Det tar jag för givet

Johan Garpenlöv var ytterst ansvarige till Tre Kronors sämsta VM- turnering på 84 år. Att han slutar som förbundskapten efter VM framåt våren kommer därför inte som någon direkt överraskning. Nu måste förbundet visa handlingskraft och rekrytera den bästa tänkbara tränaren som finns där ute.

Efter fiaskot i VM i fjol så var det ändå ganska väntat att Johan Garpenlöv skulle lämna efter att hans kontrakt går ut.

Nu måste förbundet höja värdet på sitt eget landslag genom att faktiskt anställa en tränare med erfarenhet från att coacha mer än att hitta den mest omtyckta personen.

Johan Garpenlöv var en rätt märklig rekrytering eftersom han fick det finaste jobbet i svensk hockey utan att ens ha verkat som huvudtränare innan. Jag tvivlar inte en sekund på att Garpenlöv är en synnerligen omtyckt person men kriterierna för att få det mest prestigefyllda jobbet i svensk hockey ska givetvis vara högre än så.

För förbundets egen trovärdighet så måste man tänka om och jag är inte främmande för att man faktiskt tänker om rejält.

Det hetaste namnet för att ta över som förbundskapten är självfallet Sam Hallam vars kontrakt går ut med Växjö efter säsongen. Jag tar för givet att en kontakt redan initierats och att man gör allt i sin makt för att locka honom till sig. En förbundskapten är ansiktet utåt för svensk hockey och det ska inte vara någon budgetlösnimng utan här snackar vi om ett kontrakt på tre år med bortåt 250-300 000 kronor i månaden.

Jag är dock osäker om det finns coacher som är beredda att ta uppdraget som innebär mer kontorstider än att faktiskt coacha. Med tanke på att det är ett fåtal matcher per år som verkligen betyder något kan det bli svårt att få den bästa tillgängliga tränaren (läs Sam Hallam) att lämna vardagen och hetluften som coach.

Jag tror kanske tiden med en renodlad förbundskapten är förbi. Det är hög tid att återinföra en General Manager som plockar in olika tränare under säsongens gång för att sedan välja ut det bästa tilltänkta tränarteamet till ett VM.

Skulle det inte vara hur intressant som helst med ett tränarteam i VM bestående av Sam Hallam som huvudtränare, Martin Filander som backtränare och Cam Abbott med ansvar för forwards. Roger Rönnberg skulle fungera som rådgivare på plats och den som ser till att teamet jobbar väl tillsammans.

Det hade varit en modernare lösning och en möjlighet att dels utveckla vår egna tränare och också få tillgång till coacher som varit i hetluften och är inne i själva matchandet och har den fingertoppskänsla som ändå krävs.

Jag hoppas att Svenska ishockeyförbundet ser utanför sina egna lokaler den här gången och blickar mot de bästa tränarna.

För Tre Kronors trovärdighet så måste man locka till sig de bästa namnen mer än att namnet känner rätt personer och är en trevlig prick.

Det ska vara fullkomligt oväsentligt om man tidigare jobbat på förbundet eller ej och huruvida man känner rätt personer ska aldrig trumfa erfarenhet- och indirekt spetskompetensen som tränare.

Sam Hallam vore det självklara valet som ny förbundskapten. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny