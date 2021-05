Efter två perioder i dagens match mot Tjeckien kändes det som om Sverige ändå skulle kunna krångla sig till en kvartsfinal. Det förändras dock i början av den tredje perioden för inom loppet av drygt åtta minuter hade Tjeckien svarat för tre mål. Ridå.

Det är frustrerande och nu är ett svenskt fiasko nära. Det känns så fruktansvärt ovärdigt för återigen visade det här laget att det finns en potential och en hög högsta nivå.

Förlusterna mot Danmark och Belarus ligger fortsatt som en blöt filt över Tre Kronor den här turneringen. Åtta dåliga minuter mot Tjeckien idag betyder med stor sannolikhet att vi inte får se Tre Kronor spela kvartsfinal vilket aldrig hänt sedan nuvarande system infördes 1992.

Sett till hur Tre Kronor spelat de senaste två matcherna mot Schweiz och Tjeckien känner jag bara en frustration över att man satt sig i denna tuffa sits.

Det här laget har ändå potential och jag tror den här gruppen hade kunnat växa samman och faktiskt spela bra i ett slutspel.

Det får vi nog dessvärre aldrig veta.

Sverige måste ta minst sju poäng (förmodligen än fler) mot Storbritannien, Ryssland och Slovakien för att gå till slutspel.

Jag har svårt att se att det kommer att ske. Ryssland är helt enkelt för bra och även om Sverige vinner mot både Storbritannien och Slovakien så lär det inte räcka.

I den första perioden gillade jag hur Johan Garpenlöv coachade när han matchade kedjan med Andreas Wingerli, Max Friberg och Jesper Frödén strax efter att Wingerli styrt in 1-0. Kedjan hade energin och kunde återigen flytta upp spelet och fixade ett powerplay som sedermera Rickard Rakell kunde göra 2-0 på.

Lika bra som han coachade då lika uselt coachade han i slutskedet när han matchade kedjan med Victor Olofsson, Marcus Sörensen och Isac Lundeström vid offensiva tekningar med både med sju- och fyra minuter kvar av matchen.

Har den kedjan varit så pass bra att den ska matchas så hårt när man jagar ett mål? Möjligtvis att Olofsson ska få istid för sin X-faktor i form av målskytt och skott men Lundeström?

När man sedan plockade ut målvakten. Var fanns Adrian Kempe?

Han är väl den som ska in först där?

Och en timeout när man såg vart an det barkade i början av tredje perioden?

Där måste man rannsaka sig själva.

Även om det var en jobbig- och kostsam förlust är många spelare uppe och nuddar vid personbästa. Magnus Nygren, Oscar Lindberg, Pär Lindholm, Jonathan Pudas, Andreas Wingerli, Max Friberg, Adam Reideborn och till viss del även Jesper Frödén svarade alla för prestationer som överträffade mina förväntningar.

Sverige är på väg mot ett fiasko vilket en missad kvartsfinal är. Det måste vi vara ärliga att säga.

Jag tycker det är synd för jag vidhåller fortsatt att den här truppen har potential. Det finns fortsatt en chans att rädda det här men då krävs det ett smärre mirakel.

Förlusterna mot blåbärsnationerna Danmark och Belarus lär ha kostat för mycket.

Det är ovärdigt ett svenskt landslag.

Ännu en tung förlust för Johan Garpenlöv och Tre Kronor. Photo: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

