Det var plågsamt och det gjorde ont. Idrottens himmel och helvete paketerat på bästa sändningstid.

Någonstans här sägs det att charmen ska ligga men jag hade då svårt att finna den.

De senaste veckorna har varit ett helvete för alla spelare, ledare och givetvis ni som sympatiserar med HV71 eller Brynäs. Var ni än har befunnit er och oavsett tid på dygnet, ångesten har hängt som ett svart moln över er.

Allt det fick ett slut igår men lämnade kvar en besk eftersmak.

När Oula Palve, efter fem ångestfyllda matcher, avgjorde uppstod något form av vacuum som jag aldrig tidigare skådat.

Brynässpelarna jublade men glädjen övergick rätt snabbt i någon form av medlidande och mer en känsla av att det kunde varit vi än att det var lättnad eller glädje.

Det var som om det ändå bara fanns förlorare på isen på något märkligt sätt.

HV71 och Jönköping har precis vaknat upp med insikten att man spelar i Hockeyallsvenskan nästa säsong och tvingas således att se över hela sin organisation och börja om från början. Inte en enda spelare är kontrakterad och det är ett synnerligen gediget jobb man har framför sig. Vad kommer det få för påverkan på juniorsatsningen och damverksamheten vet vi inte idag men det vi med bestämdhet kan säga är att massvis med arbetstillfällen gått förlorade i stan.

Brynäs å sin lär ha vaknat upp med en känsla av lättnad men i grunden är läget inte så annorlunda från det HV71 befinner sig i. Jag vill verkligen understryka att spelarna och ledarna på ett imponerande sätt klarade att ta sig samman och räddade kvar Brynäs i SHL trots den kaos som omgärda föreningen bara dagarna innan kvalet började. Med det sagt finns det ingen som helst tid att spilla.

Nu börjar resan för klubben att återvinna sitt anseende och då krävs ett omtag av sällan skådat slag.

Jag tyckte att Brynäs var i ett liknande läge redan hösten 2019 när jag skrev en krönika om hur dem var en trött kopia på Färjestad.

Den möttes med en god del glåpord och också hånfulla kommentarer inom Brynäsfamiljen.

Jag skrev då bland annat:

”Brynäs står för den förändringen och det är en synnerligen spännande tid och på ett sätt kan jag känna att Michael Sundlöv kommer i ett drömläge när det knappast kan bli sämre och spelet tråkigare än vad det var i år”.

Två år senare står Brynäs IF kvar på ruta ett och vi kan nog alla konstatera att det blev bra mycket sämre. Jag vet dock inte om jag nu skulle sträcka mig så långt som kalla det är ett drömläge att komma in i föreningen den här gången.

Det krävs sådana enorma insatser och förändringar för att tvätta bort den stämpel som föreningen fått på sig de senaste åren. Problemet är så mycket större än vilka enskilda spelare du värvar eller vilken coach som står i båset. Det är inte det som är roten till till den kaos som varit och det måste man nu gå till botten med.

Brynäs som organisation har under flera år haft en hög svansföring trots att prestationerna på isen varit svaga. Det är som om klubben blivit uppslukade av hur otroligt viktiga dem är.

Brynäs är ett stor föreningen men man är inte längre en storklubb. Brynäs är viktigt för Gävle och dess supportrar men för hockey-Sverige i stort är det rätt få som bryr sig. Det har inte Brynäs förstått och min känsla har länge varit att man tror att tidigare framgångar gjort dem lite viktiga runt om i landet.

Det är med det ingångsvärdet man nu måste ta ett omtag och rekrytera nytt folk i och kring föreningen.

Givetvis kommer styrelsen och ordförande Jürgen Lorenz att sätta sina platser till förfogande. Styrelsen är den som mångt och mycket syresätter föreningen och ansvarar för dess riktning och tillsätter personal och ansvarar för den råda tråden.

Det har styrelsen misslyckats med under flera års tid och därför måste man lyfta in kompetens mer än människor som styrs av sina känslor för Brynäs.

När styrelsen ställt sina platser till förfogande så ska givetvis klubbdirektören Michael Campese göra detsamma. Hans tid i föreningen har varit som ett luftslott som den här säsongen så när höll på att sprängas.

Stora- och fina ord men fullkomligt innehållslöst.

Är det en tillfällighet att folk runt omkring Campse sagt upp sig? Har det varit ett hälsosamt arbetsklimat? Vad har han egentligen gjort sedan han kom till Brynäs?

Jag vet att Brynäs tillsatt en extern analys för att se över hela organisationen. Det låter ju så bra. Extern analys.Wow.

Det visar väl ändå att man lägger sig platt och är ödmjuka inför sina egna brister?

Jag ger inte så mycket för den typen av externa analyser eftersom det bord som den landar in på är just det bord som personerna i fråga som är klubbens stora problem sitter kring.

För inte kommer väl den externa analysen att presenteras för supportrarna?

Likväl som Brynäs ser över sitt representationslag måste man genomlysa hela organisationen och ställa sig frågan varför unga spelare runt om i länet hellre vill söka sig till andra klubbar än till Brynäs hockeygymnasium. Här har Brynäs tappat sin status och den som fnyser åt detta saknar helt verklighetsförankring.

Och tro mig. Många inom föreningen kommer att fnysa åt det här och det är just det som är det stora problemet. Återigen, Brynäs är en stor klubb men man är ingen storklubb.

Ska Brynäs bli slagkraftiga framöver måste man producera spelare från juniorleden och då krävs det att föreningen är i harmoni med en tydligare satsning på juniorverksamheten.

Det finns nu mer än någonsin tidigare plats för att göra förändringar och vädra ut lokalerna ordentligt.

Det krävs ett rejält omtag och då måste nya personer in.

Skiten rinner alltid nedåt och därför är det bäst att börja göra rent högst upp.

Den rensning lär nog behöva ta fart redan idag.

Vi pratar givetvis massa mer om både HV71 och Brynäs i veckans podd

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny