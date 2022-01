Pandemin har återigen tagit ett järngrepp om samhället och såklart även idrotten.

De senaste dagarna har matcher tvingas skjutas fram till följd av att lag har fått smittan vilket gjort att röster höjts för att pausa säsongen.

Min förhoppning är att de kör på.

Idrotten behövs oavsett om det är unga eller vuxna, amatörer som proffs.

De senaste dagarna har det varit mer eller mindre kaos i SHL och hockeyallsvenskan med matcher som ställs in till höger och vänster. Smittspridningen i samhället har som bekant ökat och i takt med att klubbarna också testar mer frekvent så upptäcks positiva fall trots att flertalet spelare inte ens har symtom. Det gör den här vågen mer oberäknelig än tidigare.

Samtidigt har det visat sig att antalet svårt sjuka är mycket mindre än tidigare något som även är fallet bland hockeyspelarna där ingen ännu visat tecken på långvariga sviter. Det är viktigt att ha med sig precis som det vi lärt oss om viruset under ett par års tid.

Det har på sina håll höjts röster om att pausa ligorna för att få bukt med smittspridningen.

Jag har svårt att se att det skulle hjälpa.

Med tanke på att smittan finns i samhället så kommer den oavsett ta sig in i lag och på arbetsplatser. Därför är det rätt att köra vidare och istället vara än mer noggrann i sin vardag.

Jag hör klubbar som till och med uppmanade sina spelare att under juluppehållet endast träffa familj och inte vänner när de reste hem för att fira jul.

Det säger en del om att man ändå tagit nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Det som ändå kommer bli problematiskt sett till hockeyn (som jag följer) är att de matcher som nu skjuts upp och de lag som redan tvingats stänga ner förmodligen kommer behöva göra det igen när nya spelare smittas framöver.

Det sätter oavkortat ett fokus på OS-turneringen som går av stapeln om en månad och som redan vållat debatt.

Jag vidhåller fortsatt att en OS-turnering under rådande omständigheter är direkt opassande och ligger helt fel i tiden.

Med tanke på vad vi vet om den här vågen och antalet som blir svårt sjuka är färre än tidigare så vore det helt fel att röra idrotten och i synnerhet barn- och ungdomsidrotten samt breddverksamheten.

Jag tror att ett ingrepp i den kommer få långt mycket värre konskvenser för barn och unga än själva pandemin.

Låt oss inte göra det misstaget igen.

Stäng inte ner mer av den idrott som samhället i stort behöver.

