Hans typ av hockey man måste spela

Djurgården söker en identitet och letar efter ett spel och en struktur. Det var ett fall framåt idag mot hur det sett ut tidigare och de enskilt två största anledningarna stavas publiken och en viss hemvändare.

Leksand är ett bra lag som säkert kommer vara med och slåss om en toppsex placering. Det finns en skicklighet i laget även den här säsongen, fler spelare är involverade i det offensiva spelet och det finns fortfarande sparkapital i form av framförallt Carter Camper och en skadedrabbad backsida. Nu börjar dessutom en spelare som Max Véronneau växa in i rollen som den toppspelare han förväntas att vara.

För en vecka sedan var jag kritisk mot Djurgården efter ett par svaga insatser mot både Brynäs och Malmö. Idag såg jag mer energi, intensivare spel, större inlevelse och mer fart. Det är något som går att bygga vidare från och ett spel som Djurgården måste spela framöver.

Det går inte att vara så passiv som man varit under säsongsinledningen och därför var publikens intåg och Marcus Sörensens inlevelse två faktorer som kommer kunna göra skillnad.

Djurgårdens supportrar hade, i samverkan med klubben, beslutat att inte spela musik under avblåsningarna. Ett lysande intiativ för att skapa ett ännu större delaktighet och liv från publiken. Och herregud vilket tryck det var.

Med det i ryggen hade Djurgården en helt annan energi i synnerhet under den första perioden. Den spelare som personifierar detta och skapar känslor, är grinig och bråkig, intensiv och fullkomligt oberäknelig är Marcus Sörensen. Han balanserar ibland på en tunn linje mellan en regelrätt galning och en elegant hockeyspelare. Det är det som gör honom så oberäknelig.

Han måste dock hitta balansen i sitt spel för nog tusan har motståndarna redan märkt av att han ger sig in i alla dueller och kommer således försöka ta sig in under skinnet på honom. Det han gjorde på Emil Heinemnan i samband med att han puttat in honom i Matas Armalis var inte snyggt. Den typen av skit är han för bra för att syssla med. Han är helt enkelt för viktig för sitt lag för att riskera straff och utvisningar.

Än så länge är Sörensen en bit ifrån toppform till följd av att han kom in i laget så pass sent. Idag gjorde Sörensen sin genomgående bästa match och det är en typ av Sörensen-hockey som jag anser Djurgården måste spela framöver. Det är den identiteten som jag tror är vägen framåt för stockholmarna.

Det såg stundtals också bättre ut i presspelet och hur man hjälpte varandra där. Det som dock fortsatt är ett problem är spelet i egen zon där jag upplever att man snabbt blir rätt oroliga och passiva. Sorteringen är otydlig och jag saknar fortsatt en struktur i försvarsspelet.

Men trots förlusten så kan jag utan problem lyfta fram positiva saker från dagens match som Djurgården kan ta med sig.

Ta rygg på Sörensen och publiken framöver.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny