En av säsongens höjdpunkter

Inför varje säsong tappar svensk hockey några av sina bästa spelare till NHL, KHL och den schweiziska ligan.

I år är inget undantag.

Medan många tävlar om att basunera ut att SHL är sämre än någonsin ser jag istället möjligheten till att nya spelare, ofta unga, ges möjligheten att slå igenom och sätta avtryck.

Jag har gått igenom och listat tio intressanta spelare som jag tror kommer få sitt genombrott den här säsongen.

10- Noel Gunler Brynäs

Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN /

Det finns uppenbara brister i Noel Gunlers spel vilket inte lär ha undgått någon. Om vi bortser från detta och enkom fokuserar på hans styrka så är det här en spelare som har potential att smälla in mellan 15 och 20 mål.

Så den offensiva talangen besitter tveklöst Gunler. Frågan är bara om Brynäs har råd med hans brister i det fysiska- och defensiva spelet samt att finske tränaren Mikko Manner vågar att ge honom förtroende i ett Brynäs som jag tror återigen får slåss i botten av tabellen. Det ska dock sägas att Manner under sin tid som tränare i finska Kärpät gett flertalet unga spelare chansen och det med ett mycket gott resultat.

9- Theodor Niederbach Frölunda

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Konkurrensen bland Frölundas forwards är minst sagt tuff och det är därför inte på något sätt givet att Niederbach ens kommer få möjlighet till speciellt mycket istid. Samtidigt måste Frölunda också varva in lite ung frejdighet i sitt lagbygge och där lär Niederbach stå näst på tur. Efter några tunga säsonger präglade av skador (missade hela 2018-2019) har givetvis Niederbach utveckling hämmats en aning men väl i spel i fjol så visade han både i Frölundas J20, i JVM och under utlåningen till Modo att han besitter en stor individuell skicklighet. Det ska bli intressant och se om han också lyckas få ut det i SHL och framförallt om han och kommer att få chansen i ett Frölunda som under Roger Rönnbergs ledning varit duktiga på att utveckla unga spelare.

8- Kalle Östman Malmö

Foto: Christoffer Borg Mattisson / BILDBYRÅN

Kalle Östman går nu in i sin trejde SHL säsong och här har Malmö gjort en mycket smart och bra värvning från Djurgården. Efter en rätt blek första säsong hos stockholmarna svarade Östman i fjol för en bättre säsong och visade med eftertryck att det finns långt mycket mer hockey i honom än enkom som fjärdecenter. I samband med att både Jacob Josefson och Sebastian Strandberg var skadade ifjol fick Östman chansen att spela högre upp i laget och visade också att han är kapabel att vara en bärande offensiv spelare. Nu ska sägas att konkurrensen på Malmös centersida spetsats till rejält i och med värvningen av Carl Söderberg. Det gör nog att Östman få inleda som trea i centerhierarkin bakom nämnde Söderberg och Pathrik Westerholm.

7- Rickard Hugg Skellefteå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Redan i fjol visade Rickard Hugg upp fina takter och att utvecklingskurvan pekade åt rätt håll. Totalt svarade Hugg för 17 poäng på 52 matcher för att sedan försvinna lite i slutspelet när Skellefteå fick se sig besegrade av Rögle i semifinalen. Mycket talar för att Huggs roll kommer att bli större i, vad jag anser vara, ett ganska spretigt lagbygge som man satt ihop. Eftersom Skellefteå tappat spelare som Jesper Frödén, Pär Lindholm, Jonathan Berggren och Andreas Wingerli finns det alla möjligheter i världen att Hugg nyper en plats långt upp i laguppställningen.

6- Olle Lycksell Växjö

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

I takt med att Färjestad fyllde på sitt lag med den ena spelare efter den andra såg Olle Lycksell att hans möjligheter till en betydande roll skulle vara tämligen små. Växjö var snabba och hugga och jag förstår varför och ser fortsatt en stor potential i Lycksell.

Växjö har tidigare visat fingertoppskänsla med den här typen av värvningar och tanken är att Lycksell ska ersätta just en sådan i form av Fredrik Karlström som lämnat för spel på andra sidan pölen.

Det råder inga som helst tvivel om att Lycksell har en offensiv uppsida vilket han stundtals visat i både Linköping och i fjol i Färjestad i synnerhet i slutspelet mot just Växjö.

Jag ser det inte alls som någon omöjlighet att Lycksell gör någonstans norr om 30 poäng.

5- Linus Andersson Djurgården

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN /

Arvidsjaurs-finest svarade i fjol för tio mål på 48 matcher vilket får ses som ett fullt godkänt facit under sin första hela säsong i SHL. Jag är inte alls främmande för att de tio målen nästintill kan dubbleras i år. Andersson snittade strax över 13 minuters istid i fjol och i powerplay hade han tio spelare i laget som snittade mer istid per match. Med andra ord var rollen inte jättestor.

Djurgården har en del luckor i sitt lag sett till offensiven och det borde rimligtvis kunna öppna upp möjligheter för Andersson att få en större roll i år.

4- Samuel Johannesson Rögle

Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN /

Jag trodde att genombrottet skulle komma redan i fjol efter att Johannesson stått för fina prestationer säsongen dessförinnan. Istiden var sparsam och något vidare förtroende fick Johannesson aldrig. Visst att konkurrensen var tuff i och med värvningen av Moritz Seider och utvecklingen av Samuel Jonsson. Men den här säsongen räknar jag med att Johannesson får en rejäl chans och också tar den och utvecklas till en offensiv kraft hos skåningarna. Skulle istiden mot förmodan vara likt som i fjol lär det stå klubbar i kö att få ta över hans kontrakt. Faktum är att den här typen av unga backar inte direkt växer på träd så Rögle gör nog bäst i att ge honom en rejäl chans i år.

3- Calle Själin Leksand

Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Redan i fjol visade Calle Själin att Leksand lite i skymundan är på god väg att utveckla en blivande toppback i SHL. Under i stort sett hela säsongen var Själin ett utropstecken utan att egentligen få de stora rubrikerna. Nu är det nog dags att ändra på det och jag tror fler och fler kommer få upp ögonen för hans fina och trygga spel. Själin uppträder met ett stort lugn och pondus och felmarginalen i hans spel är väldigt låg. Jag tror inte nödvändigtvis att Själin kommer ösa in poäng men likväl kommer han vara en klippa i Leksandsförsvaret och om utvecklingen fortsätter är jag inte främmande för att han även kommer få testa på spel i Tre Kronor.

2- Adam Edström Rögle

Möjligtvis att det går att klassa Adam Edström slutspel i fjol som lite av ett mini-genombrott men likväl är han given på den här listan. Edström kommer inleda den här säsongen som en fruktad fysisk spelare som motståndarna kommer ha en stor respekt för. Med sina tunga tacklingar, långa räckvidd och utvecklade teknik kommer det finnas stora möjligheter för Edström att få en större roll den här säsongen mot vad som var fallet i fjol. Rögle har visat sig skickliga på att utveckla sina spelare och näst på tur står nu Edström. I fjol svarade Edström för tio poäng på 43 matcher och jag törs nog sticka ut hakan och säga att det blir minst det dubbla den här säsongen.

1- Simon Edvinsson Frölunda

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Under sommarens draft plockade Detroit Rew Wings Simon Edvinsson som sjätte spelare och det råder således ingen tvekan om att det här är en talang utöver det vanliga. Edvinsson visade redan i fjol att han har en enorm potential och uppträdde lugnt och stabilt i de matcher han fick spela. I år lär rollen bli större och således kommer Edvinsson också kunna visa upp mer av sitt breda register. Edvinsson har en fin skridskoåkning och ett bra spelsinne vilket gör att han läser spelet bra och hamnar därför sällan i trångmål. Om Edvinsson får fortsätta att spela ihop sig med den rutinerade backklippan Christian Folin kan hans genombrott bli en av säsongens höjdpunkter.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny