget farmarlag och skulle aldrig gått runt det regelverk som gäller och den hockeyallsvenska ledningen, som granskar kontrakten, skulle aldrig tillåta en klausul.

Sanny