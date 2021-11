De är bättre i år än i fjol

Jag har gått igenom tabellen den här säsongen och jämfört respektive lags prestationerna i år kontra i fjol.

Vilka spelare har varit bäst, vilka har överraskat, vem är den mest värdefulla och vilka måste höja sig framöver?

1) Frölunda 19 matcher 43 poäng

(I fjol 19 matcher 38 poäng)

+ 5 poäng

Kommentar: Frölunda inledde säsongen starkt i fjol också för att sedan, för andra säsongen i rad, krokna rejält och landa in på en sjundeplats.

Efter 19 matcher i fjol hade Frölunda gjort 52 mål att jämföra med i år när man gjort 61 mål. Den stora skillnaden stavas powerplay och Ryan Lasch. I fjol hade Frölunda gjort 15 mål och en powerplayprocent på 21,43 vilket var näst sämst i serien efter 19 matcher. Den här säsongen är man istället bäst i serien med en utdelning på drygt 35 procent. Den stora anledningen till förvandlingen är Ryan Lasch (och till viss del Michael Spacek). I dessa spelare har Frölunda fått in den spets man var i avsaknad av i fjol.

Defensivt är Frölunda också stabilare den här säsongen och det beror till stor del på Matt Tomkins fenonamala spel och Christian Folins majestätiska närvaro.

Frölundas stora, stora problem i fjol var deras effektivitet eller kanske snarare brist på effektivitet. Skotteffektiviteten den här säsongen är 12,13% medan den i fjol vid samma antal spelade matcher var 8,23%. Det kanske inte låter så mycket men de knappa fyra procenten gör en enorm skillnad.

Det visar sig än mer i powerplay där skotteffektiviteten den här säsongen är på 25,68% att jämföra med i fjol efter 19 matcher när den låg på 12,40%.

Poängkung: Ryan Lasch: 26 poäng

Säsongens överraskning: Det fanns tvivel inför säsongen huruvida Matt Tomkins skulle kunna ge Frölunda den trygghet man behövde. Det är nog ingen som tvivlar längre. Tomkins har varit fenomenal.

MVP: Siffrorna ovan på Frölundas effektivitet och powerplay kan delvis tillskrivas Ryan Lasch.

Han måste kliva fram: Jag tänker inte ge upp. Det borde fortfarande finnas mer att få ut från en spelare som Johan Sundström. Hittills har Sundström svarat för ett mål och det var så sent som i lördags när han kom fri mot det öppna målet och blev neddragen.

2) Rögle 17 matcher 39 poäng

(I fjol 17 matcher 35 poäng)

+ 4 poäng

Kommentar: Det här är ett maskineri. Jag lyfter på hatten. Trots att Rögle tappade många av sina bästa spelare, plus att Ted Brithén bara spelat åtta matcher, är man återigen ett topplag och poängmässigt än vassare än i fjol. Det är anmärkningsvärt och fan i mig imponerade.

Sett till räddningsprocent och skotteffektivitet (PDO) har Rögle en sammanlag siffra på 104,51% vilket är ohållbart över tid. Det tyder på att man överpresterat en aning.

Lucas Ekestål-Jonsson har klivit fram på backsidan och fyllt delar av det tomrum som Eric Gelinas lämnade efter sig. Leon Bristedt se jag som ett nyförvärv och han spelar på en helt annan nivå i år kontra i fjol som till stora dela förstördes av sviterna av Covid. Anton Bengtsson och Adam Tambellini fortsätter att ta stora kliv medan Dennis Everberg alltid är bra och spelar med en självklarhet och pondus.

Efter 17 matcher i fjol ledde Daniel Zaar den interna poängligan på 16 poäng vilket var en pinne bättre än Simon Ryfors. När duon nu är borta har andra klivit fram. I fjol hade Anton Bengtsson och Lucas Ekestål-Jonsson mer undanskymda roller och efter de inledande 17 omgångarna hade Ekestål-Jonsson svarat för sex poäng och Bengtsson för fem.

Den här säsongen är Bengtsson och Ekestål-Jonsson poängbäst i Rögle med 15 poäng vardera. Snacka om utveckling.

Poängkung: Anton Bengtsson och Lucas Ekestål-Jonsson: 15 poäng

Säsongens överraskning: Det går inte att förbise Lucas Ekestål-Jonsson och den enorma utveckling han har haft. När Rögle tog sig till final i fjol var Ekestål-Jonsson allt som oftast sjundeback med en minimal roll. Den här säsongen har han varit Rögles, i särklass, bästa back.

MVP: Dennis Everberg är loket i Rögle. Han driver det här laget och är alltid bra och framför allt banar han väg för sina kedjekamrater.

Han måste kliva fram: Jag trodde att Tyler Kelleher skulle göra det bra i Rögle efter att man värvat honom från Oskarshamn. Även om jag inte förutspådde att han skulle landa in på 40 poäng så trodde jag nog ändå att 30 poäng var en rimlig förväntan. Hittills har Kelleher svarat för sju poäng på 17 matcher vilket får ses som en missräkning.

3) Leksand 18 matcher 34 poäng

(I fjol 18 matcher, 24 poäng)

+ 10 poäng



Leksand är det laget som ökat sitt poängsnitt mest från förra hösten. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Kommentar: Efter 18 matcher i fjol ledde Marek Hrivik poängligan på 23 poäng framför Carter Camper på 21 poäng. Strax där bakom skuggade Peter Cehlarik med sina 16 poäng. Inför den här säsongen pratade Leksand om att man förfogade över fler spelare som skulle leverera offensivt och inte göra sig beroende av en kedja på samma sätt som i fjol. Det är ändå rätt tydligt den här säsongen också sett till poänggörare men istället för Hrivik och Camper är det Max Veronneau och Mikael Ruohomaa som driver lagets offensiv tillsammans med Carter Camper. Den stora skillnaden är dock skiktet där bakom är med och bidrar offensivt.

Efter 18 matcher i fjol var det bara sex spelare som gjort fler än fem poäng. Den här säsongen är det tolv spelare som gjort det.

Med andra ord har man fått ut det man hoppades på i form av att fler bidrar. Många av de yngre spelarna har tagit kliv samtidigt som man fortsatt har topparna i Max Veronneau, Mikael Ruohomaa och Carter Camper.

Den oersättlige Janne Juvonen kanske ni tänker? Faktum är att Kasimir Kaskisuo räddningsprocent är knappt en procent bättre än vad Juvonens var efter samma antal matcher.

Leksand är fasiken i mig bättre i år än i fjol vilket de inspelade poängen vittnar om. Det trodde jag inte inför säsongen.

Poängkung: Max Veronneau: 22 poäng

Säsongens överraskning: Unge Alexander Lundqvist har varit väldigt bra hela säsongen. Så pass bra att man förpassat nyförvärvet Ben Thomas till bänken.

MVP: Mikael Ruohomaa har tagit rollen som förstacenter på ett väldigt bra sätt. Han har ett gudabenådat spelsinne och gör sin omgivning bättre.

Han måste kliva fram: I fjol dundrade Carter Ashton in i SHL och öste in 13 mål på 24 matcher och var en dominant faktor. Den här säsongen har Ashton svarat för tre mål och två assist på 18 matcher. Snacka om sparkapital.

4) Växjö 18 matcher 33 poäng

(I fjol 18 matcher 31 poäng)

+ 2 poäng

Kommentar: Det svänger om Växjö den här säsongen. Efter 18 matcher den här säsongen har smålänningarna gjort 57 mål och släppt in 49. I fjol var den siffran 48 mål framåt och 39 mål bakåt. Det är kanske inte helt likt Växjö men mycket stavas en aningen sämre back- och målvaktssida.

I fjol låg både Erik Källgren och Viktor Fasth på runt 92,5 i räddningsprocent att jämföra med Janis Kalnins 89,86 och Adam Åhmans 89,89% efter 18 matcher. Det kanske inte låter så mycket men de dryga två procenten gör en enorm stor skillnad.

Offensivt kretsar mycket kring firma Rosén och Gynge. Duon har stått för 14 poäng mer i år än efter samma antal matcher i fjol.

Powerplay är också en del i spelet som varit mycket bättre där siffran i år på 31,25 är näst bäst i serien mot fjolårets 22,81%.

Den offensivt skicklige backen Joel Persson har hittills bara gjort ett mål den här säsongen. Det är faktiskt lika många som han gjorde under de första 18 matcherna i fjol. Då slutade han på totalt åtta mål vilket han rimligtvis borde kunna ramla in på i år också. Där har Växjö lite av ett sparkapital. Faktum är att Växjös backar endast stått för fem mål framåt så här långt att jämföra med i fjol när den siffran var det dubbla efter de inledande 18 omgångarna.

Poängkung: Richard Gynge: 22 poäng

Säsongens överraskning: Jag gillar det jag sett av Ludvig Claesson så här långt. Nyförvärvet från Tingsryd har nog varit Växjös genomgående bästa back. I alla fall topp två. Det är riktigt imponerande.

MVP: Det går inte att sluta att imponeras av Robert Rosén som år efter år levererar på en hög nivå. Den här hösten har han varit än bättre än tidigare och samarbetet med Richard Gynge är av högsta klass.

Han måste kliva fram: Jag håller Arvid Lundberg som en av seriens bästa defensiva backar och har länge lyft fram honom som en av de mest underskattade spelarna i serien. Lundberg gör sällan en dålig match men likväl finns det mer att få ut än vad han visat upp så här långt.

5) Skellefteå 18 matcher 31 poäng

(I fjol 18 matcher 28 poäng)

+ 3 poäng

Kommentar: Skellefteå tappade flera av sina bästa offensiva spelare från i fjol och det märks till viss del i det offensiva spelet också. Robert Ohlsson pratar ofta, grovt förenklat, om att komma på insidan av motståndarna och inte vara så runda för att beskriva sin taktik. Även om Skellefteå är näst bäst på att ta skott från skottsektorn den här säsongen så är det inte i nivå med i fjol. Då var Skellefteå överlägset bästa med sina 444 skott från skottsektorn under de första 18 matcherna. I år har man, med Skellefteå mått mätt, endast avlossat 377 skott från den så viktiga skottsektorn. Det handlar mer om att man inte förfogar över spelare som Jonathan Berggren, Jesper Frödén och Andreas Wingerli än avsaknad av taktik som jag ser det.

Powerplayspelet har varit okej medan man i fjol vid den här tidpunkten hade ett av seriens bästa. Boxplay är riktigt bra i år också men inte riktigt i nivå med det boxplay som var seriens bästa i fjol efter 18 matcher.

Det som sticker ut med Skellefteå den här säsongen är deras stabila defensiv vilket man ser tydligt på hur många skott som man fått emot sig från skottsektorn. Efter 18 matcher i fjol hade Skellefteå släppt till 365 skott. Den siffran har i år putsats ned till 319. Skellefteå är också det lag som släppt in minst mål (37) i serien. I fjol var man också bra men inte alls i nivå med i år. Då hade man släppt in 44 mål vid samma antal matcher. Det är just defensiven som är anledningen till att man, poängmässigt, är bättre i år gentemot i fjol.

Poängkung: Jonathan Pudas: 17 poäng

Säsongens överraskning: Jag gillar den utveckling som Jonathan Johnson har haft i Skellefteå. Den här säsongen har Johnson varit riktigt vass och en av Skellefteås bärande spelare.

MVP: Oscar Möller har varit väldigt bra den här hösten. Det är han som sätter ribban för vad som krävs för att spela i Skellefteå. Han spelar uppoffrande, bidrar offensivt är en klipp i defensiven. Det går givetvis att argumentera för att Gustaf Lindvall är MVP. Jag köper alla argument rakt av. Men eftersom han delat på sysslan med Strauss Mann håller jag Möller före honom.

Han måste kliva fram: Melker Karlsson bidrar med hårt och rejält spel. Han är en karaktär som kommer bli viktigare och viktigare säsongen lider. Tre mål, varav ett i powerplay, är för lite för en spelare av Karlssons kaliber. I spelet framför mål ska Karlsson vara en av seriens bästa och på så sätt ska han återvinna ett större förtroende i powerplay och få mer istid än de 48 sekunder han haft i snitt per match i den spelformen.

6) Örebro 18 matcher 29 poäng

(I fjol 18 matcher 34 poäng)

– 5 poäng



Kommentar: Den enskilt största anledningen till att Örebro är poängmässigt sämre i år än efter 18 matcher i fjol är den svaga starten och att offensiven varit sämre. I fjol svarade man för 59 mål under de 18 första matcherna att jämföra med i år när man endast svarat för 48.

Defensivt är man bättre och där är det framförallt boxplay som gjort skillnad. I fjol efter 18 matcher hade man smått pinsamma 64 % med 19 insläppta mål i numerärt underläge. I är är man i toppen av serien i den spelformen och släppt in nio mål mindre.

En spelare som sticker ut i positiv bemärkelse är Jhonas Enroth. I år är han en av seriens bästa målvakter med en räddningsprocent på 92,92. I fjol efter 18 matcher var Enroth ifrågasatt och med en högst medioker räddningsprocent på 89,63%.

Jag tycker inte att Örebro är sämre i år utan de flesta siffror är ganska likvärdiga som i fjol.

Det handlar mer om att få igång fler spelare offensivt och som det sett ut på slutet så talar det mesta för att Örebro kommer kunna vara med och slåss om topp sex-placeringen i år också.

Poängkung: Rodrigo Abols: 16 poäng

Säsongens överraskning: Duon Oliver Eklind och Elias Ekström har på senare tid fått istid i en förstkedja med Rodrigo Abols som center. Faktum är att Eklind och Ekström överglänst spelare som Robin Kovacs och Emil Larsson

MVP: Jhonas Enroth har varit väldigt bra den här säsongen och är utan tvekan en av seriens bästa målvakter.

Han måste kliva fram: Robert Leino är ännu mållös den här säsongen. I fjol efter 18 matcher hade han svarat för sju mål. Örebro behöver få igång Leino precis som man måste få igång Linus Öberg.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

I morgon kommer jag gå igenom lag sju till tio och på fredag lag elva till 14.

Tack för att ni tog er tid

Sanny