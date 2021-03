Säsongens i särklass bästa värvning

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan som gått samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #24

Målvakt:

Jhonas Enroth Örebro (2)

Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

Jhonas Enroth har en formkurva som pekar spikrakt uppåt. I torsdags mot Luleå kom säsongens tredje nolla för att bara två dagar senare stoppa 26 av 27 skott mot Oskarshamn.

Enroth ser lugn och stabil ut och inger numera en stor portion trygghet till försvaret framför sig.

Dessutom bidrog Enroth också i det offensiva spelet med ett par assist något som inte hör till vanligheterna för en målvakt.

Bubblare: Viktor Andrén Brynäs

Backar:

Mattias Bäckman Linköping

Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Det är egentligen helt otroligt att Mattias Bäckman kan spela på en sådan hög nivå efter att knappt spelat hockey på drygt ett år. Bäckman är så lugn och trygg i spelet med puck, levererar bra förstapass ut ur egen zon vilket gjort Linköping till ett mer spelförande lag. Håller sig Bäckman frisk över tid är han en toppback i serien.

Arvid Lundberg Skellefteå

Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Stabil, stabilare Lundberg. Inte direkt flashigt men tryggt och lugnt i både spelet med- och utan puck. Lundberg börjar så sakteliga varva upp inför kommande slutspel.

Bubblare: Nick Ebert Örebro, Oscar Nilsson Skellefteå

Forwards:

Carter Ashton Leksand

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Carter Ashton har gjort succé och gett Leksand tuffhet och en rakhet i spelet in mot mål. Ashton är bra oavsett vilken omgivning han har omkring sig och är en spelare som man som motståndare måste se upp med dels för hans dominas framför mål men också hans tuffa spel. Under Leksands två segermatcher svarade Ashton för fem poäng.

Sett till värvningar som gjorts mitt under säsongen är Carter Ashton den i särklass bästa.

Jarno Kärki Linköping

Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Det är inte på något sätt så att Jarno Kärki dansar fram på isen eller är en speciellt sevärd spelare för den delen. Men han vet sin roll och gör det just nu förbannat bra. Kärki tar sig till mål i en större utsträckning än tidigare och väl där är han mer eller mindre omöjlig att plocka bort. Kärki bidrar offensivt likväl som han är pålitligt defensivt.

Rodrigo Abols Örebro

Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

I segermatcherna mot Luleå och Oskarshamn var Rodrigo Abols stundtals dominant. Den lettiske centern har bra fart och är kraftfull i sitt spel vilket gör honom svår att stoppa. Abols svarade under den gångna veckan för fem poäng på tre matcher och är en anledning till att Örebro befäster sin plats som ett topplag.

Bubblare: Otto Pajanen Leksand, Christoffer Ehn Frölunda, Pontus Holmberg Växjö.

Coach:

Daniel Eriksson- Niclas Hävelid- Johan Åkerman Linköping

Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Linköping har studsat tillbaka rejält på slutet och verkligen fått en struktur på framförallt sitt försvarsspel. Det finns en större tydlighet något som skapat ett lugn och en tro på det man gör. Med den tydligheten har ledarna fått spelarna att jobba klart situationerna i egen zon, ligga i skottlinjen och spela uppoffrande för varandra. Mot alla odds är Linköping nu på god väg att säkra ett nytt kontrakt.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Leksands Emil Heineman har tagit stora kliv under säsongen och spelar just ju på en väldigt hög nivå. Att Heineman och flera av de yngre spelarna tagit stora kliv är en stor anledning till att Leksand hittat en stabilitet och gör sin bästa säsong i modern tid.

Veckans… Nollor

Leksands Axel Brage höll nollan mot Brynäs, Örebros Jhonas Enroth höll nollan mot Luleå och Brynäs Viktor Andrén höll säsongens första nolla mot Frölunda i lördags.

Veckans… Hattrick

Leksands Carter Ashton svarade för ett hattrick när Leksands körde över Brynäs i torsdags. Ashton har svarat för imponerade 13 mål på sina 22 matcher i Leksandströjan.

Veckans… Hjärta

Linköping har hittat formen i sista sekund och kan i och med det har säkrat ett nytt SHL-kontrakt. Mot Rögle i torsdags var kaptenen Jonas Junland en gigant i försvaret och spelade brutalt uppoffrande och hänsynslöst mot sig själv och visade prov på stora ledaregenskaper på isen.

Under Linköpings två matcher den gångna veckan täckte Junland inte mindre än tio skott och var en starkt bidragande orsak till att man vann bägge matcherna.

Veckans… Revansch

Det här är nog en säsong som Brynäs målvakt Viktor Andrén helst vill glömma. Flytten från Växjö till Brynäs som skulle bli nästa steg i karriären har istället utvecklats till en mardröm utan dess like. Inför matchen mot Frölunda i lördags hade Andrén bara vunnit en av de tio matcher han stått med en räddningsprocent på 86,73% och 4,34 insläppta mål i snitt per match.

Trots det uppträdde Andrén med ett stort lugn och spelade riktigt bra. Även om Frölunda var bleka matchen igenom sattes Andrén på prov några gånger och klev fram när det behövdes som allra mest.

Veckans… Soloåkning



https://twitter.com/cmoresport/status/1369371288087715844?s=20

Veckans… Bästa



https://twitter.com/cmoresport/status/1370059120963940353?s=20

Veckans… Det var nära ögat



https://twitter.com/cmoresport/status/1370770430101970948?s=20

Veckans… Take a hit to make a play

https://twitter.com/cmoresport/status/1370075613948690434?s=20

Veckans… Gladaste



https://twitter.com/cmoresport/status/1370083349662945294?s=20

Veckans… Podd



* * * * * * * * * * * * *

