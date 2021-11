Han kommer att slakta det

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan som gått samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #11

Målvakt:

Joel Lassinantti Luleå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Det har varit en ganska strulig höst för Joel Lassinantti efter den operation- och medföljande rehabilitering som han genomförde i somras. Sakta men säkert börjar han komma upp i den höga nivå som han skämt bort oss med genom åren. Nollan mot Malmö var hans första för säsongen och totalt 34:e i Luleåtröjan.

Backar:

Rasmus Rissanen Örebro

Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN /

Den tokstabile finska backjätten har varit en gigant i Örebros försvar den gångna veckan. Rissanen har lite i skymundan vuxit ut till en klassback på SHL-nivå och är enormt nyttig för sitt lag. En stor anledningen till att Örebro är så svåra att göra mål på är deras tighta defensiv där Rissanen ofta är den som styr och ställer.

Calle Själin Leksand (3)

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Calle Själin fortsätter att imponera med sitt fina spel. Den skada han ådrog sig under landslagssamlingen verkade inte störa honom nämnvärt när han var tillbaka i spel den gångna veckan. Loggar massvis med istid och bidrar både offensivt och defensivt.

Bubblare: Oscar Engsund Luleå, Jens Olsson Frölunda

Forwards:

Isac Brännström Luleå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Brännström är så enormt nyttig för Luleå med sitt hårda arbete och slit i byte efter byte. Brännström har stadigt utvecklat sitt spel med puck och framför allt sin förmåga att täcka den med en fin balans. Brännström är en stor del till att Luleå är formstarka och också ett av seriens absolut bästa lag.

Max Véronneau Leksand (2)

Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Tremålsskytt mot Linköping i torsdags och en av matchens bästa spelare när Leksand vann över Rögle på bortaplan i lördags. Max Véronneau är seriens bästa spelare på att ta sig in i skottsektorn och komma till avslut. Bara den gångna veckan avlossade han 14 skott på mål på två matcher varav fyra gick i mål.

I fjol gjorde Simon Ryfors och Daniel Viksten 25 mål vardera vilket gav dem en delad seger i skytteligan. Efter 21 matcher har Véronneau svarat för 16 mål och kommer således att slakta noteringen från i fjol. Då ska man ändå ha i åtanke att Véronneau var mållös sina fyra första matcher den här säsongen.

Patrik Karlkvist Oskarshamn (2)

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Årets fynd, årets genombrott, årets succé, årets…

Det finns rätt många rubriker som går att sätta på Patrik Karlkvist efter hans inledning på säsongen. För herrgud så bra Karlkvist har varit.

För ca 50 000 kr i månaden har Oskarshamn fått en spelare som hittills gjort 23 poäng på 22 matcher. Det är nog fler poäng än vad Oskarshamn vågade hoppas på, sett över en hel säsong, när han värvades från Modo.

Bubblare: Martin Karlsson Leksand, Elias Ekström Örebro, Carter Camper Leksand

Coach

Martin Filander Oskarshamn (2)

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Två matcher mot två topplag och två segrar är Oskarshamns facit den gångna veckan. Segern borta mot Växjö i torsdags imponerade så klart men inte i närheten av vad målfesten mot Skellefteå gjorde.

Efter tio eller 15 matcher kanske man skulle kunna säga att det här inte kommer hålla för Oskarshamn. Men den stabiltet man visat upp hela säsongen är på en sådan nivå att jag inte ens är förvånad när man gång efter annan fäller det ena topplaget efter det andra. Filander och hans team har gjort ett fenomenalt jobb att få den här gruppen att dels spela underhållande men också vägvinnande.

Hatten av.

Veckans… Junior

Joel Nyström har varit Färjestads genomgående bästa back den här hösten. Den gångna veckan var Nyström riktigt vass och snittade nästan 23 minuters istid per match.

Nyström har haft en jättefin utveckling den här säsongen och det ska bli kul att följa hans fortsatta resa även framöver.

Veckans… Nollor

Joel Lassinantti höll sin första nolla för säsongen när Luleå slog Malmö i lördags. Jhonas Enroth, som varit en av höstens bästa målvakter, höll även han en nolla när Örebro slog Djurgården i lördags. Det var för övrigt Enroths fjärde nolla för säsongen en notering han är bäst med i hela serien.

Veckans… Hattrick 

Leksands Max Véronneau sköt ett hattrick mot Linköping i torsdags vilket var hans andra hattrick för säsongen. Det första kom mot Timrå så sent som den nionde oktober.

Veckans… Prestation

Jag har givetvis inte missat Jens Olssons lördagskväll i Gävle. Det var på gränsen att jag plockade in den rutinerade backen i Veckans lag efter att han svarat för två mål och två assist mot Brynäs. Det var i alla fall en prestation i sig som är värd att lyfta fram.

Dock faller han på mållinjen eftersom jag försöker att se till alla de matcher som spelats under veckan och varken Olsson eller Frölunda var speciellt bra i torsdags när man förlorade stort mot Örebro. Där ligger min förklaring till er som undrar om varför Olsson ratades i Veckans lag och eventuella arga mail kan stanna som just arga mail som utkast i din mailbox.

Veckans… Doldis

Luleås Pontus Andreasson har varit riktigt bra och spelat på en nivå som varit långt över mina förväntningar. Jag var osäker inför säsongen om han hade skridskoåkningen för att bli en produktiv spelare på och SHL-nivå. Han har dock anpassat sig snabbt till spelet i SHL och presterar på en hög nivå som till exempel i matchen mot Malmö där han var en av matchens bästa spelare.

Veckans… Maskin

Örebro fortsätter att imponera och är för tillfället inne i en bra period där en fruktansvärd stabil defensiv ligger till grund för framgångarna.

Spelare för spelare tycker jag inte att det här laget är ett topp fyra lag men strukturen som Niklas Eriksson har satt gör att man byggt en riktigt bra- och stabil lagmaskin.

Segern mot Frölunda var ett styrkebesked och ett bevis på att Örebro blir att räkna med som ett respekterat topplag

Veckans… Målfest

Den tidigare bästa målnoteringen i en enskild match var den mellan Timrå och Leksand och den mellan Linköping och Leksand som båda innehöll elva mål.

När Oskarshamn vann mot Skellefteå i lördags bjöds det på hela 13 mål och en offensiv hockey som var underhållande att se på.

Veckans… Röra

Den gångna veckan lärde jag mig att det finns något som heter kränkande särbehandling.

I det läge som Djurgården befinner sig så finns det inte utrymme för den här typen av distraktioner.

Två externa utredare ska nu se över vad som hänt och det är givetvis bra att Djurgården hörsammar detta.

Men för Djurgården som lag så måste man lösa detta och gå vidare.

Veckans… Trollgubbe

Fotnot: Det är endast spelarens prestationer i SHL som ligger till grund för uttagningen i Veckans lag.

