Tio spelare som jagar revansch

En nyckel för att ett lag ska nå framgång över tid är att spelare får sina genombrott och presterar över förväntan. Något som är än viktigare är att de tilltänkta spetsspelarna lever upp till de ofta högt ställda förväntningarna.

Jag har listat tio spelare som jag har stora förväntningar på men som av olika anledningar inte riktigt levde upp till dem i fjol.

Gustav Rydahl Färjestad

Det blev en märklig säsong för Gustav Rydahl i fjol efter det monumentala genombrott han fick säsongen dessförinnan. Han utsågs till lagkapten, blev skadad för att återvända snabbare än förväntat, blev fråntagen kaptensuppdraget för att sedan skada sig igen och tvingas till operation innan han mot alla odds var tillbaka till slutspelet.

Med andra ord. Det som skulle bli det sista steget till NHL blev istället en misslyckad- och otursförföljd säsong.

Jag tvivlar inte en sekund på att Rydahl kommer att studsa tillbaka den här säsongen och svara för en lika stark säsong som 19-20 då han var en av seriens bästa spelare.

Emil Molin Brynäs

Precis som hela Brynäs var Emil Molins säsong i fjol en stor missräkning. Efter att han anslöt från Malmö i oktober 2019 så svarade han för en synnerligen stark avslutning i Brynäs och när säsongen 19-20 summerades hade Molin stått för 26 poäng på 38 matcher i Brynäströjan. Således fanns det stora förväntningar att Molin äntligen tagit klivet att också bli en producerande spelare på SHL nivå.

Molin såg dock stundtals trögare ut och spelade helt i avsaknaden av självförtroende. Det positiva var dock avslutningen och hur Molin höjde sitt spel avsevärt under kvalspelet och var återigen en bärande spelare som producerade offensivt. Huruvida tränaren Peter Andersson var en faktor som spelade in eller ej låter jag vara osagt men det jag kan konstatera är att Molin inte presterat under hans ledning vare sig i Malmö eller Brynäs.

Molin har spetskompetensen att vara en ledande offensiv spelare i Brynäs och det krävs nog också att han tar den rollen om inte årets säsong ska bli lika nattsvart som i fjol.

Jan Mursak Frölunda

Det fanns stora förväntningar på att Jan Mursak inte bara skulle vara en ledande spelare i Frölunda utan att han också skulle vara en stjärnspelare i SHL.

Utan att behöva linda in orden alltför mycket så kan nog de flesta konstatera att Mursaks spel var en rejäl besvikelse och inte i närheten av vad han presterade under de 15 matcher han spelade i Frölunda 2018.

Mursak kämpade och slet och visade på alla sätt bra karaktär men någon X-faktor i spelet var han aldrig. Frölunda sägs ha kalibrerat sitt spel och spelartruppen ska ha fått vara delaktiga i den processen.

Kanske att det faller väl ut för Mursak som onekligen lär vara revanschsugen.

Josef Ingman Djurgården

Möjligtvis att jag var lite väl tidig att utropa Josef Ingman till en potentiell landslagsspelare efter hans åtta, tio första matcher i SHL för två säsonger sedan. Till mitt försvar såg jag en rörlig och stabil back med bra förstapass och ett tämligen tufft- och oömt spel.

Var det spelet tog vägen i fjol har jag ingen som helst aning om men att Ingman spelade helt utan självförtroende var tydligt. Det som tidigare var så bra var istället som bortblåst och Ingman verkade själv inte ens vilja vara på isen.

Med det sagt. Jag har inte gett upp på Ingman och ser fortsatt en potential i honom och anser att detta är en smart värvning av Djurgården. Ingman behövde komma bort från Brynäs och få en nystart och börja om igen. Då tror jag Djurgården är ett bra steg och med tanke på hur deras backsida ser ut borde rimligtvis Ingman kunna ta en plats på sex backar.

Christoffer Ehn Linköping

Återkomsten till Frölunda, efter två år och 114 matcher i Detroit Red Wings, blev inte alls lyckad. Faktum är att Ehn till stunder till och med var petad något som man knappast trodde när han återvände från NHL. Därför var ett miljöombyte direkt nödvändigt och inte alls oväntat.

I Linköping får Ehn möjligheten att börja om och hitta tillbaka till sitt spel och även om jag inte förväntar mig massa poäng så är han en gedigen och i grunden bra tvåvägsforward som står för ett hårt jobb. Nygamle Linköpingstränare Klas Östman känner dessutom Ehn från tiden i Frölunda och bör rimligtvis haft en del att säga till om i rekrytering.

Jacob Josefson Djurgården

Sedan Jacob Josefson återvände hem till Djurgården har han missat 66 matcher på tre säsonger och det är väl framförallt fjolåret som jag känner en oro kring. Josefson tvingades avsluta säsongen i förtid efter att han led av sviterna efter en hjärnskakning som han ådrog sig mot Rögle den 19e januari. Nu sägs han vara återställd och det är mist sagt goda nyheter för Djurgården.

I frisk och i slag är Josefson en av seriens bästa spelare och kanske den enskilt viktigaste utespelaren för sitt lag.

Som Djurgårdare gör man nog bäst i att hålla tummarna att Josefson håller sig frisk för mycket av Djurgårdens eventuella framgångar beror på om Josefson spelar eller ej.

Johan Sundström Frölunda

I mina ögon ska Johan Sundström vara en dominant center som är tuff och rejäl över hela banan och en spelare som man som motståndare ska frukta. Jag har sett Sundström prestera på en väldigt hög nivå både i SHL och internationellt tidigare. Därför var fjolårets säsong inte så bra som den borde ha varit och inte alls i nivå med förväntningarna som finns på honom.

Möjligtvis att Sundström, likt Jan Mursak, hämmades lite av presspelet som Frölunda praktiserade och att mycket av energin lades på att återvinna puck för att sedan inte riktigt ha syre kvar i lungorna för att vara kreativ och effektiv framåt. Jag ser fortsatt stjärnpotential i Sundström även om jag inte har förväntningar att han ska göra bortåt 40 poäng. För mig är han så mycket mer än en endimensionell offensiv spelare utan mer en ansvarstagande karaktärsspelare över hela banan.

Daniel Sondell Luleå

För ett par säsonger sedan stod Daniel Sondell för sin bästa hockey i karriären och efter ett ganska medioker säsong i fjol är frågan om Sondell kan studsa tillbaka igen. Med ett utgående kontrakt och en ålder på 37 så finns det vissa tvivel.

Jag ser dock att det fortsatt finns en bra plats och roll för Sondell i det här Luleålaget och det känns också som om Sondell har smartheten i sitt spel och spelförståelsen för att fortsatt vara en bra SHL back.

Mattias Ritola Leksand

Vid 34 års ålder förlängde Ritola sitt kontrakt med ytterligare ett år och det blir lite sista chansen att visa att han fortfarande håller på den här nivån. I fjol missade Ritola 29 matcher och frågan är om åldern nu tagit ut sin rätt. Klarar Ritola att hålla sig frisk och visa att hans tekniska färdigheter fortsatt finns kvar så kan karriären i SHL och Leksand förlängas nåt år.

Ritola är i sina bästa stunder fortsatt en sevärd spelare som kan styra upp ett powerplayspel av god SHL-klass.

Leon Bristedt Rögle

Det fanns få spelare jag led med så mycket som jag gjorde med Leon Bristedt i fjol. Från att ha varit en av seriens allra hetaste spelare med NHL bud på bordet till att han drabbades av långvariga sviter av Covid och knappt kunde spela.

Snacka om himmel och helvete.

Därför gör jag ingen vidare analys av Brisedts spel utan kan konstatera att han var bättre i slutspelet. För Rögle och hans egen del är det bara hålla tummarna att han återhämtat sig och kan komma tillbaka på samma nivå som tidigare.

Då lär dörren till NHL återigen stå på glänt.

