Det måste HV71 förändra

Förutsättningarna är enkla. Det är ”vinna eller försvinna” som gäller för HV71 i kvällens kvalmatch mot Brynäs.

Det är en tuff uppgift i synnerhet sedan HV71 endast vunnit en av 14 matcher den senaste månaden. Det kan därför vara lätt att räkna ut HV71.

Men. Det finns detaljer i spelet som kan förändras för att vända den här matchserien.

Det går säkerligen att påtala att HV71 haft ett spelövertag i de två inledande matcherna och och att två noll i matcher inte speglar händerna på isen.

Samtidigt har man haft väldigt svårt att skapa riktigt, riktigt farliga lägen framför Samuel Ersson och då har som bekant spelövertag mindre betydelse.

Jag har full förståelse för att det här är ett enormt pressat läge för HV71 och jag kan inte ens sätta mig in i den anspänning som finns inom gruppen och organisationen. Likväl känner jag att spelet är väldigt statiskt och ofta förutsägbart i fem mot fem och det finns taktiska nycklar till att fortsatt få till stånd en förändring som kan vända matchserien.

Om HV71 ska lyckas vinna ikväll och på så sätt ge sig själva chansen att spela i SHL kommande säsongen måste man få ordning på sina spelvändningar.

HV71 vill, precis som många andra lag, spela back-back i mittzon för att förflytta Brynäs styr/presspel. Den första passen går i regel snett bakåt i banan. Det betyder, på hockeyspråk, att man gör ett V-spel för att kunna spela upp pucken på den motsatta sidan där en forward är tänkt att få en korridor att åka på i samband med att Brynäs flyttat över sitt styrspel.

Det har dock blivit alldeles för förutsägbart och lättläst samtidigt som timeingen mellan backar och forwards inte alls har fungerat. Passningen från backen går antingen till en isolerad- eller stillastående forward som fått svårt att vara kreativ eller skapa ett numerärt spelövertag.

Väl i anfallszon har HV haft som uppenbar och uttalad målsättning att försöka skjuta puckar på mål i ett väldigt tidigt skede eftersom man vet att Samuel Ersson släpper returer.

Jag köper tänket men när det inte har fungerat så måste man också göra en förändring.

Just nu är det väldigt enkelt för Brynäs backar att sortera i egen zon och vara starka framför eget mål. Man sätts sällan i svåra en mot en situationer i sarghörnen där HV’s kreativa forwards ändå har potential att kunna vända bort sina motståndare.

Simon Bertilsson, Marcus Björk, John Nyberg och Kristoffer Berglund har enkelt kunnat använda sin styrka att vinna dueller framför mål och därifrån skicka iväg puckarna från den egna zonen.

Varför utmanar man inte dessa spelare mer?

Kom samlat från egen zon alternativ vänd spelet mycket snabbare där den första passen från backen måste gå framåt i banan. Få Brynässpelarna att behöva flytta fötterna i sarghörnorna, utmana, vrid och vänd för att sedan spela upp på sina egna backarna på blålinjen som kan spela brett mellan varandra för att göra det än svårare att försvara sig mot. Därifrån kan man vinna åkningarna in mot mål mot några av Brynäs lite trögare backar.

Det här är något som HV71 måste utnyttja till sin fördel vilket jag inte upplever att man klarat av de inledande två matcherna.

Låt spelare som Anton Wedin, Christoffer Törngren, Fredrik Forsberg, Arttu Ilomäki, Zion Nybeck, Alexander Bergström, Linus Fröberg och Filip Sandberg spela runt i anfallszon och vara kreativa istället för att gå på avslut direkt och därifrån försöka återvinna pucken. Jag ser inte att HV71 har spelare som sticker in näsan och vinner kamper och dueller som krävs i den utsträckning för att vinna tillbaka returerna.

Kan HV utnyttja sin fart och kreativitet djupt ner i anfallszon kommer det att kunna ge ett tydligare spelövertag. Det i sin tur leder till att man kan trötta ut Brynäs samtidigt som HV71 kommer ha möjlighet att skapa farligare lägen i skottsektorn.

Självklart kommer det bli en injektion att få in två så pass skickliga backar som Matt Donovan och Johannes Kinnvall till kvällens match. Deras styrkor är något som HV saknat i form av passningsspelet från bakplan.

Det ger en större möjlighet till variation i uppspslesfasen och framförallt att HV´s forwards kan få pucken rättvända och i fart. Därifrån måste man alltså skapa kreativa lösningar mer än att bara skicka pucken på mål så fort man får chansen.

Klarar HV71 av det så är jag fast övertygad om att man har möjligheter att vända det här.

Fortsätter man som i de inledande två matcherna kommer degraderingen till Hockeyallsvenskan snart vara ett faktum för en av svensk hockeys mest framgångsrika föreningar de senaste 20 åren.

Anton Wedin är en av HV´s offensivt begåvade spelare som kan göra skillnad om man spelar med en större puckkontroll. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

