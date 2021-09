Press redan i den andra omgången?

Det blir alltid lite av ett vakuum efter en seriepremiär och till dess att nästa match spelas.

Förväntningarna, nerverna, pulsen. Sen är det som bortblåst några dagar.

Värdelöst.

Ikväll väntar sex högintressanta matcher.

Linköping mot Djurgården blir intressant på så sätt att det är två lag som lär tampas på den undre halvan av tabellen och kommer från varsin förlust i premiären. Både lagen skulle må bra av en seger för att skapa arbetsro. Linköping mest för att det är ett stukat lag som är vana vid att förlora och som spelare är det lätt att hamna i destruktiva vanor och en negativ spiral.

Jag vidhåller att det blir en av nye tränaren Klas Östmans allra största utmaningar den här säsongen.

Djurgården å sin sida måste hitta en trygghet i sitt spelsätt och en jämnhet över 60 minuter. Premiären i lördags var över efter tre snabba mål från Skellefteås sida inom loppet av drygt två minuter.

Djurgårdens har högt uppsatta mål om att vara topp sex i tabellen och därför är det av största vikt att man får en positiv start på säsongen för att också få spelarna att tro på målsättningen.

Som spelare minns jag det kunde bubbla en form frustration när det var ett spretigt spelschema i synnerhet under inledningen av säsongen. Allra tydligast minns jag frustrationen, eller rättare sagt revanschlysten, efter dålig match. Då ville man så snabbt som möjligt spela igen för att slippa älta det som varit.

Lite med det ingångsvärdet kommer jag bänka mig framför Skellefteå mot Frölunda ikväll.

Matcherna mellan lagen har under åren haft en tendens att vara underhållande, tempostarka och med en hel del känslor.

Skellefteå är jag spänd på att se eftersom det till viss del är ett nytt lagbygge efter en vår där tunga spelarförluster stod som spön i backen. En kedja jag tror på och ser stor potential i är den med Linus Karlsson, Rickard Hugg och Jonathan Johnson. De två sistnämnda har skolats in i Skellefteå under några säsonger och är redo att leverera offensivt i en större utsträckning. Om den kedjan kan hitta kemi och driva offensiven så kommer Skellefteå återigen mönstra ett lag med flera produktiva enheter där Oscar Möller leder en kedja och Joakim Lindström en annan.

Det mest intressanta med Skellefteå är ändå den nya tränarstaben där Robert Ohlsson ska sätta sin prägel på ett redan välfungerande system. Den kombinationen lockar.

Jag tror Ohlsson kommer leva ut mycket av det spel han ville spela med Djurgården men inte riktigt hade material till under hans sista två år i klubben. Hårt presspel, intensiva (som han själv beskriver som outtröttlig) och med en stor puckkontroll. Det var den ambitionen som Ohlsson hade med Djurgården som också delvis fick fäste under hans första år där.

Det är i mångt och mycket det spel som Frölunda vill spela men som man inte riktigt lyckats med de senaste åren.

Premiären mot Brynäs var en missräkning och faktum är att resultatet speglade matchen. Göteborgarna skapade endast ett fåtal farligheter och sett till den underliggande statistiken så var Brynäs det bättre laget tillskillnad från i fjol när Frölunda allt som oftast var spelförande med med en smått osannolikt låg utdelning,.

Frölunda inledde bra men föll ihop totalt efter Nicklas Danielssons reducering med drygt tre minuter kvar av den första perioden. Det var nog snudd på att att Rönnberg fick flashback till fjolåret och se sitt lag falla igenom så. Men. Så slarvigt och stundtals slapphänt som det var defensivt mot Brynäs såg jag inte speciellt ofta i fjol. Faktiskt. Klart att det är något som adresserats under veckan.

Nu är det endast en match och givetvis för tidigt att dra några som helst slutsatser. Jag vill vara tydlig med det.

Med fjolåret i åtanke och den negativa trend man hade efter jul och de två kommande matcherna mot Skellefteå och Luleå blir det givetvis intressant att se Frölunda under de närmsta dagarna.

Med tanke på vilka framgångar som Frölunda haft och förväntningarna som finns på laget är man redan i omgång två satt under en viss form av press. Av erfarenhet vet jag att pressen och stressen smyger sig på rätt snabbt på de klubbar, likt Frölunda, där förväntningarna är höga både externt och framför allt internt.

Det gäller att trivas i den miljön och omfamna den och inte uppleva det som betungande.

Tro mig. Det är lättare sagt än gjort.

Frölunda har ett tufft spelschema eftre premiärfölusten mot Brynäs i lördags. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny