Har han alltid varit så dominant?

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan som gått samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #7

Målvakt:

Joe Cannata Oskarshamn

Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Cannata vann sina två matcher, mot Djurgården och Skellefteå, under den gångna veckan och det var i synnerhet mot Skellefteå som han stod för några svettiga- och direkt matchavgörande räddningar. I slutskedet av andra perioden tryckte Skellefteå på för fullt och vid minst ett par tillfällen så räddade Cannata ett par tillsynes omöjliga puckar.

Bubblare: Marcus Högberg Linköping

Backar:

Brian Cooper Oskarshamn

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Cooper har varit en gigant under den gångna veckan. Han rör sig bra på isen, spelar sig ur egen zon föredömligt, är tuff när det krävs och spelar enkelt när det behövs. Under veckans tre matcher snittade Cooper strax över 28 minuter per match vilket också var mest av alla i serien.

Cooper är en klippa som vi nog borde nämna som en av ligans toppbackar.

Marc-André Gragnani Djurgården

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Det har inte varit speciellt mycket positivt kring Djurgården under säsongsupptakten och krisen är ett faktum. Döm av min förvåning när sedan Marc-André Gragnani dök upp och pratade om att han behövde uppemot en vecka på sig att träna innan han skulle spela match. Den tiden finns givetvis inte och Gragnani slängdes direkt in i hetluften. Jag gillade det jag såg och ingen skugga ska falla över honom att Djurgården, trots hans intåg, förlorade båda sina matcher. Gragnani tillför ett lugn och en stor portion pondus och kommer bli ovärderlig för Djurgården framöver.

Bubblare: Ryan McKiernan Rögle, Christian Folin Frölunda

Forwards:

Daniel Viksten Färjestad

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Fjolårets skyttekung börjar så sakteliga att varva upp. Kemin med Joakim Nygård och Jacob de la Rose utvecklas från dag till dag och den gångna veckan har man presterat som en toppkedja.

Viksten har farten och skottet att kunna straffa vilket lag som helst från situationer som inte ens är en målchans.

Ryan Lasch Frölunda (2)

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Var Ryan Lasch ens så här dominant senast han spelade i SHL? Helt allvarligt. Det här är på en sådan sanslös hög nivå. Visst att matchen mot Timrå inte går till historien som en av hans bästa men de efterföljande två matcherna, mot Växjö och Malmö, var sanslöst bra. Lasch styr Frölundas offensiv och förutsatt att han håller sig skadefri är inte frågan om han vinner poängligan utan med vilken marginal han kommer att göra det med.

Kim Rosdahl Oskarshamn

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Rosdahl utgör en tredjedel av Oskarshamns fruktade förstakedja med Fredrik Olofsson och Patrik Karlkvist. Rosdahl har stått för några viktiga mål och poäng och kombinerar nu sitt offensiva spel med hårt jobb och tufft spel. Jag gillade attityden i samband med hans andra mål mot Skellefteå i lördags och hur han satte in kroppen och tryckte sig förbi Jonathan Johnson. Vilja, kraft och kvalitet allt paketerat ihop. Hörde jag landslaget?

Bubblare: Adam Tambellini Rögle, Joakim Nygård Färjestad, Jacob de la Rose Färjestad.

Tränare:

Martin Filander Oskarshamn (2)

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Oskarshamn spelar den mest sevärda hockeyn och förmodligen också den mest unika i SHL. Spelet bakifrån är klasser bättre än i fjol och offensivt har man spelare som kan göra skillnad. Trots det fina starten med 22 poäng på tolv matcher ska man veta att Oskarshamn har tagit två poäng mindre i år kontra vid samma antal matcher i fjol. Dock kom ett ras av sällan skådat slag med 16 raka förluster men sett till den stabilitet som man byggt upp i år så lär man inte hamna i någon liknande svacka.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Örebros Leo Carlsson går från klarhet till klarhet. Efter att ha gjort sitt första SHL mål i torsdags mot sin moderklubb Färjestad så klev han fram och avgjorde mötet med Djurgården i lördags. Killen är 16 år men spelar trots det men en mogenhet och ett härligt lugn. När Örebro plockade ut sin målvakt mot Färjestad var Leo på isen precis som han var under förlängningen mot Djurgården i lördags. Det tyder på att han har ett rätt bra förtroende från tränarna.

Veckan… Nollor

Linköpings Marcus Högberg har kommit igång mer och mer den senaste tiden. Mot Brynäs kom säsongens första nolla och fler lär det bli. Jag sa inför säsongen att Högberg på egen hand kan vinna tio poäng åt Linköping. Sett till hur bekväm Högberg ser ut mellan stolparna nu kan det säkert blir fler poäng än så.

Veckans… Drag

Det var härligt med en fullsatt arena i Linköping. Det hör verkligen inte till vanligheterna. Nu drog delar av sittplatspubliken igång ordentligt (var de inte mer röststarka än tidigare?) samtidigt som ståplats höll igång bra.

Dessutom hade Brynäs med sig bra med fans som skapade bra stämning. Faktum är att den klick Brynäsare som var på plats höll igång mer än under hemmamatchen mot Malmö i torsdags.

Veckans… Match

Rögle mot Luleå i lördags var en härlig match med mycket känslor, bra individuella prestationer och två strukturerade lag. Även om det var målsnålt så var det en tillställning som jag njöt av.

Veckans… Sämsta

Timrå tog visserligen en poäng under veckans tre matcher men jag undrar allt hur många poäng man kommer lyckas ta den här säsongen. Visserligen var två matcher på bortaplan mot topptippade Frölunda och Färjestad men likväl bjuder man på så många enkla misstag och mål bakåt. Sju poäng på tolv matcher är givetvis under all kritik även för en nykomling.

Nu måste man sätta ett försvarsspel och få spelarna att förstå att det inte går att hasa omkring och dribbla på egen blålinje och göra så otroligt många misstag.

Veckans… Sågning

Sam Hallam var inte nådig i sin kritik mot Leksand på presskonferensen även om han sa det med glimten i ögat:

– Leksand var helt värdelösa i andra, medan vi kör som fan. Då blir skillnaden så stor, när ett lag inte klarar av att slå passningar på raken eller gå fullt i närkamper. Vi får vinna varje lös puck och blir bara modigare och modigare.

Jag satt nästan och vänta på ett raseri från Björn Hellkvist som istället lyfte högerhanden mot huvudet och gjorde gesten ”Jag lyfter på hatten”.

Veckans… Värvning

Brynäs valde att släppa John Nyberg till Linköping som man sedan skulle möta två matcher på raken. Jag förstår det faktiskt inte. Varför hjälpa en bottenkollega som var i sådant stort behov av att få in en back när man dessutom tvingas möta laget direkt.

Klart som tusan att Nyberg gjorde skillnad när han svarade för en assist direkt och var en faktor till att Linköping kunde vinna matchen.

På torsdag möts lagen igen. Jag tippar att Nyberg kommer ha en av huvudrollerna då också.

Veckans… Tittfint

https://twitter.com/cmorehockey/status/1451250539845595141?s=20

Veckans… Hyllning

https://twitter.com/SHLse/status/1450764156567756804?s=20

Veckans…. Hårdaste

https://twitter.com/cmorehockey/status/1451930688060600332?s=20

Veckans… Klapp-klapp-spel

https://twitter.com/cmorehockey/status/1451918732545167360?s=20

* * * * * * * * * * * * *

Vill ni vara med och påverka veckans lista.

Hör av er på antingen Twitter eller Facebook.

Tack för att ni tog er tid

Sanny