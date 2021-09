Är nästan orättvist

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan som gått samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #3

Målvakt:

Jhonas Enroth Örebro

Det var utan tvekan den bästa målvaktsinsatsen jag sett den här säsongen. Jhonas Enroth var fullkomligt briljant och dominant i segern mot Luleå i lördags. Sett till matchbilden var det en stöld att Örebro lyckades vinna och den enda anledningen till det var Enroths lysande spel.

Bubblare: Mantas Armalis Djurgården

Backar:

Chay Genoway Brynäs

Chay Genoway är så otroligt lugn i spelet med puck att det nästan är orättvist mot alla andra som kämpar och sliter och aldrig kommer i närheten av det spel han visar upp.

I egen zon spelar Genoway rätt tufft och rejält för att sedan följa med upp i anfallen när tillfälle ges. Genoway var bra i segern mot Växjö i torsdags men än bättre i segern mot Skellefteå i lördags.

Jesse Virtanen Färjestad

Färjestad vann mot Linköping med 4-0 i torsdags och Jesse Virtanen var precis så bra som vi vant oss vid under hans år i SHL. Virtanen spelade närmare 24 minuter och stod för både mål och assist. Han var dessutom på isen vid samtliga av Färjestads mål.

Bubblare: Rasmus Rissanen Örebro, Calle Själin Leksand.

Forwards:

Anton Rödin Brynäs

Under den gånga veckan svarade Rödin för fyra mål och en assist när Brynäs vann båda sina matcher. Rödin var alltså involverad i fem av Brynäs nio mål och utöver den offensiva leveransen visade han även vägen med ett hårt- och uppoffrande jobb.

Rödin leder återigen Brynäs på ett lysande sätt.

Max Veronneau Leksand

Jag var lite kritiskt till Max Veronneaus första matcher i Leksand och tyckte inte alls att han utnyttjade sin fart i den utsträckning som han måste göra för att vara framgångsrik. Det gjorde han däremot under den gångna veckan när han bildade en sylvass kedja med Nils Åman och Patrik Zackrisson. Kejdan var lysande framför allt i segermatchen mot Frölunda i torsdags. Veronneau stod för fyra poäng under veckans två matcher och visade att han har potential att vara en toppspelare i ligan.

Robert Rosén Växjö (2)

För andra veckan i rad tar Rosén plats i veckans lag. Han gör det som motorn i seriens just sju bästa kedja med Richard Gynge och Julius Nättinen. Rosén leker hockey och ingen annan spelare i serien är i närheten av hans förmåga att styra tempot och också handlingarna i matcherna. Så bra som Rosén spelat under de första veckorna av serien var länge sedan jag såg honom göra.

Bubblare: Oula Palve Brynäs, Marcus Nilsson Färjestad, Nils Åman Leksand

Tränare:

Mikko Manner Brynäs

Serielande Brynäs (känn på den) vann båda sina matcher under den gångna veckan och visade prov på en fin moral. Vändningen mot Växjö i torsdags var minst sagt mäktig något som säkerligen gav självförtroende inför matchen mot Skellefteå. Manners mannar visade då prov på ett stabilt styrspel och kontrollerade matchen under de första 40 minuterna. Skellefteå stod för en stark forcering i den tredje perioden och lyckades också kvittera. Då talade det mesta för att Skellefteå skulle göra ytterligare något mål och vinna matchen men Brynäs tog sig samman och avgjorde strax därefter i powerplay.

Veckans… Junior

Leksands Lian Bichsel har under den gångna veckan fått ett större förtroende i och med att masarna dras med en del skador på backsidan. Bichsel, född 2004, har imponerat i de matcher han spelat under försäsongen och gjorde även så under den gångna veckan. Den här killen kan bli hur bra som helst.

Veckans… Nollor

Färjestads Henrik Haukeland höll nollan mot Linköping i torsdags och Örebros Jhonas Enroth höll nollan mot Luleå i lördags.

Veckans… Vändningar

Brynäs vändning mot Växjö i torsdags var mäktig. Inför den tredje perioden låg man under med 2-0 och inom loppet av elva minuter hade Brynäs gått upp till 4-2 i en svängig match som man till slut vann med 6-4.

Linköping å sin sida ville inte vara sämre när man stod för en imponerade vändningen mot Leksand. Trots tre raka förluster och ett underläge med 3-0 lyckades man vända och vinna efter straffar.

Det var minst sagt välbehövliga poäng för Linköping som inte har råd att halka efter alltför mycket i tabellen.

Veckans… Lördagsgodis

Efter förlustmatchen mot Brynäs var Växjötränaren Sam Hallam kritisk mot några av sina egna spelare som han tyckte spelade för sig själva och för att göra poäng. Jag är osäker om den kritiken var riktad mot duon Olle Lycksell och Pontus Holmberg. Men oavsett vad så kan jag konstatera att firma Lycksell/Holmberg stod för en briljant insats när Växjö vann över Rögle i lördags. Det var rakt igenom en dominant insats från duon.

Veckans… Gladaste

https://twitter.com/cmoresport/status/1441113149747257352?s=20

Veckans… Passning

https://twitter.com/cmoresport/status/1441814107972411394?s=20

Veckans… MVP

https://twitter.com/cmoresport/status/1441793128831365121?s=20

Veckans… Äntligen

På torsdag är ni tillbaka. Som vi har längtat.

Nu ska jag njuta i fulla drag av att det återigen får vara publik på matcherna. Jag hoppas att jag för alltid kommer att minnas känslan när det var tomt på läktarna.

Ni som stöttat, köpt soffbiljetter, svischat, efterskänkt era säsongskort och dylik för att hjälpa till är sanna hjältar. Jag hoppas verkligen att klubbarna kommer ta hand om er framöver på samma sätt som ni tagit hand om klubben under denna tuffa period.

