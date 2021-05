Sam- Rögle 10-0

Rögle lämnade Växjö och den första finalen i lördags utan att sätta något avtryck eller ens något att bygga vidare på. Idag krävs det att skåningarna kommer upp i samma nivå som tidigare under slutspelet.

Annars finns en risk att Växjö växer ut till ett finalmonster.

Resultatmässigt var den första finalmatchen jämn men sett till själva spelet så hade Växjö full kontroll bortsett från de första tio minuterna.

Det var som om Växjö välkomnade skåningarna till finalspelet och visade att så här går det minsann till på den här nivån. Lite som ”Sätt er där i hörnan och se på så ska vi visa hur det här går till”



Om Växjö var numret större på isen så var det ingenting emot hur det såg ut efter matchen när Sam Hallam satte an tonen på den efterföljande presskonferensen när han lät omvärlden veta att Moritz Seider minsann spelade efter en egen regelbok.

Det var givetvis lika planerat som det var smart och kommer rikta strålkastarljuset mot Moritz Seider, finalseriens bästa spelare. Nu kommer Seiders samtliga ”på gränsen-aktioner” att granskas och nagelfaras. Nu kanske den tyske stjärnbacken inte läser tidningarna eller fått kännedom om Sams kritik. Men att domarna medvetet eller omedvetet kommer se åt Seiders håll är jag övertygad om.

Sam Hallam visade prov på hur man i det här fallet kan använda media till sin fördel och han skickade också en signal om att han varit med i den här typen av matcher tidigare något som Rögle inte varit i närheten av.

Nu är det bara en match spelad varken mer eller mindre och det är inget som jag tänker dra dra för stora växlar av.

Men jag konstaterar att Rögles spel inte stod att känna igen och en del av förklaringen kan vara den anspänningen som en finalmatch ändå är för en förening som inte varit där tidigare.

Möjligtvis att det smög sig på en nöjdhet eller lättja efter att Rögle vann mot Skellefteå i torsdags.

Jag var på plats i Ängelholm i torsdags och det var en nervositet, press och stress inför matchen som jag inte sett hos skåningarna tidigare. Att därifrån kunna nollställa sig och ta sig an en finalmatch bara ett par dagar senare är en utmaning.

Nu har man fått känna på finalpulsen några dagar och måste komma upp i den nivå som har visat tidigare under slutspelet. Annars kan det här finalserien vara över ganska snabbt.

Och återigen jag vet det är en match.

Rögle måste få upp farten i sitt passningsspel, i sin skridskoåkning och i sitt fysiska spel.

Man gick rakt in i Växjö fälla i lördags som i mångt och mycket handlar om att dra ner på motståndarnas tempo, stänga av ytor fördröja tid för att i sin tur kunna vända spelet och växla tempo när tillfälle ges.

Där är man bäst i Sverige och har varit så under många många år.

Då är min bestämda uppfattning att man som motståndare måste matcha driva på tempot, spela mer fysiskt och bibehålla passningstempot annars tar Växjö snabbt kontroll över händelserna.

De gånger som Växjö fått problem under slutspelet har varit när motståndarna orkat sätta den höga pressen på Växjös backar, orkat vara tålmodiga och haft noggrannheten och spetsen i sina spelvändningar.

Det är en nyckel för att kunna slå smålänningarna.

I samband med att Viktor Fasth skadades fanns en stor osäkerhet huruvida Erik Källgren skulle kunna ersätta honom. Källgren har visat att han är en högst kompetent målvakt som passar bra bakom Växjös stabila försvarsspel och faktum är att jag inte sett honom spela bättre under hela säsongen.

När backgiganten Ilari Melart stängdes av i fem matcher var jag och många med mig överens om att det kunde fälla Växjö i detta slutspel.

Vad jag inte kunde förutspå var att Linus Nässén skulle kliva fram och spela så förtroendeingivande som han gjort. Nässén spelar på en nivå som han inte varit i närheten av under sina två säsonger i Växjö.

Jag skulle t.o.m. kunna sträcka mig så långt som att säga att han var en av Växjös bästa spelare i lördags.

Det är ändå imponerande av spelare som fått rätt sparsamt med istid under säsongen.

Och det är väl i mångt och mycket där det kommer att avgöras framöver.

Vilket av lagen kommer att få ut mest från sina spelare och vilka som har förmågan att kliva fram och prestera säsongsbästa när det gäller som mest.

Sam Hallam visste exakt vad han gjorde när han påtalade att Moritz Seider spelar efter en egen regelbok. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN /

