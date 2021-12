Vilket jäkla skämt

Jag lider med spelarna vars dröm går i kras.

Jag är så less på hela skiten.

Om två månader spelas OS.

Jo tjena.

Då får ni ta ert ansvar något ni precis misslyckats med.

Vi måste nog ändå lära oss leva med det här. Ett fåtal spelare har smittats och trots det ställer man in JVM.

Isolera de som testats positivt, testa, testa, testa och låt de unga och friska spelarna få spela vidare.

Ja. Jag vet att reglerna är stränga i Alberta och att det därför krävdes rätt lite för att ställa in matchen och även hela turneringen.

Jag känner bara en frustration och uppgivenhet. Låt sporten leva vidare, låt sporten visa vägen mot ett samhälle där vi tyvärr tvingas lära oss leva med det här.

Men. Det hotell som skulle varit en form sv bubbla har enligt uppgifter varit ett skämt. Hotellet, där spelarna bodde, hade alltså en bokning för ett bröllop med ca 100 personer som inte hade något med turneringen att göra.

Det är ju för fan ett skämt.

Låsa in spelarna med rigorösa tester men på ett hotell där ingen verkar bry sig.

Herregud.

Ni måste skoja med mig.

Man blir fan mörkrädd hur amatörmässigt ett så stort evenemang kan vara.

Förra veckan ställdes damernas U-18 VM in och det vållade rätt stor ilska. Jag köper det.

Jag förstår också ilskan som finns just nu.

Med det sagt.

Är det ens rimligt att tro att ett olympiskt spel kommer att kunna genomföras om ett par månader?

Det var ju trots allt en bubbla (?) som spelarna skulle leva i med rigorösa tester men det gick likväl inte att hålla undan smittan.

För Juniorkronornas vidkommande var det givetvis tråkigt.

De inledande matcherna har varit positiva och jag har sett ett lag som jobbat stenhårt för varandra, accepterat sina roller och prioriterat defensiven. Det hade kunnat lett till en medalj men det är i grunden helt oväsentligt.

Jag lider bara med er för att det ändå är en dröm som gått i kras.

Och det trots att så få spelare hittills bekräftas varit smittade.

Jesper Wallstedt hann i alla fall visa att han är en avi världens största målvakstalanger.Photo: Joel Marklund / BILDBYRÅN /

