Prisa gud för Disciplinnämnden.

Tack för att ni finns och kunde se nyktert på en situation som vi istället ska använda oss av i utbildande syfte. Ni må ha varit kritiserade genom åren men idag gjorde ni det enda rätta.

Klart som tusan att jag inte vill se en spelare bli skadad. Aldrig. I synnerhet inte med en hjärnskakning som jag själv fått erfara dess konsekvenser av. Men i en fysik sport som hockey är skador tyvärr oundvikligt.

När SHL i morse valde att anmäla Färjestads Pontus Widerström för den tackling som han delade ut på Frölundas Simon Edvinsson blev jag aning konfunderad. I synnerhet när det i anmälan stod att läsa:

Tacklingen delas ut på en spelare som är i försvarslös position.

Det man istället skulle ha gjort var att skicka ut videon på situationen till alla ledare i svensk hockey för att påtala vikten av att skydda sig själv. Tack gode gud för att Disciplinnämnden valde att fria Widerström.

Jag högaktar hur både Roger Rönnberg och Simon Edvinsson själv uttalade sig om situationen efteråt.

Det förtjänar respekt.

Låt mig klargöra varför jag anser att situationen kan fungera i ett utbildande syfte:

Simon Edvinsson åker ner mot sarghörnet efter att Färjestad dumpat pucken. I det läge vet man som back att man kommer bli satt under press och indirekt kunna bli tacklad.



När pucken går i runden så tittar Edvinsson upp för att lokalisera eventuella hot vilket vi ser tydligt enligt bilden ovan.

I det läge så har Edvinsson lokaliserat att Färjestad kommer hårt och borde också rimligtvis se att han är satt under hård press något Edvinsson själv var inne och på efter matchen:

”Man måste kolla runt omkring sig hela tiden var man har spelarna. Hålla koll. Just i detta fallet missuppfattade jag hur snabbt han kom”.

I det här läget så har Edvinsson två val. Skydda sig eller ta en smäll för att få ut pucken. Han väljer att gå efter pucken och exponerar sig såldes för en tackling.

Widerström kryper ihop för att i möjligaste mån träffa Edvinsson i bröstet. Jag tycker inte att det är respektlöst eller att kraften är överdrivet hård. Tvärtom håller nog Widerström tillbaka en aning.





Tacklingen sker framifrån och att den tar i bröstet och delvis mot huvudet är ofrånkomligt.

Det som är tydligt att trycka på är att huvudet inte är den primära kontakten. Om det varit så hade situationen ställts i ett annat ljus.

Efteråt pratade Roger Rönnberg om att Edvinsson satte sig själv i en tokig sits och att det handlade om att utbilda unga spelare. Även Edvinsson själv var kritisk mot sitt eget agerande till Göteborgs-Posten efter matchen:

– Jag ser att han kommer där, men uppfattar inte farten han har och tror att jag har mer tid än vad jag har. Jag lägger det ansvaret på mig att jag ska skydda mig där. Men jag hinner inte riktigt komma upp och ta emot honom.

Jag tycker faktiskt inte att det är en jätteful tackling. Det slutar olyckligt med att de får matchstraff, men jag tycker inte att det ska vara matchstraff om jag ska vara ärlig. Det är sånt här jag också vill få bort, att man inte skyddar sig mot tacklingar. Det är upp till mig att ta emot den tacklingen.

Det hedrar Simon Edvinsson som mycket väl var införstådd med sitt eget agerande med tanke på att han själv är en spelare som gillar att tackla. Då har vi kommit en bit på vägen.

Helt ärligt förstår jag inte varför SHL ens valde att anmäla. Då ska man ändå ha i åtanke att det var samma Referensgrupp som valde att inte anmäla Marcus Sörensen.

En annan aspekt jag vill passa på att lyfta fram här när jag ändå diskuterar tacklingar, något jag funderat på under flera års tid, är är regel (alternativ utbildning av tacklingar) som man borde kunna inför.

Det handlar om att den som tacklar ska ha klubban i isen.

Vad spelar det för roll kanske någon undrar?

För det första gick det ju bland annat att läsa i anmälan att Pontus Widerström inte spelade mot pucken. Det är ju en aspekt god som någon annan hålla klubban i isen. Sen betyder det per automatik att man måste ha axeln än mer nedböjd när man delar ut tacklingen eftersom man leder in i situationen med klubben i isen.

Fundera lite på den om det skulle kunna vara en väg framåt.

För tacklingar som sådan är en ingrediens jag vill värna om även om balansgången mellan en bra och mindre bra tackling kan vara hårfin

Fotnot: Jag spelade i Färjestad för nio år sedan och någon vill säkert påtala hur jag försvarar Pontus Widerström för att han just spelat i Färjestad.

Under kategorin ”tacklingar” (som du finner under rubriken) kan du klicka för att själv kunna gå igenom situationer som varit likande för att ta del av hur jag såg på dessa.

Tack för att ni tog er tid

Sanny