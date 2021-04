Har inte sett honom så bra på hela säsongen

Vilken dramatik.

Herregud.

Det här var något utöver det vanliga.

Klarar ni ens sju matcher med den här spänningen?

Det var uppenbar två lag som fått samma direktiv. Täpp till mitten, stäng ytor, ta vara på chanserna och spela disciplinerat (nåja). Det var en väntad matchbild i den första perioden. Bortsett från Greg Scotts friläge var det chansfattig. Det var kamp, små duller över hela banan och direktiven i spelet med puck vad tydlig:

M I N I M E R A M I S S T A G E N.

Jag har aldrig spelat matcher av den här digniteten. Men om vi bortser från att det förlorande laget spelar i Hockeyallsvenskan är det likväl en slutspelsserie där man ställs mot varandra i upp till sju matcher.

Då gäller det att investera, aldrig ha egna agendor eller vendettor och spela disciplinerat för laget- varje byte. Målvaktsspelet är av största vikt och vi kan konstatera att både Jonas Gunnarsson och Samuel Ersson stod för förstklassiga insatser och gav sin lag chansen att vinna.

Det som blev mer tydligt i kvalmatcher kontra slutspelsmatcher är att misstag som ger motståndarna energi kostar enormt mycket mer.

För att ta två konkreta exempel som hade stor påverkan på matchen:

# HV71 tappade disciplinen i den andra perioden och tog ett par huvudlösa utvisningar. Brynäs tog över matchbilden och dominerade den andra perioden fram till…

…. att Oula Palve tappade pucken på offensiv blå och HV71 kunde för första gången i den andra perioden etablera tryck. Samme Palve spelade sedan slappt med pucken i inledningen av tredje perioden och Zion Nybeck så när kunde kvittera. Det gav HV71 energi och strax därefter kunde Arttu Ilomäki kvittera till 1-1 i powerplay.

Första perioden var jämn, kanske en aning fördel för HV71 medan Brynäs var klart bättre i den andra perioden.

HV71 började då tappa puckar, blev utspridda över större ytor och tog några huvudlösa utvisningar som gav Brynäs den energin man så väl behövde. Brynäs spelade bra i den andra perioden och borde haft 1-0 när Emil Molin fick öppet mål varpå domaren blåste av i samband med att Molin sköt in pucken. Här hade det varit lätt för Brynäs att börja gnälla och tappa fokus. Istället var det nästa byte, nästa puck, se framåt. Precis på det sätt som man måste göra i ett slutspel.

Strax därefter kunde samme Molin påpassligt göra 1-0 på en lös puck framför mål i efterdyningarna av den radda med powerplay man haft.

Den stora skillnaden på Brynäs spel idag gentemot tidigare under säsongen var det kompakta försvarsspelet. I defensiven kröp man djupt ned i egen zon, höll HV-spelarna på utsidan och gav också Samuel Ersson möjlighet att se puckarna. I övrigt var det ingen större skillnad men det var å andra sidan inget jag förväntat eftersom Josef Boumedienne bara haft ett drygt dygn med gruppen.

Det som dock var tydligt var att tränarbytet gett en positiv effekt på några individer. Ta Emil Molin tex. Så bra som Emil var idag har jag inte sett honom under hela säsongen. Emil såg mer intensiv- och rappare ut på skridskorna. Han vågade hålla i pucken på ett sätt som han inte gjort under säsongen och gav Brynäs powerplay en dimension man saknat på slutet.

Det här betyder givetvis massvis för Brynäs som mer eller mindre kan räkna hem Emil som ett nyförvärv. Det kan tillskriva den nya rösten i båset då Peter Anderssons förtroende för Molin varit obefintligt.

Avgörandet blev föga oväntat dramatiskt och klart som tusan det skulle avgöras med marginaler mindre än tusendelar och millimetrar. Det avgörande målet kommer säkerligen diskuteras fram till nästa match. Om målet ska underkännas måste målburen ha lämnat sin position när pucken lämnar skyttens blad. Målburen räknas som ur position när goal pegsen (platsbiten som håller fast målburen i isen) lämnar isen.

Det är svårt att se men med den teknik som situationsrummet har i form av att kunna zooma in och får en bättre bild av situationen känns beslutet rätt.

En annan omdiskuterad situation var den när Noel Gunler skickade upp klubben rakt i ansiktet på Emil Andrea. Man pratar om hemmaplansfördel och i det här fallet betydde det att Brynäs inte visade den på jumbortronen efteråt.

Det finns ett regelverk att förhålla sig hur omdiskuterade situationer ska visas upp men i det här fallet valde man att inte visa upp den överhuvudtaget och det betydde att Brynäs slapp en femminutersutvisning.

Brynäs får säkert en tandlös varning från SHL men det kan man nog ta.

Bäst i HV71 idag var Eric Martinsson. Det är en jäkla press på Martinsson som, vid sidan av Emil Andrea, är HV´s enda offensiva hot på backsidan. Med tanke på att det match var tredje dag går det att lasta ännu mer istid på honom. I stort varje tekning i offensiv zon hade jag satt ut Martinsson på isen. Han gör skillnad och hittar alltid ett blad i uppspelsfasen och sprider ett lugn omkring sig.

Match ett av sju.

Herregud så spännande och underhållande det var. Det tycker i alla fall jag som inte sympatiserar med nåt av lagen.

Vad gäller er fans förstår jag fullt ut om ni är helt utmattade just nu.

Jag längtar redan nu till fredagens match i Jönköping.

Brynäs vann på ett mål som säkerligen kommer att diskuteras fram till lagen mötes igen på fredag. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny