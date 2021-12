Tveklöst en av seriens bästa spelare

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan som gått samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #12

Målvakt:

Marcus Högberg Linköping

Linköping vann visserligen bara en match den gångna veckan men Högberg gav dock sitt lag chansen att faktiskt ta poäng i alla tre matcher.

Mot Frölunda i lördags svarade Högberg för en insats av högsta klass vilket var den enskilt största anledningen till att Linköping kunde vinna i Scandinavium. Högberg räddade lite drygt 94 % av de 79 skott han fick emot sig den gångna veckan.

Bubblar: Strauss Mann Skellefteå

Backar:

Oscar Engsund Luleå (2)

Oscar Engsund, även känd som målkungen fullkomligt strålar av självförtroende just nu. Faktum är att Engsunds åtta mål är den bästa noteringen från en back i serien så här långt. Även om Engsund överraskat i det offensiva spelet har han inte för den delen tummat på sitt fysiska spel utan han dominerar fortsatt där också. Tre nya poäng och ett stabilt spel över hela banan var Engsunds personliga facit den gångna veckan.

Nick Ebert Örebro

De matcher som Nick Ebert spelar på toppen av sin förmåga är han en av seriens bästa backar. Det har Ebert visat upp de två senaste matcherna. När han tar intiativ i spelet med puck, följer med i anfallen, är aktiv på blålinjen och hela tiden vill vara delaktig får han också utrymme att visa sin fulla potential. För Örebros del är det bara att hoppas att Ebert kan fortsätta spela på samma höga nivå i synnerhet sedan viktige backen Rasmus Rissanen missar tre till fyra månader på grund av den knäskada han ådrog sig mot Brynäs i tisdags.

Bubblare: Jonathan Pudas Skellefteå, Joey LaLeggia Timrå

Forwards:

Joakim Nygård Färjestad (2)

Färjestads snabbskrinnare har haft en bra vecka även om laget bara vunnit en av sina tre matcher. Nygård har svarat för fyra mål och varit på isen vid nio av Färjestads tolv mål framåt. Trots att Färjestads defensiv var urusel mot Leksand och Skellefteå var Nygård endast inne på ett mål bakåt vilket kom i numerärt underläge. Det ger ändå en bild om att Nygård är så mycket mer än endast en offensiv spelare.

Att Färjestad har underpresterat sett över hela säsongen ska inte förta Nygårds prestationer som varit av högsta klass där jag utan att tvekan håller honom som en av seriens bästa spelare.

Ty Rattie Timrå

Timrå är ett av seriens formstarkaste lag och har under en gångna veckan tagit sex av nio poäng. En stor del till Timrås fina form kan tillskrivas att defensiven stabiliserats upp samt att spelare som Robin Hanzl och Ty Rattie klivit fram och tagit stora roller offensivt.

Rattie svarade den gångna veckan för fem mål och totalt sex poäng på tre matcher. Den senaste tiden har Rattie varit mer involverad i spelet och driver Timrås offensiv på ett förtjänstfullt sätt.

Jonathan Johnson Skellefteå

Det har tidigare funnits en farhåga för vad som skulle hända den dagen som Oscar Möller och Joakim Lindström produktion börjar dala. I fjol klev spelare som Jonathan Berggren, Jesper Frödén och Andreas Wingerli fram något som ledde till att trion numera huserar på andra sidan Atlanten. Den här säsongen har Richard Hugg, Linus Karlsson och framförallt Jonathan Johnson klivit fram och tagit stora roller. Johnsons styrka är hans spelsinne samtidigt som han är effektiv när lägena väl dyker upp.

Bubblare: Robin Hanzl Timrå, Robin Kovacs Örebro, Adam Tambellini Rögle

Coach:

Robert Ohlsson Skellefteå

Skellefteå vann samtliga sina tre matcher under den gångna veckan. Det som sticker ut med Skellefteå den här säsongen (också) är att man är väldigt solida defensivt samtidigt som man är kreativa offensivt. Det känns också som att Ohlsson verkligen fått fäste för sin spelfilosofi där han vill ha aktivitet över hela banan med en tydlig överbelastning i egen zon, intensiv forececk samtidigt som spelarna får utrymme att vara kreativa framåt.

Veckans… Junior

När Juniorkronornas trupp presenteras nästa vecka kommer Joel Nyström vara given. Sett till prestationerna de senaste veckorna har han tagit rejäla kliv framför allt i det offensiva spelet. Den gångna veckan svarade Nyström för fem poäng på tre matcher i en allt större- och betydande roll.

Om det endast varit poängen som legat till grund för uttagningen till Veckans lag hade således Nyström varit given. Dock har Nyström varit inne på lite för många mål bakåt (sju stycken) för att klämma sig in i Veckans lag. Oavsett det så har Nyström varit Färjestads genomgående bästa back den här säsongen och utklassat några av de mer meriterade spelarna.

Veckans… Nollor

Skellefteås Strauss Mann höll nollan mot Linköping i tisdags, Brynäs Veini Vehviläinen höll nollan mot Djurgården i lördags. Färjestads prestigevärvning Dominik Furch har varit en besvikelse så här långt men kanske kom vändningen mot Oskarshamn i lördags när han höll sin första nolla för säsongen. Djurgårdens Mantas Armalis höll också han nollan när Djurgården vann bottenmötet mot Malmö i tisdags.

Veckans… Doldis

Det har inte varit speciellt många positiva rubriker kring Djurgården den här säsongen. En spelare som, lite i skymundan, gjort det väldigt bra på slutet är backen Ludvig Hedström.

Den gångna veckan visade Hedström upp ett positivt spel och var Djurgårdens bäste back mot både Malmö och Oskarshamn. Trots det matchades han, märkligt nog, rätt sparsamt i förlusten mot Brynäs i lördags.

Veckans… Grattis

Ove Molin, Tommy Sjödin, Janne Larsson, Jörgen Sundqvist, Anders Huss och Andreas Dackell är spelarna som spelat 500 matcher eller fler i Brynäströjan. I samband med lördagens match mot Djurgården kan vi också addera backklippan Simon Bertilsson på den ståtliga listan.

500 matcher för en och samma klubb. Mäktigt!

Veckans… Citat

Oskarshamns meriterade nyförvärv Dale Weise har såklart ingen större koll på den svenska hockey-historien. Jag reagerade dock på det det han sa till lokaltidningen Barometern efter att Oskarshamn vänt och vunnit i den tredje perioden mot Djurgården i torsdags

”Med all respekt för Djurgården, men det här är en match vi ska vinna och det löser vi i den tredje perioden.”

För några år sedan hade detta varit mer eller mindre otänkbart att lagen ens skulle spela mot varandra och nu står Weise, med rutin från 513 NHL-matcher, och säger ”det här är en match vi måste vinna”.

Det säger faktiskt en del om den imponerande resa som Oskarshamn gjort.

Veckans… Hårdaste

https://twitter.com/cmorehockey/status/1466517217646989319?s=21

Veckans… Räddning

https://twitter.com/cmorehockey/status/1465770169599500299?s=20

Veckans… Podd

Lyssna på det senaste avsnittet av Sanny&Svensson där vi diskuterar hockey och det hetaste som händer just nu.

Lyssna här.

