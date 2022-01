Defensiven som ska vinna mästerskap

Det lag som förbundskaptenen Johan Garpenlöv presenterade ska vara med och slåss om medaljerna. Det är en kravställning som är rimlig att ha på Tre Kronor oavsett om det är med- eller utan NHL-spelare. Det finns dock ett stort frågetecken till om avsaknaden av offensiv spets kan bli det här lagets fall. En sak är dock säker. Den här upplagan av Tre Kronor kommer stå för attityd och präglas av hårt jobb som två betydande nycklar till framgång.

”Det är lika bra att jag tar bort en myt som finns i svensk ishockey att man vinner mästerskap med en bra defensiv.

Jag hävdar att man vinner mästerskap med en bra offensiv.

Naturligtvis så behöver man skick­liga spelare en toppmålvakt, bra defensiv och en bra offensiv.

Men om man nu måste välja så är en bra offensiv det viktigaste.”

Orden är Johan Garpenlövs från 2013 när han var en uppskattad krönikör på Aftonbladet.

Vad han då inte visste var att det var han som, nästan på dagen nio år senare, skulle ta ut OS-laget till Peking.

Under rådande omständigheter är det svårt att veta exakt vilka spelare som Johan Garpenlöv haft tillgång till och huruvida det finns spelare utöver Linus Omark som tackat nej. Helt klart är det dock att det är ett lag, med betoning på just lag, som kommer till spel. Förutsatt att spelare som Malte Strömwall, Oscar Lindberg, Emil Pettersson och Jesper Olofsson inte tackat nej så är det uppenbart att det hårda jobbet prioriterats framför eventuell spets. Jag kan inte dra mig till minnes att det funnits ett svenskt landslag i ett mästerskap som det osat så mycket hårt jobb kring som den här truppen.

Johan Garpenlöv pratade om hårt jobb, stabilt spel, starka i mitten och att vara pålitliga under pressträffen med media och inte lika mycket om hur viktig offensiven var för framgång.

Om Tre Kronor ska kunna vinna mot Ryssland eller Finland i en semi- eller final så måste man vara mer noggranna än motståndarna, jobba hårdare, vara tightare defensivt och distinkta när man får chanserna framåt. Precis det som präglat svensk hockey historiskt och också skördat massvis med framgångar. Jag känner mig på något sätt glad att det är den vägen man valt även om det borde ha funnits plats för någon eller några spelare utöver Mathias Bromé som kan bryta mönstret offensivt. Jag är dock lite oroad över att det är just offensiven som komma och bli ett problem under turneringen i synnerhet mot de bästa nationerna.

Det här laget kommer inte spela ut Slovakien, Lettland eller Finland i gruppspelet utan det här är ett lag som kommer vinna matcher på sin defensiv, sitt målvaktsspel och ett kollektiv som bär det offensiva spelet. Det kan räcka långt. Jag tvivlar inte alls på det. När det avgörs i en match kan Tre Kronor stänga ner vilken motståndare som helst vilket gör att jag fortsatt förväntar mig att man är med och spelar om medaljerna.

Den legendariske amerikanska fotbollstränaren Paul “Bear” Bryan myntade det klassiska uttrycket ”Offense wins games. Defense wins championships”.

Jag trodde aldrig att det skulle gå och applicera på ett lagbygge signerat Johan Garpenlöv.

De enda som vet till förutsättningarna kring vilka spelare som tackat nej är förbundsledningen men helt klart är att spelare som Malte Strömwall, Oscar Lindberg, Pär Lindholm, Emil Pettersson och Jesper Olofsson kunde gjort skillnad i det offensiva spelet. Nu valde man en annan väg och jag kan inte annat säga att det ska bli spännande att se utgången av den.

Fotnot: Krönikan i Aftonbladet från Johan Gaprnelöv som jag citerar i texten på är från den 17e januari 2013.

