Det kan bli avgörande

Rond två.

Pressen är monumental och HV71 är nästintill piskade att vinna.

Det är förutsättningarna från kvällens match mellan HV71 och Brynäs i Jönköping.

Brynäs reste ned till Jönköping redan igår och har haft det förhållandevis lugnt sedan Linus Ölund sköt hem match ett. Det gav arbetsro och, i den utsträckning det går att säga även ett lugn.

Vinsten var direkt nödvändig med tanke på hur rörigt det varit i klubben dagarna innan.

Nu har Josef Boumedienne kunnat fortsätta gjuta mod i sin grupp och framförallt har han skapat mer harmoni och glädje i vardagen för spelarna. Josef har kommit in med en stor ödmjukhet i sin framtoning till laget och vunnit deras förtroende och på så sätt skapat en bättre miljö för spelarna att prestera i. Rent speltekniskt var det i försvarsspelet jag såg en skillnad i och hur man sjönk djupare ned i banan i egen zon. Målsättningen var att spela mer samlat än att stå upp med backarna på egen blå.

Det ledde därför till att Brynäs sattes under tryck men var starka framför mål och därifrån så chippade man ur puckarna från egen zon.

Just den här detaljen tror jag blir avgörande idag.

Kan HV71 vända spelet snabbare i mittzon, med bättre första pass och forwards som aktiverar och rör på fötterna kommer man att kunna straffa Brynäs.

Jag har sett matchen från i måndags igen och står fast vid att det var spelmässigt ett övertag för HV71. Det som dock inte var tillräckligt bra för att förvalta övertaget var passningsspelet bakifrån. Man är därför väldigt beroende av Eric Martinssons spetskompetens i spelet med puck och med tanke på det luftiga spelschemat borde det rimligtvis finnas möjlighet att matcha honom är mer.

Just matchningen var annars det som stack ut i Brynäs.

Jag förutsätter att Josef Boumedienne kommer fortsätta matcha sitt lag som han gjorde senaset vilket betyder att Molin, Scott, Rödin, Björk, Bertilsson, Nyberg och Billins kommer få ta ett stort ansvar.

Pressen är på HV71. Och den är inte att leka med.

Klockan 19:00 kör vi igång på Cmore och TV12.

Häng på oss då.

Sanny