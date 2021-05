Två matcher och två förluster mot två rätt mediokra lag. Nu är det långt ifrån säkert att Tre Kronor ens går till kvartsfinal.

Det här är under all kritik.

Men varför ens engagera sig när vissa av spelarna inte verkar göra det?

Jag hade knappast förväntat mig att det skulle bli några enkla matcher mot Danmark och Vitryssland. Det är annorlunda förutsättningar i år men likväl måste det finnas en kravställning på det här laget som jag vidhåller har en stor potential.

Det här är helt enkelt för dåligt. På tok för dåligt och direkt pinsamt och till och med skadligt för svensk hockey.

Hockey handlar i mångt och mycket om inlevelse, passion och känslor. När man som spelare inte har detta är det svårt att prestera. Det betyder att man saknar koncentration och fokusering i sitt agerande på isen.

Det är så elementära saker och den enskilt största anledningen till att tex passningsspelet stundtals varit så svagt. Det är nästan så att tempot går ner på grund av att det så slarvigt.

De gånger, ofta via Nils Lundkvist, som passningarna var distinkta och bra fick Belarus problem. Då skapade Sverige längre anfall och tryck och kunde nöta lite på deras backar.

Men. Det är fortsatt för jäkla bekvämt där ute.

Så fort Tre Kronor- spelarna kommer in i anfallszon så hamnar man på utsidan och därifrån har man våldsamt svårt att komma in på mål och skapa riktigt, riktigt heta lägen.

Jag vet. Danny Taylor var bra i mål och fick hjälp av ett uppoffrande försvarsspel framför sig. Men helt ärligt så ska man inte ens behöva ens analysera en målvakt i Belarus oavsett om han står på huvudet eller ej?

Sverige ska vinna oavsett. Punkt.

Det handlar för mig om inställning och desperation vilket Tre Kronor visade prov på under de sista tio minuterna av matchen.

Då fanns desperationen, intensiteten och lite heder där. Då fick jag hopp. Den slogs dock ned när jag hör intervjuer med flera av de svenska spelarna. Det känns bara uppgivet. Noll energi.

Är det den som man har i omklädningsrummet också så förstår jag varför det sett ut som det gjort på isen.

Sverige har underpresterat brutalt mycket de första två matcherna av årets turnering.

Det här laget är långt mycket bättre än så här.

Jag står fast vi det.

Nu kommer fortsättningen att bli enormt tuff och det krävs mycket mer och bättre spel från mer eller mindre hela laget för att Tre Kronor ens ska gå till en kvartsfinal.

Jag ska inte ta ut något i förskott men det vore ett historiskt fiasko som givetvis kommer få konsekvenser inför framtiden.

Hade det varit Pär Mårts som lett Tre Kronor hade han fått löpa gatlopp efter den här starten. Johan Garpenlöv är satt under press nu. Det går inte att blunda för. Än så länge är det bara en lätt bris men det kan snabbt bli en storm om Tre Kronor förlorar mot Schweiz på tisdag.

Tack för att ni tog er tid

Sanny