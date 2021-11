Blir en rejäl utmaning

Att Färjestad väljer att sparka sin General Manager Peter Jakobsson känns i grunden rätt märkligt.

Han som bara för några månader sedan var så hyllad för det lag som han satte ihop med hemvändande potentiell stjärnspelare som alla hade ambitionen att vinna guld tillsammans.

Det är klart som tusan att det inte enbart är resultaten på isen som legat bakom detta beslut.

Spelet har hackat, stämningen kring laget och organisationen har inte varit speciellt bra och samtidigt så har man en juniorverksamhet som resultatmässigt varit direkt undermåliga.

Då krävdes det en förändring.

Istället för att tränaren Johan Pennerborn skulle få bära hundhuvudet har man istället valt att skicka iväg Peter Jakobsson.

Om jag är förvånad?

Inte speciellt faktiskt.

Jag har hört att det funnits ett missnöje mot Peter under en längre tid och att han ska ha varit ett form av störningsmoment för laget. Så pass stort att han under den senaste månaden inte ens fått följa med laget på bortamatcher eller vara i omklädningsrummet under matchdagar.

Peter har jobbat nära laget under alla sina år som General manager för Färjestad. Att hans passion och hjärta för föreningen har alltid funnits där det råder inget tvivel om. Men det har också haft en tendens att bli för engagerat vilket spridit en negativ energi som också gått ut över tränarnas jobb.

Det ska tydligen ha skurit sig rejält med gruppen efter hemmamatchen mot Djurgården i mitten av oktober. Färjestad hade svarat för en slätstruken insats men lyckades ta sig samman under de sista tio minuterna och vände och vann matchen med 5-4.

Trots att spelarna och tränarna själva var missnöjda med matchen så ska Peter Jakobsson gått lös ordentligt. Sedan den matchen har Färjestad vunnit två av nio matcher och all form av energi har varit som bortblåst.

Jag vet inte om det var det som tillslut fällde honom men det var i alla fall det som gjorde att han inte fick vara kring laget under matchdagar längre.

Men.

Peter Jakobsson har varken coachat eller spelat så att han ensam ska få bära hundhuvudet för Färjestads usla start är givetvis helt fel. Jakobsson har utåt sätt alltid varit trevlig och med stolthet representerat Färjestad och att bedöma hans jobb innanför väggarna är svårt. Det är dock Peter Jakobsson som satt ihop detta lag som bara för några månader sedan lyftas fram som den givna guldkandidaten.

Oavsett om Jakobsson är kvar eller ej så är spelarna och tränarna som måste få ihop alla bitarna och se till att börja vinna matcher.

Annars lär det bli fler förändringar framöver.

Att Rickard Wallin nu tar över ser jag som fullt naturligt. Han har sedan i somras suttit i styrelsen och haft hand om de sportsliga frågorna. Wallin har därför, i lugn och ro, kunnat sätta sig in i jobbet och med fågelperspektiv sett vilka förändringar som måste göras.

Jag har själv spelat med Wallin under tre säsonger och känner honom väl. Det finns få personer jag träffat som är så hockeysmart och lugn som han är. Han är prestigelös men hårdhudad som få och är inte rädd för att välja en väg framåt och sedan följa den. Jag tror att Wallin kan ge ett lugn och se saker med ett annat perspektiv och få föreningen att dra åt samma håll igen.

Färjestad är just nu en förening som det hackat för rejält på den sportsliga biten i både junior- och representationslag.

Det blir en rejäl utmaning att få ordningen på det här.

Men är det någon som klarar av detta så tror jag det är Wallin.

Tack för att ni tog er tid

Sanny