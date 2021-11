Det ska inte vara möjligt

Färjestad och Malmö var två lag som, inför- och under säsongen, värvat namnstarka spelare med förhoppning och förväntan att bli topplag. Båda har dock fått se flera av konkurrenterna segla iväg i toppen av tabellen.

Här och nu är det framför allt en av klubbarna som har all anledning att känna oro.

Färjestad värvade i somras hem spelare som Joakim Nygård, Marcus Nilsson, Linus Johanssson, Mikael Wikstrand och Jacob de la Rose plus att man för bara några veckor sedan plockade in stjärnmålvakten Dominik Furch. Malmö svarade upp med värvningar som Joachim Ryan, Carl Johan Lerby och Carl Söderberg och under de senaste veckorna har man också plockat in Fredrik Händemark och Magnus Pääjärvi. Det är rakt igenom klasspelare vi pratar om här.

Trots det har inget av lagen lyft i tabellen i den utsträckning som man själva trott och haft som målsättning.

Malmö spelar stundtals en bra hockey men det är faktiskt anmärkningsvärt att skåningarna inte tagit fler än de 20 poäng man gjort på de inledande 16 matcherna. Problemet har ibland varit att det verkar infinna sig någon form av lättja eller kanske att bekvämlighet är ett mer passande ord. Det är inte helt ovanligt att sådant sker hos en grupp där dess struktur förändrats rätt markant. Omställningen från att en grupp varit tillfreds och nöjda med en nionde plats till att nu ha en betydligt högre målsättningen kan vara svår att hantera. Istället för att fler tar ett större ansvar så förlitar man sig på att någon av de meriterade nyförvärven ska visa vägen.

Rent spelmässigt har jag ibland upplevt att man inte spelat klart situationer utan att några spelare har fuskat och tjuvat ut ur egen zon för att skapa offensiva chanser framåt. Samt att man ibland varit lite klena i spelet framför eget mål. Jag ser ändå en tydlig struktur och helt ärligt så känner jag ingen större oro för Malmö framöver. Det underbygger jag dels på det jag sett men också vad den underliggande statistiken säger om Malmö som ett defensivt topplag och en offensiv för den övre halvan.

Faktum kvarstår dock att Malmö måste börja vinna, helst redan ikväll mot Frölunda, för att inte släppa iväg lagen ovanför i tabellen alltför mycket.

Färjestad däremot. Här ringer så många varningsklockor just nu. Vad är det som händer? Två segrar på de sju senaste matcherna och ett spelmässigt haveri. Med det här laget så ska man inte hamna i en sådan här situation. Punkt.

Ett så pass bra lag ska inte heller behöva förlita sig på, eller rättare sagt vara beroende av, huruvida motståndarnas mål tar via en skridsko, en stolpe eller något annat som hör till marginalerna.

Jag vet hur kris ser ut eftersom jag själv varit mitt inne i den.

Att säga att det är något annat än kris i Färjestad just nu vore att ljuga. Jag har själv spelat i föreningen och känner till kravställningen och också hur ett pressat läge snabbt övergår i stress och kris.

Pressen på laget och stressen på föreningen är påtaglig och rent spelmässigt är det inte speciellt mycket som stämmer. Det vet man som spelare om och därför är kvällens match mot Linköping rätt obehaglig och svår att hantera framför allt rent prestationsmässigt.

För Färjestad handlar det i grunden inte om att vinna utan mer om att inte förlora.

Det ingångsvärdet till en match är inte att leka med. Jag har spelat den här typen av matcher och är införstådd med pressen som vilar på den och vilken situation man satt sig i.

Tränaren Johan Pennerborn pratar om att skärma av sig och att han inte ta del av vad som sägs eller skrivs. Som spelare har jag själv stått där och sagt exakt samma sak att vi inom laget ska stänga allt ute. Tro mig. Det går inte.

Jag har också sagt det i pressade lägen- efter flera förluster vilket är samma anledning som Johan Pennerborn gjort det.

Jag upplever att Färjestad, i sin jakt på någon form av defensiv struktur, helt tappat bort sitt eget spel.

Var har den frejdiga offensiven tagit vägen? Var har drivet av att slå sin spelare i närkamper tagit vägen? Det har varit rakt igenom uselt.

Färjestad är bland de sämsta lagen att skapa skott och skottförsök. Man är näst sämst i ligan på att ta in pucken i anfallszon under kontroll. Med det här laget! Det ska inte vara möjligt.

Färjestad är dock ett av de bättre lagen på att skapa chanser i slottet framför mål. Det tyder på en hög individuell skicklighet.

Man är dock i botten sett till offensiv zontid. Sett då i relation till att Färjestad också är näst sämst i zontid emot sig. I snitt per match spenderar Färjestad en minut och 20 sekunder mer i egen zon än vad man gör i offensiv zon. Det är frapperande dåligt för ett lag som ska vara ett topplag.

I somras pratade flera av de hemvändande spelarna om att man kom hem för att vinna guld tillsammans och under försäsongen har många pratat om hur mycket högre krav som man ställer på varandra. Jag har då inte sett något av detta på isen bortsett från matchen mot Malmö borta i omgång två.

Jag sa inför veckan att det krävdes sex poäng på veckans tre matcher. Efter genomklappningen på Hovet i tisdags kan allt annat än en seger mot Linköping ikväll eventuellt vara nådastöten för tränarna Johan Pennerborn, Pelle Prestberg och Thomas Rhodin.

De senaste dagarna har kritiken varit påtaglig och har till stora delar riktats mot tränarna. Jag hör att tränarna fortsatt är omtyckta och har inte på något sätt ”tappat omklädningsrummet”.

Då är det hög tid för spelarna att kliva fram och visa det nu. Om man sätter det på sin spets så är det nog så att man under de kommande matcherna spelar för att få behålla sina tränare.

Johan Pennerborn är omtyckt av spelarna och det är nu dags för spelarna att börja leverera för att behålla sin tränare. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

