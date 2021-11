Höstens besvikelse

Hur har lagen presterat, vilka spelare har varit bäst, vilka har överraskat, vem är den mest värdefulla och vilka måste höja sig framöver?

Jag har svaren.

(Igår gick jag igenom Frölunda, Rögle, Leksand, Växjö, Skellefteå och Örebro.)



7) Oskarshamn 18 matcher 29 poäng

(I fjol 18 matcher 25 poäng)

+ 4 poäng

Kommentar: Oskarshamn har stabiliserat upp sitt spel den här säsongen och har större marginaler i spelet med puck. Jag gillar att man hittat den balansen även om man fortsatt är konsekventa med att spela i pucken på avlastade spelare i mitt i egen zon. Man gör det dock med en större omsorg och får inte lika många spelvändningar emot sig som i fjol där man bland annat radade upp 16 raka försluter. En sådan svacka kommer Oskarshamn inte att hamna i den här säsongen.

Sett till Corsi, boxplay och powerplay ligger Oskarshamn på likvärdiga siffror som i fjol efter 18 matcher. Corsin är bland de sämre i serien, boxplay okej medan powerplay har varit riktigt bra. I fjol efter 18 matcher var Pontus Nässén poängbästa back på nio poäng. Den här säsongen är David Quenneville poängbäst med sju poäng. Utöver Quenneville är det för få backar som är med och bidrar offensivt. Oskarshamn är det lag som har, i särklass, minst produktion från sina backar. Av Oskarshamns 56 mål har endast två kommit från backarna. I fjol efter 18 matcher var den siffran nio. Helt klart är detta något som man måste få igång framöver.

Oavsett produktion från backarna eller ej så är Oskarshamns säsongens överraskning i SHL och hockeyn man spelar är en av de mest underhållande.

Poängkung: Patrik Karlkvist: 17 poäng

Säsongens överraskning: Oskarshamn blickade över sundet och och hittade Cam Brace i den danska ligan. Det var knappast någon direkt huggsexa om honom när Tomas Fröberg skickade fram ett kontraktsförslag. Brace har varit riktigt bra även den häftiga poängproduktionen från inledningen av säsongen avtagit en aning. Men visst tusan är Brace en av säsongens fynd

MVP: Den så grovt underskattade Brian Cooper är en av seriens bästa backar utan att han för den delen fått det erkännandet. Han loggar massvis med istid och spelar både uppoffrande och tufft utan att för den delen dra på sig onödiga utvisningar.

Han måste kliva fram: I ett lag som presterat så pass bra sett till förväntningarna är det svårt att lyfta fram en spelare som underpresterat. Jag tror dock att det borde finnas mer att få ut av en spelare som Robin Norell. Han är värvad för att vara en bärande back men istiden vittnar mer om att han är en i mängden.

8) Luleå 16 matcher 27 poäng

(I fjol 16 matcher 30 poäng)

– 3 poäng

Kommentar: Poängmässigt är säsongsinledningen lite av en missräkning. Samtidigt så finns det så många delar i spelet som ser bra mycket bättre ut i år än i fjol. Luleå kommer börja klättra i tabellen och jag skulle inte vara minsta förvånad om man tillslut landar in topp fyra i tabellen. Då måste dock spelet i numerärt överläge bli bra mycket bättre och effektivare. Luleås spel i powerplay är tredje sämst med en utdelning på 17,78%. I fjol efter 16 matcher hade Luleå en utdelning på 24,56 vilket betyder att man i rena mål gjort sex stycken mindre i år än i fjol. Jämför jag spelet i numerärt underläge i år kontra i fjol hittar jag den enskilt största anledningen till att Luleå inte tagit fler poäng än man gjort. I fjol efter 16 matcher förfogade Thomas ”Bulan” Berglund över seriens näst bästa boxplay på nästan 84%. Den här säsongen är man istället sämst i samma spelform. Det är med andra ord i spel i numerärt över- och underläge som Luleå måste hitta sin stabiltet. Jag tror den också kommer infinna sig nu när man fått tillbaka några backar och också värvat Sami Lepistö.

Spelet fem mot fem har varit bra hela säsongen. Jag hade känt en större oro över Luleå om det hade varit tvärtom att spelet i ”special teams” fungerat men inte spelet fem mot fem. Luleå har ett av seriens bästa corsi (skottförsök för och emot) vilket ger en indikation att man ofta är det spelförande laget.

Poängkung: Linus Omark och Konstatin Komarek 14 poäng

Säsongens överraskning: Jag var inte helt övertygad om att Pontus Andreasson skulle klara av att ta steget från Hockeyallsvenskan till SHL. Den här hösten har Andreasson gett svar på tal. Även om konkurrensen varit tuff har Andreasson fått ett bra förtroende som han också tagit till vara på.

MVP: Superlöftet Jesper Wallstedt har tagit ett stadigt grepp om förstaspaden den här säsongen. Det efter att Joel Lassinantti tvingades till operation och medföljande rehabilitering vilket gjort att han inte haft tid för uppbyggnad och att spela sig i form som en försäsong innebär. Istället har Wallsedt briljerat och svarat för en riktigt bra höst.

Han måste kliva fram: I två raka säsonger har Einar Emanuelsson svarat för 13 mål. Den här säsongen trodde jag att han skulle ta ytterligare kliv och vara uppe och nosa på 20 mål. Facit så här långt är noll (!) poäng. Emanuelsson har sett bättre ut på slutet och hans jobb går inte att anmärka på. Men poänglös efter 16 matcher. Det är för dåligt.

9) Färjestad 17 matcher 22 poäng

(I fjol 17 matcher 25 poäng)

– 3 poäng

Färjestad är höstens besvikelse i SHL. Inför säsongen tippades laget i toppen av tabellen av de flesta. Efter fem raka förluster är det kris hos guldtörstande Färjestad. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Kommentar: Färjestad är höstens största besvikelse så här långt. Med fem raka försluter och endast två segrar på de nio senaste matcherna är läget minst sagt tufft och pressat. Jag upplever att Färjestad helt tappat sitt eget spel den här säsongen. Till viss del såg jag tendenserna redan i fjol men då gick det att skylla på skador på betydande spelare och en frikostig defensiv. Jag tror att Färjestad fokuserat så mycket på just sin defensiv att man helt tappat bort sitt eget spel som tidigare byggde på fart, kreativitet och en frejdig offensiv.

Jag förstår att det är svårt att plocka fram när läget är som det är just nu men då måste man hitta andra sätt att vinna matcher på. Mot Örebro i lördags tog man ett steg i rätt riktning och prioriterade det hårda jobbet.

Spelet i numerärt underläge är i botten av serien precis som powerplay. Det senare är anmärkningsvärt med tanke på vilka skickliga spelare man i grunden förfogar över.

I defensiven har Färjestad släppt in 56 mål vilket är nio mer fler än efter samma antal matcher i fjol. Varken Henrik Haukeland eller Domink Furch har övertygad och båda ligger på en räddningsprocent på strax över 89. Vid samma antal matcher i fjol hade dåvarande målvakten Arvid Holm en räddningsprocent på 92,12 och Haukelands låg på 90,43. Samtidigt har målvakterna fått 47 skott fler emot sig från skottsektorn den här säsongen än vad som fallet efter 17 matcher i fjol.

Jag kan inte sätta fingret på exakt vad men det hände något med den här gruppen efter segern mot Djurgården den tolfte oktober. Sedan den matchen har Färjestad endast vunnit två av nio matcher och jag upplever att laget varit stukad och lite rädda för att göra misstag.

Är det kört för Färjestad?

Självklart inte. Det här laget var uppskrivet inför säsongen och jag ser fortfarande att potentialen finns.

Poängkung: Daniel Viksten: 14 poäng

Säsongens överraskning: Den unge backen Joel Nyström har varit den genomgående bästa backen. Det är visserligen kul för honom men ett underbetyg till de andra backarna som inte levererat som förväntat.

MVP: Joakim Nygård är en av få spelare som inlett säsongen bra. Ingen skugga ska falla över Nygård som är den spelare, vid sidan av Daniel Viksten, som kan skapa kontringslägen och målchanser från ingenting.

Han måste kliva fram: Oj. Var ska vi börja? Säg så här. Hittills är det bara ovan nämnda Nyström, Nygård och Viksten som varit bra medan Linus Johansson, Pontus Widerström, Per Åslund Mattias Göransson och Oscar Lawner varit helt okej. Resten har presterat på en för låg nivå sett till de förväntningar som finns på dem.

10) Malmö 18 matcher 20 poäng

(I fjol 18 matcher 15 poäng)

+ 5 poäng

Kommentar: Även om Malmö rent poängmässigt är bättre i år än i fjol har man ändå tagit långt mycket mindre poäng än vad det här laget är god för. Jämföra jag årets lag mot det från i fjol ser jag en markant skillnad sett till individuell skicklighet och spets. Då inledde tex Malmö säsongen med Lars Bryggman och Johan Olofsson på varsin kant med Fredrik Händemark som center. Den här säsongen har Bryggman varit helt utanför laget sedan Magnus Pääjärvi anslöt medan Olofsson fått agera trettonde forward. Det säger lite om den rådande konkurrenssituation.

Jag hävdar att Malmö, på pappret, har ett av de bästa lagen man haft under hela 2000-talet. I synnerhet efter värvningarna av Magnus Pääjärvi och Fredrik Händemark.

Men. Nu måste också poängen börja trilla in för en tionde plats med det här laget är givetvis underkänt.

Jag tycker dock att Malmö, rent spelmässigt, varit bra i många matcher utan att man för den delen plockat vinster och poäng.

När jag tittar på Malmös Corsi (skottförsök för och emot) ser jag en tydlig skillnad mot i fjol. Malmö tar 53,23% av alla skottförsök i år att jämföra med i fjol när den siffran låg på drygt 45% efter 18 omgångar. Malmö har gått från botten till toppen i den statistikkolumnen. Den säger givetvis inte allt men ger ändå en indikation att Malmö har ett bättre lag och ett bättre spel i år än i fjol.

Defensiven har också stabiliserats upp och man släpper inte till i närheten av lika många skott ifrån skottsektorn som i fjol. Den här säsongen har siffran gått från 340 till 276 skott från skottsektorn och antalet insläppta mål har sjunkit med åtta stycken.

Det som talar för Malmö är att lagets PDO (räddningsprocent +skotteffektivitet) är på 94,91%. Det är ohållbart låga siffror för att så kompetent lag och ger en indikation på att gruppen underpresterat.

Både Oscar Alsenfelt och Daniel Marmenlind måste höja sitt spel ett par nivåer. Alsenfelt har, likt Joel Lassinantti, återhämtat sig från en operation och inte haft möjligheten att spela sig i form. Jag har dock svårt att se att Alsenfelt ska ligga kvar på sina dryga 84 i räddningsprocent när säsongen väl summeras utan den siffran kommer komma upp lite ovanför 90%.

Malmö kommer klättra bi tabellen men frågan är dock om glappet upp till topp sex redan nu är för stort och för tufft att hämta in. Jag hävdar fortsatt att det här är ett lag som jag gärna hade undvikit i ett slutspel.

Poängkung: Carl Söderberg: 17 poäng

Säsongens överraskning: Marcus Sylvegård har fortsatt där han avslutade säsongen i fjol med Växjö. Det var långt ifrån att värvningen skulle bli någon given succé. Men Sylvegård jr har visat upp ett bra och produktivt spel.

MVP: Ingen skugga ska falla över Carl Söderberg. Faktum är att han till och med varit bättre än vad jag på förhand trodde. Jag tycker det är han som jobbar hårdast och visar bäst karaktär och ledaregenskaper. Söderberg har kommit hem efter åtta år i NHL och visat vilken klasspelare han är.

Han måste kliva fram: Under den andra halvan av säsongen i fjol, när Malmö var ett av seriens formstarkaste lag, var det bröderna, Pathrik och Ponthus, Westerhom som visade vägen. Även om Malmö värvat ihop ett bättre lag så ska tvillingarna fortsatt ha ambitionen att vara de ledande spelarna. Det är så viktigt att den här typen av spelare fortsätter att ta kliv och sätter press på ”stjärnorna” som värvats in. Hittills har både Pathrik och Ponthus varit lite för bleka i synnerhet när jag har avslutning på fjolårets säsong i färskt minne.

I morgon kommer jag gå igenom de fyra bottenlagen

Tack för att ni tog er tid

Sanny