Tacka Adam för det!

So you’re telling me there is a chance?

Det klassiska citatet som är hämtat från kultrullen Dum & dummare passar väl in på Tre Kronor den här turneringen.

Efter dagens seger krävs det ”bara” en seger mot Ryssland i morgon samtidigt som man får hålla tummarna när Slovakien möter Tjeckien på tisdag.

Det är snårigt men inte omöjligt.

Tacka Adam Reideborn för att slutspelsdrömmen lever.

Slovakien är inget dåligt lag och har under turneringens gång varit en positiv överraskning. Långa stunder kan de kännas ganska loja för att sedan växla upp, vända spelet snabbt och på så sätt skapa chanser. Det gör dem förhållandevis oberäkneliga att möta och också lite läskiga. I synnerhet i en match där Tre Kronor visste att man var tvungna att vinna.

Kanske var det en bidragande orsak till att Tre Kronor kom ut så klent och passivt som man ändå gjorde i inledningen av matchen. Bortsett från Andreas Wingerli, Max Friberg och bröderna Kempe (innan Mario tvingades kliva av matchen) var det få som visade vägen med intensitet och driv. Samtidigt var det svenska styrspelet passivt och gav bort enorma ytor.

Den första perioden var så intetsägande att jag till och med hann hänga en tvätt, plocka ur diskmaskinen, ge katten torrfoder och förbereda morgondagens lunch utan att jag för den delen missade någonting.

Det var nog en av de sämre perioderna jag sett från Tre Kronor den här turneringen. Faktiskt. Att Slovakien ledde med 1-0 var i underkant.

Andra perioden var bättre. Det fanns lite mer intensitet och Max Fribergit-driv i laget. Kvitteringen i powerplay var enormt viktig och i kombination med att kedjan med Friberg, Wingerli och Frödén matchades hårdare gav det laget energi.

Men det dog ut rätt snabbt. Tyvärr.

Tack gode gud för Adam Reideborn.

Utan honom hade turneringen varit över för svensk del.

Reideborn har varit briljant turneringen igenom och visat att han är en toppmålvakt även på den internationella scenen. Jag var inte helt säker inför turneringen på huruvida han skulle kunna bära det här laget.

Sett över hela turneringen har Adam Reideborn varit en av VM´s bästa spelare.

Idag var Tre Kronor stundtals underlägset slovakerna rent spelmässigt men tack vare Reideborns spel lyckade Sverige vinna. Räddningen sex minuter in i den tredje perioden var svettig och matchavgörande.

En annan spelare som förtjänar beröm är Frölundabacken Jesper Sellgren som kom in under turneringens gång och successivt har växt in i en roll och tagit istid från framförallt Victor Lööv. Sellgren som inte på något sätt har haft en superbra säsong i Frölunda har dock en förmåga, likt gamla landslagsbacken i fotboll Teddy Lucic, att anpassa sitt spel efter motståndet och gör hela tiden det som krävs. Utan att för den delen sticka ut så gör Sellgren det mesta rätt. Med sin rörlighet på skridskorna och lugn med pucken var Sellgren en av Sveriges bästa spelare.

I slutskedet av matchen såg jag för första gången den här turneringen något som gjorde mig både stolt och glad.

Arbetsinsatsen, viljan, känslorna och det uppoffrande spelet.

Det betyder så enormt mycket och bygger framgångsrika lag.

I morgon väntar Ryssland i ännu en måstematch. Sverige är underdog och måste ta sig an utmaningen med en sinnesnärvaro att göra vad som helst för att vinna och vara enormt distinkta i spelet med- och utan puck. I mångt och mycket anser jag att det handlar om ren och skär inställning och vilja precis som i slutskedet av matchen mot Slovakien.

Sverige måste ta tre poäng och sedan hoppas att det räcker.

Det enda som i grunden talar för svensk seger är Adam Reideborn och att ingen nu förväntar sig en svensk seger mot ett stjärntätt ryskt lag. Jag tror det kan passa det här laget bra som för första gången på hela turneringen slipper spela med en press om att föra matchen och att alla förväntar sig en seger.

Men det kommer bli väldigt, väldigt svårt.

Tacka Adam för det!

Adam Reideborn jar varit en av turneringes bästa spelare.Photo: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

