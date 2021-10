Står inte i paritet med själva handlingen

Som spelare eller ledare får man inte röra domaren. Det står klart och tydligt i regelboken. Nog så. Men därifrån måste det gå att ha lite sans och balans.

Två matchers avstängning och en bot på 25000 kronor för Färjestads spelaren Gustaf Rydahls touch på den assisterande domaren är ett hårt straff och står inte i partitet till själva handlingen. Med det sagt. Disciplinnämnden borde ringa och be Joel Lundqvist om ursäkt.

Jag vill vara tydlig med att det inte är okej att putta eller med annan kraft vidröra en domare. Det är givetvis något som ska stävjas och lyckligtvis är det ett fåtal gånger som sådant sker. Vi ska vara rädda om domarna och faktum är att det på vissa håll är sådan domarbrist att junior- och ungdomsmatcher fått ställas in. Därför vill jag verkligen ta avstånd från våld mot domare både verbalt och fysiskt och inte på något sätt buntas ihop med de som satt i system att håna våra svenska domare som sämst i världen eller att domarkåren är lättkränkta för den delen.

Under de åtta år som gått sedan jag slutat spela hockey kan jag erinra mig fyra fall, utöver Rydahl, där fysisk kontakt skett med domaren. De fyra andra jag syftar på är Frölundas Joel Lundqvist, Linköpings Sam Lofquist, Örebros Libor Hudacek och Stefan Warg. Den mest uppmärksammade var situationen med Lundqvist från i fjol där frölundakaptenen stängdes av i fem matcher något som satte Disciplinnämnden, för att tala klarspråk, i en riktig skitsits.

Drevet mot Lundqvist blev för hårt och en till synes påverkad nämnd tog i så man sprack. Av den anledningen, i kombination med hur regeln är utformad, var jag inte direkt förvånad över att Rydahl blev anmäld till Disciplinnämnden.

Rydahls straff är i sig hårt men det tydliggöra hur enormt påverkad som Disciplinnämnden var i fjol när Lundqvist stängdes av i fem matcher

Det är nu som sans och balans måste appliceras.

Vad har egentligen hänt med det förresten? Att folk på sociala medier skriker högt är en sak men det har skapat ett klimat där, i många fall, initierade hockey-människor skriker högre för att göra sin röst hörd. Att skrika högst och ta i så man spricker är inte alltid befogat.

Men.

Som regeln är skriven var en anmälan ofrånkomlig och i matchen skulle det således varit ett matchstraff.

I samband med en situation framför Frölundas mål sker en mindre skärmytsling mellan Gustav Rydahl och Frölunda duon Max Friberg och Christian Folin. Och nej. Det är ingen förbannade slewfoot på Friberg.

En stekhet Rydahl förs bort från situationen av den assisterande domaren. Rydahl väljer sedan att försöka ge sig in i situationen igen och i sin iver att komma dit så sätter han handen på den assisterande domaren. Observera att jag inte ens behagar att ta ordet knuff i min mun eftersom det är en kraftig överdrift.

Det är en touch. Rydahl vidrör den assisterande domaren som, tillsynes verkar märka och känna det, men som själv inte väljer att agera.

Foto: Cmore

Joel Lundqvist fick fem matcher för sin knuff i fjol som jag tyckte var oproportionerlig då.

Det är dock med en aningen tydligare kraft än vad som Rydahl utdelar. Därför är den enligt mig en ”grövre” förseelse även om fem matcher då som nu är ett skämt och har återigen satt Disciplinnämnden trovärdighet på spel.

Det är på sin plats att faktiskt lyfta fram vad regeln säger i det här fallet.

Regel 40 – Physical abuse of officials

40.1 Definition – Physical abuse of officals ska ådömas den spelare eller ledare som på något sätt använder våld mot en domare eller funktionär, eller som på något sätt tar fysisk kontakt t.ex. genom att slå, knuffa, hålla fast, spruta vatten, spotta, eller köra på en domare eller funktionär. Alla former av otillbörlig kroppskontakt mot en domare eller funktionär ska bestraffas under denna regel.

40.2 Match penalty – Match penalty ska ådömas den spelare eller ledare som bryter mot denna regel.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Att likställa en liten kontakt med en domare med en huvudtackling sett till antalet matcher, som Rydahl i det här fallet stängs av, tycker jag är rätt knepigt.

Om det sker en våldsam kontakt med domaren som är så pass tydlig har jag inga problem att utdela stränga straff. Men den här är ju bara att förstora ett problem som inte ens finns.

Fokusera istället på att slå ned hårt på de gånger som spelare pratar om hur dåliga domarna är. Jag tror det är ett långt mycket större problem än de få gånger som en spelare utan nån vidare kraft vidrör domaren.

