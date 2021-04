Att Brynäs valde att entlediga Peter Andersson och hans assisterande tränare Viktor Stråhle var inte direkt förvånande.

Valet av deras ersättare däremot.

Det var oväntat och vågat inför en matchserie som svensk hockey aldrig tidigare skådat.

Som jag var inne på igår är det inte läge att göra analysen varför Brynäs återigen tvingas sparka en tränare. Den frågan får man hantera efter säsongen och istället är det enkom fokus på att rädda kvar Brynäs IF i SHL.

Även om resultaten uteblivit är det ironiskt nog ändå Peter Andersson den som kan gå rakryggad från det här.

Med tanke på den kaos som varit det senaste dygnet och den totala avsaknaden av proffsighet från Brynäs sida lär nog många kommit till insikt med varför det länge varit ett omöjligt uppdrag för en tränare att lyckas i föreningen.

Men det är som sagt en analys som ska göras efter det att Brynäs spelat klart säsongen.

Om vi börjar i en positiv ände. Det finns en sådan mitt i allt elände. Faktiskt.

Även om det inte är officiellt eller kommunicerat så sägs Josef Boumedienne vara valet som ny sportchef nästa säsong. Det är ändå en pigg och fräsch lösning som jag tror kan vara bra för Brynäs. Josef har en lång och gedigen hockeykarriär bakom sig. Han har ett bra hockeyöga och har varit väldigt uppskattad i sin roll som europeiska chefsscout för Columbus. Josef är också en stark person med självförtroende som kan komma in med helt nya tankar och idéer som sportchef. Josef kommer (nästa år) till ett blankt papper (ja bortsett från en massa kontrakt som han måste försöka göra sig av med) och allt han gör borde rimligtvis kunna bli bättre förutsatt att man håller sig kvar i SHL.

Men… Vi är inte där ännu.

Först ska Boumedienne leda Brynäs i en matchserie som svensk hockey aldrig tidigare skådat och vid sin sida får han Nisse Ekman.

Åh herregud min gud.

Två tidigare framgångsrika spelare helt utan erfarenhet att coacha på någon anständig nivå.

Det är ett vågat drag man gör. Minst sagt.

När Brynäs gjorde sitt första officiella uttalande i samband med att man tillkännagav att Josef Boumedienne och Nils Ekman fått ansvaret som tränare sa klubbdirektören Michael Campese följande till Brynäs hemsida:

– Det är två otroligt meriterade hockeymänniskor som vet vad som behövs för att leverera på den här nivån. De ser människor och de vet vad som krävs för att nå resultat. Och just nu är det resultat vi behöver.

Vänta nu.

”Levera på den här nivån”

”Vet vad som krävs för att nå resultat”

Skämtar du?

Michael Campese och styrelsen spelar ett jäkla högt spel just nu men jag tror inte ens de själva förstår det.

I det här läget, att plocka in två personer utan tränarerfarenhet, är bland det mest oväntade och vågade jag någonsin stött på.

Det här är en lösning som bara handlar om att få in energi i laget och framförallt är det nu upp till gruppen och de ledande spelarna att kliva fram och ta ansvar.

Klart att inte Josef Boumedienne och Nils Ekman kan komma in och förändra ett spelsätt på så kort tid. I synnerhet när de aldrig tidigare satt ett spelsystem i något lag överhuvudtaget. Man har heller inte coachat, behövt göra taktiska drag för att förändra en matchbild eller tagit avgörande beslut i pressade lägen.

Att Brynäs nu sätter sitt hopp till två personer som aldrig tidigare coachat seniorer är faktiskt helt galet.

Oavsett utgång på matchserien tar jag för givet att Michael Campese och styrelsen sätter sina platser till förfogande så fort den här säsongen är över.

För de senaste dygnet, i samband med att Peter Andersson och Viktor Stråhle, fått sparken har, en gång för alla, visat vart Brynäs största problem sitter.

