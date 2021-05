Det är inte ett misslyckande, det är ett fiasko

Sverige svarade för sin bästa match mot Ryssland, ett av VM´s bästa lag. Nu visade man med all önskvärd tydlighet att det fanns en potential i det här laget.

Likväl står jag fast vid min åsikt.

Att missa slutspel är inget misslyckande, det är ett fiasko.

Vi börjar med matchen mot Ryssland och det positiva bitarna som ändå är värt att lyfta fram.

Det var med en härlig attityd den här gruppen tog sig an matchen. Stenhårt jobb, aktiva i sina aktioner och kompakta över hela isen. Den attityden var glädjande och se.

Den enskilt viktigaste detaljen när man spelar mot Ryssland är att få deras så många skickliga spelare att tycka det är lite jobbigt, få dem att spela individuellt och bekvämt. Det lyckades Sverige med under stor delar av matchen.

Så bra struktur som Sverige hade i sitt defensiva spel under stora delar av matchen har jag inte sett tidigare under turneringen. Även om ryssarna hade mycket puck så lyckades Sverige hålla dem på utsidan och kunde vara kompakta framför mål.

Sedan slarvade man ett par gånger om och inom loppet av tolv sekunder hade ryssarna utnyttjat ett par misstag och gjort två mål.

Det går inte mot så skickliga spelare.

Ryssarna blev sedan passiva och Sverige kunde ta över matchbilden igen och kvittera och hade också bud på ett segermål.

Men allt det där saknar betydelse nu…

Det var inte här som det svenska laget slarvade bort turneringen utan det lyckades man göra redan i de två första matcherna mot Danmark och Belarus.

Varför inledde man inte turneringen på samma sätt som idag? Varför lyckades inte coacherna skapa ett klimat där man prioriterade det hårda jobbet och en stark defensiv?

Likt spelare som aldrig varit på den här nivån behövde möjligtvis färske coachen Johan Garpenlöv tid för att hitta rätt för att nå fram till sitt lag och förstå vad som krävs som huvudtränare på den här nivån. Han pratade inledningsvis om att laget inte kommit ihop vilket var förvånade och ett underbetyg till hela gruppen.

Det är givetvis så att Johan Garpenlövs roll kommer ifrågasättas och med tanke på att det är OS kommande säsong så måste man från förbundets sida göra en grundlig analys och därifrån fatta ett beslut.

Det ska behandlas som det fiasko det faktiskt är och i det bär Garpenlöv huvudansvaret.

Jag är dock rädd för att analysen kommer landa i något i stil med:

”Årets VM är inte som något annat och den bubbla som spelarna levt i är utmanande. VM är en höjdpunkt för många spelare men det här året har, förståligt nog, antalet nej tack från NHL-spelarna varit många vilket försämrat våra möjligheter att bli framgångsrika. Därför kan man inte ha samma krav på Tre Kronor som tidigare”.

Det ser likadant ut hos de övriga nationerna också och det är givetvis ett fiasko att ett svenskt landslag missar slutspelet.

Intalar man sig något annat så ljuger man för sig själv.

Men det är klart.

Det är enklare och mysigare analys samtidigt så slipper förbundet ta några obekväma beslut.

Det är ju lite jobbigt.

Sverige svarade för sitt sämsta VM i modern tid. Photo: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny