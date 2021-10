Rekryteringen av Smith kommer få konsekvenser framöver

Det var väl i grunden bara en tidsfråga. Chansningen på Barry Smith, som inte stått i ett bås på över tio år, gick inte hem. Det har varit ett gigantisk misslyckande och rekryteringen av Barry kommer få konsekvenser framöver.

I det läge som Djurgården befinner sig finns inte tiden att prata tålamod.

Vi kan väl snällt konstatera att sportchefen Joakim Eriksson rekrytering av både spelare och framför allt av tränaren Barry Smith inte slagit väl ut. Jag upplever att Eriksson frångått sina tidigare principer att hålla sig till svenska spelare i sin rekrytering. Istället har han värvat Matt Lorito, Paul Carrey och Peter Holland med hjälp av Barry Smiths kontaktnät i Nordamerika. Det har inte slagit väl ut.

Det går att hitta ursäkter i form av att Jacob Josefson åter sattes på skadelistan och att William Eklund försvann till NHL. Bortsett från det är andra ursäkter rena undanflykter för den usla starten. Alexander Holtz förstod man tidigt skulle lämna och att Manuel Ågren lyfts fram som någon form av bärande spelare är en dålig ursäkt för att sminka över det faktum att det här lagbygget och tränarsammansättningen är ett misslyckande. Det faller rakt ned i sportchefen Joakim Erikssons knä och han är den som basat över lagbygget och dess uppenbara förfall. Från finalspel 2019 till ett bottenlag. Jag undrar därför om inte Barry Smith också till slut kan bli spiken även i Erikssons kista.

Det är enligt mig dock inget dramatiskt. Eriksson har varit sportchef i Djurgården sedan 2015 och varit med och tagit laget till final men också högst bidragande till att man nu är i fritt fall rent sportsligt. Trots det har man, från Erikssons, sida envist pratat om en målsättning om att vara topp sex i tabellen vilket enbart blir kontraproduktivt och en onödig press på ett lag och ett tränarteam som inte har de kvaliteterna. Allt detta har gjort att Djurgårdens nya VD Thomas Kraft genomgått en rätt stor belysning av föreningen och att den också kommer att leda till Erikssons fall är ingen vågad gissning i sig.

Ser man till spelet under inledningen av säsongen och tar en titt ned i statistiken är det ingen överraskning att man ligger där man ligger i tabellen.

Man förväntas göra 2,04 mål per match med lika antal spelare och har haft stora problem att skapa skott ifrån slottet vilket är två betydande statistiska vinklar som inte är smickrande och i den absoluta botten av samtliga lag.

I det defensiva spelet får Djurgården näst flest skott emot sig per match och också näst flest skott från skottsektorn. Sett till zontid i egen zon är man, med nästan sju minuter per match, i den absoluta botten av ligan. Man har också flest turnovers i SHL vilket vittnar om de defensiva problemen.

Det faller till viss del på lagbygget som sådant men också på coacherna och i synnerhet då Barry Smith.

Då ska man ändå ha i åtanke att Mantas Armalis varit den som räddat laget flertalet gånger och sett till de två trepoängare man tagit har det, mot både Timrå och Linköping, till stor del varit Mantas förtjänst.

Barry Smith har inte haft förmågan att sätta ett fungerande spelsätt 2021. Jag är osäker om han underskattade ligan eller om han snabbt insåg att laget var för svagt men oavsett vad så är det hans skyldighet att implementera ett spel som går att stå på och hitta en trygghet i. Det var ett arbete som påbörjades alldeles för sent under försäsongen. Det måste struktureras upp per omgående i synnerhet när laget, på pappret, inte är ett topplag.

Och oavsett det. Se på Skellefteå och Robert Ohlsson för att nämna ett exempel som Djurgården kan relatera till. Det alla spelare pratar om i Skellefteå är hur man satte- och prioriterade defensiven direkt man klev på is. Det är något som man som ”sämre lag” måste implementera än tydligare.

Det betyder att individuell utveckling av tekniska färdigheter få bortprioriteras fram tills dess att det sitter. Ur den aspekten så började Barry Smith i fel ände vilket till slut blev hans- och förmodligen också hans chef Joakim Eriksson fall.

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

