I den tredje och sista delen av min genomgång är det idag dags att dissekera de fyra bottenlagen.

Vad måste bli bättre, vilka spelare har varit bäst, vilka har överraskat, vem har varit den mest värdefulla och vilka måste höja sig framöver?



Tidigare genomgångar finns av Frölunda, Rögle, Leksand, Växjö, Skellefteå och Örebro samt Oskarshamn, Luleå, Färjestad och Malmö

11) Linköping 18 matcher 20 poäng

(I fjol 18 matcher 21 poäng)

– 1 poäng

Kommentar: Linköpings akilleshäl under fjolåret var målvaktssidan där man inledningsvis förlitade sig på Jussi Rynnäs och Niklas Lundström. Den här säsongen värvades Marcus Högberg hem för att ge trygghet till försvaret. Högberg har varit bra men kanske inte riktigt nått upp i den nivå som man förväntade sig även om han spelat bättre och bättre på slutet. Den så hårt kritiserade Niklas Lundström hade i fjol en räddningsprocent på 89,92 efter de inledande 18 omgångarna att jämföra med Högbergs 90,38%. Defensiven har över lag blivit bättre den här säsongen. Efter 18 omgångar i fjol hade man släppt in 60 mål att jämföra med i år när man släppt in sju mål färre.

Det som havererat rejält den här säsongen och som också är den enskilt största anledningen till att Linköping inte tagit fler poäng är deras svaga offensiv.

Spelet i numerärt överläge har varit fullkomligt uselt med en utdelning på 12,5% vilket är under all form av anständig nivå. På 18 matcher har man alltså endast mäktat med att göra sex mål. I fjol efter 18 matcher hade man gjort sju mål fler vilket i runda slängar betyder fem, sex poäng och ett rejält skutt uppåt i tabellen. I ett så pass trubbigt lag som Linköping ändå är krävs det att de enda två renodlade spetsspelarna levererar. Efter 18 matcher i fjol hade Markus Ljungh och Broc Little gjort 36 poäng tillsammans. Den här säsongen har duon ”bara” gjort 26 poäng. Även om både Ljungh och Little höjt sig på slutet så måste de upp ytterligare några nivåer om Linköping ska börja klättra i tabellen.

Linköping måste hitta nycklarna till att förbättra sitt spel i numerärt överläge som hittills varit under all kritik. Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN /

Poängkung: Markus Ljungh: 14 poäng

Säsongens överraskning: Jesper Pettersson har varit Linköpings genomgående bästa back. Jag tycker Pettersson har hittat en jämnare nivå i sina prestationer den här säsongen än tidigare år.

MVP: Förväntningarna på Marcus Högberg var högt ställda inför säsongen. Även om det fortfarande finns mer att få ut från honom så har han ändå, i vissa matcher, visat vilken klassmålvakt han är.

Han måste kliva fram: Visste ni att Brian Gibbons och Ben Maxwell spelar i Linköping? Duon har svarat för ynka tre poäng tillsammans.

Gibbons är skadad och har bara spelat åtta matcher medan Maxwell också missat matcher. Här krävs rejäla uppryckningar annars måste Linköping göra sig av med duon.

12) Brynäs 18 matcher 19 poäng

(I fjol 18 matcher 16 poäng)

+ 3 poäng

Kommentar: Brynäs är poängmässigt på likvärdig nivå som i fjol och har presterat lite som förväntat. Stundtals helt okej för att sedan falla igenom totalt. Inledningsvis spelade man kompakt och bra i mittzon och det kändes som om Brynäs hittat en trygghet i sitt spel.

Med en trupp som är mer eller mindre identiskt från i fjol har spelet successivt blivit sämre, mer passivt och krampaktigt.

I defensiven finns det fortsatt förbättringspotential även om man gått från att i fjol ha släppt in 69 mål under de första 18 omgångarna till årets 63.

Veini Vehviläinen har inte lyckats att ge den stabilitet i målet som man hoppades på även om inte han ensam ska bära skulden till den svaga starten. Spelet i försvarszon har stundtals varit för dåligt och spelet framför det egna målet har varit alltför givmilt.

Brynäs har sämst boxplay i serien även om det är marginellt bättre än i fjol. Under inledningen av säsongen i fjol hade Brynäs ett av seriens bästa powerplay. Den här säsongen är man istället i botten av serien.

I spel med lika stryka är Brynäs ett av seriens bästa lag på att ta skott i skottsektorn. Det rimmar dock illa med den svaga skotteffektiviteten som är på 8,61%. Här finns det utrymme för förbättring och det kanske kommer när Emil Molin är tillbaka i spel och Dmytro Timasjov kan göra debut.

En spelare som höjt sig rejält den här säsongen är lagets kapten Anton Rödin. Hans tio mål är hela sju bättre än han gjorde under samma antal matcher under inledningen av säsongen i fjol. Att både Rödin och Greg Scott kunnat spela samtliga matcher den här säsongen har givetvis varit viktigt då Brynäs är väldigt beroende av duons spetsegenskaper.

Anton Rödin har varit Brynäs genomgående bäste spelare den här säsongen. Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN

Poängkung: Anton Rödin: 15 poäng

Säsongens överraskning: –

MVP: Anton Rödin har tagit ett stort ansvar den här säsongen och spelar på en genomgående högre nivå än vad han gjorde i fjol. När Rödin spelar med passion, inlevelse, hjärta och framför allt fått vara skadefri är han en toppspelare i SHL.

Han måste kliva fram: Brynäs hoppades att man hittat sin toppback när man värvade Chay Genoway och för första gången sedan Ryan Gunderson lämnade hade man nu en quarterback i powerplay. Genoways facit så här långt är tre mål och två assist och ett defensivt spel som lämnar en del att önska. Genoway måste höja sig omedelbart.

13) Djurgården 18 matcher 15 poäng

(I fjol 18 matcher 26 poäng)

– 11 poäng



Kommentar: Experimentet att testa om Barry Smith fortfarande var en duglig coach fungerade sådär. Djurgården säger sig vilja äga sin egen spelidé som grovt förenklat innebär att man är framåtlutad (ofta så man beskriver det) med ett aggressivt presspel och puckkontroll. Smith å sin sida tyckte inte han hade ett sådant lagbygge som kunde efterleva och spelade på det sättet och valde därför att försöka praktisera ett tydligare styrspel för att vara samlade och vänta ut motståndarna. Det slutade med ett totalt haveri där Djurgårdens spel saknade all form av energi och inlevelse.

Efter det att Smith lämnat har Nichlas Falk och Mikeal Aaro tagit över och återgått till det spel som Djurgården spelat de senaste åren och spelmässigt har det också sett mycket bättre ut.

Den gångna veckan vann Djurgården två av tre matcher trots att man hade en skadelista från helvetet. Det tror jag gav laget energi och självförtroende. Efter uppehållet räknar man med att få tillbaka flera spelare plus att William Eklund ät tillbaka efter nio matcher med San Jose.

Djurgårdens försvarsspel har varit uselt och ofta för passivt. Stockholmarna är det lag, vid sidan av Timrå, som släppt in flest mål (66) i serien. Efter 18 matcher i fjol var den siffran på 50 vilket vittnar om hur dålig defensiven varit.

Djurgården har tagit fem segrar så här långt och tre av dessa kan tillskrivas Mantas Armalis och hans storslagna spel mellan stolparna. Varken Mantas eller Niklas Svedberg ska lastas för Djurgårdens dåliga start.

Även om inledningen på säsongen varit brutalt tuff så tror jag ändå att Djurgården kan komma att lyfta sig framöver. Jag tycker mig sett en avsevärd skillnad i spelet sedan Smith lämnade och Djurgården återgått till det spel som man i grunden vill spela.

Jag avskyr att använda skador som ursäkt för ett lags prestationer då skador är en del som man måste klara av att hantera. Men i Djurgårdens fall har lagets ledande spelare Sebastian Strandberg, Marcus Högström, Rhett Rakhshani, Linus Videll och Tom Nilsson tillsammans missat 32 matcher. Lägg också till att tilltänkt spetsspelare som Peter Holland och Marc-André Gragnani endast spelat sex matcher tillsammans. Då har jag, som ni märker, inte ens räknat med matcherna som Jacob Josefson och Manuel Ågren missat.

Det är ingen ursäkt till att Djurgården valde att satsa på Barry Smith eller att man inte hade något eget spel under ineldningen av säsongen. Men det är minst sagt betydande spelare som man tvingats klara sig utan under delar av säsongen.

Poängkung: Marcus Sörensen: 16 poäng

Säsongens överraskning: En spelare som, lite i skymundan, tagit gigantiska kliv och är en ledande spelare hos stockholmarna är Filip Cederqvist. Hittills har Cederqvist stått för elva poäng på 18 matcher. Tio av dessa poäng har kommit under de elva senaste matcherna vilket vittnar om hur pass bra han ändå spelat och hur snabbt han jobbat till sig en betydande roll i laget.

MVP: Mantas Armalis har varit stockholmarnas överlägset bästa spelare.

Han måste kliva fram: I fjol svarade Niclas Bergfors för 15 mål och totalt 27 poäng. Den här säsongen är Bergfors ännu poänglös. Djurgården måste få igång Bergfors och få honom mer involverad i spelet.

14) Timrå 17 matcher 11 poäng

Säsongen 2018-2019, som senast Timrå spelade i SHL, hade man samlat ihop 20 poäng på 17 matcher.

– 9 poäng

Kommentar: Som nykomling är man. mer än något annat lag, beroende av att få en bra start vilket i sig underlättar för några av de mer oprövade spelarna att känna sig bekväma i SHL. Tyvärr har det blivit precis tvärtom och redan nu är man mer eller mindre avsågade i tabellen. Segern i sista omgången mot Brynäs var direkt nödvändig för att säsongen inte skulle vara helt körd. Timrås största problem är att laget är så enormt trögt både på back- och forwardssidan. Joey LaLeggia och Nolan Zajac är de två spelskickligaste backarna men som tillsammans är dem en säkerhetsrik så fort de kliver in på isen.

Tanken var att Oliver Bohm och Tim Erixon ska stå för rutin och stabilitet. Erixon har varit okej medan Bohm haft stora problem med tempot.

Forwardssidan saknar fart och av spelarna som var så framstående med Timrå i Hockeyallsvenskan är det är väl i grunden bara Victor Lodin och Sebastian Hartmann som haft förmågan att bryta mönstret och anpassa sig till spelet i SHL.

Spetsspelarna Robin Hanzl och Ty Rattie har poängmässigt varit bra och bidragit som förväntat även om både haft en förmåga att försvinna i matcherna. Samtidigt är det svårt eftersom Timrå inte ofta är det spelförande laget i sina matcher.

Något som dock varit bra är spelet i numerärt över- och underläge. I de spelformerna är Timrå på den övre halvan av tabellen. Efter uppehållet möter Timrå först Djurgården på bortaplan och sen Oskarshamn på hemmaplan. De krävs åtminstone en seger direkt mot Djurgården för att inte tappa mer mark mot bottenkollegan.

Poängkung: Robin Hanzl: 15 poäng

Säsongens överraskning: Per Svensson.

MVP: Vid 32 års ålder har Per Svensson äntligen fått göra debut i SHL. Svensson har varit Timrås genomgående bästa spelare och vuxit fram som den stora härföraren. Det är faktiskt både imponerade och överraskande.

Han måste kliva fram: När Timrå värvade Robin Alvarez såg man framför sig en spelare som skulle växa med ett större förtroende och bidra offensivt. Så här långt har Alvarez endast svarat för två mål och två assist. Det borde finnas mycket mer att få ut från Alvarez som tidigare under sin karriär visat att han kan vara en produktiv spelare.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny