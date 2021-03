Har alla ingredienser som krävs för att vinna guld

Växjö leker hockey och efter dagens promenadseger mot Brynäs har man, med två matcher kvar att spela, säkrat seriesegern.

Det här laget har alla ingredienser för att vinna guld.

Växjö har under säsongen återigen visat prov vilken fenomenal lagmaskin man är. Sam Hallam har en förmåga att få sina lag att via disciplin kunna kväva sina motståndare antingen via disciplinerat och taktiskt smarta drag och som i år med offensiv spets. När han dessutom fått ihop en grupp med tydliga roller och spetsspelare som är några av de bästa i serien är man återigen tillbaka som ett topplag efter två relativt svaga säsonger.

Inför säsongen var jag inte överdrivet positiv till Växjös lagbygge och trodde möjligtvis att tiden hade sprungit förbi klubben och såg årets säsong som ett vägskäl.

I september skrev jag bland annat följande:

”Efter klubbens senaste SM-guld 2018 känns det som om magin försvunnit. Hockeyn som Växjö spelat har varit för statisk och ibland förutsägbar där flera andra lag åkt förbi smålänningarna samtidigt som spetsspelarna inte varit tillräckligt bra för att förändra en matchbild med individuella prestationer. Satsningen på att värva unga svenska spelare har inte gett önskad effekt och den här säsongen blir ett vägskäl för framtiden.”

Vägskäl ja. Växjö har under året visat var den lett någonstans.

Det går såklart att peka på flera faktorer som gjort Växjö till bästa laget i serien igen. En detalj, nog så viktig, är att man dragit på sig mycket mindre utvisningar i år än i fjol. Det rimmar också med att Växjö under stora delar av säsongen oftast varit det mer spelförande laget. Jag tycker också att det vittnar om att det finns en större harmoni och mindre störningsmoment i årets trupp. Det finns inte spår av den frustration som jag upplevt hos Växjö under de två senaste säsongerna.

De två enskilt viktigaste detaljerna till Växjös framgångar hittar jag i nyförvärven Robert Rosén och Joel Persson. Duon personifierar det som Växjö vill stå för i form av puckkontroll och förmågan att kunna växla tempot i matcherna.

Jag tror ingen insåg hur tufft avbräck det var när Rosén lämnade Växjö under två säsonger för spel i KHL. Rosén spelar hockey helt i sitt eget tempo, ser isen som få andra och i honom har Växjö fått tillbaka sin förstecenter som sprider sådant lugn omkring sig. Detsamma kan man säga om Joel Persson vars förmåga att hitta passningar till forwards ut ur egen zon är bäst i serien. Perssons spelskicklighet från bakplan har gett Växjö en helt annan dimension i sitt spel och man kan därför föra spelet och motståndarna tvingas anpassa sig därefter.

Robert Roséns och Joel Perssons intåg har gjort att mycket fokus riktats mot dem.

I fjol var all fokus och press på Emil Pettersson som målades upp som en form av frälsare. Fjolåret var ingen höjdare även om han skapade mer än vad han fick utdelning för. I år ser Pettersson både starkare och bättre tränad ut, han spelar med mer intensitet i sitt spel. Han täcker puck, skapar ytor och hittar utrymme för sitt fina skott.

Allt detta kombinerat med hans storlek ger honom nästan unik i serien.

Sportchefen Henrik Evertsson har fått mycket beröm genom åren för sin förmåga att stärka upp laget under resans gång.

I år är inget undantag då han plockat in Andrew Calof, Brendan Gaunce och Christian Folin.

Calof har varit med och vunnit tidigare och spelar bättre än någonsin. Gaunce och Folin är två spelare med potential att växa i ett slutspel med sitt fysiska spel. Backparet med Folin och Ilari Melart kommer inte direkt vara roliga att möta i en slutspelsserie.

Växjö är så när ett komplett lag det går att komma. Två bra målvakter där Viktor Fasth är tillbaka som en av seriens bästa, en back- och forwardssida av högsta klas plus att Sam Hallam, framförallt i slutspelssammanhang, visat att han är den bästa matchcoachen.

I och med seriesegern får Växjö fördel av hemmaplan under hela slutspelet. I Vida arena har man vunnit 21 och 26 matcher och bara varit poänglösa en gång under året.

Det är en trygghet om något när det drar ihop sig framöver.

Jag vet att det är jämnt i toppen men Växjö har alla ingredienser som krävs för att vinna guld.

Robert Rosén och Joel Persson comebacker i Växjö har gett smålänningarna ytterligare en dimension i sitt spel. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny