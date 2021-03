Osäker om dödsrycket kom aningen försent

Det tog 45 matcher innan jag fick se Brynäs spela en ”Peter Anderssonsk” typ av hockey. Jag förstår inte varför det tagit sådan tid och om det därför till och med är försent för att ens undvika kval.

Oavsett vad. Det är precis på det här sättet som Brynäs måste uppträda framöver.

Det ryktades om att ”luften rensades” i Brynäs omklädningsrum i samband med att laget skulle träna i fredags efter den pinsamt svaga insatsen mot Leksand dagen innan. Exakt vad som sägs mellan varandra på den här typen av krismöten ska stanna i omklädningsrummet men som ofta ska det ha varit högt i tak och rätt hårda ord från både spelare och ledare.

Det är inte helt ovanligt att den här typen av möten sker efter riktiga bottennapp på antingen tränarnas- eller spelarnas intiativ. Det man eftersöker är att få en reaktion och utan att veta exakt vad som sades i Brynäs omklädningsrum i fredags tror jag det var en sista desperat handling från Peter Anderssons sida för att väcka liv i gruppen samtidigt som spelarna lär ha haft åsikter kring att ledarskapet varit för gnälligt och energilöst.

Jag kan tänka mig att Peter utmanade gruppen och eventuellt kan ha påtalat antalet tränare som Brynäs sparkat de senaste åren och ställt frågan huruvida det alltid är tränarna det är fel på eller om problemet kan ligga hos spelarna själva.

Om Brynäs uppträtt på samma sätt igår som man gjorde mot Leksand i torsdags är jag osäker om Peter ens coachat laget framöver.

Det är visserligen onödigt att spekulera kring eftersom Brynäs igår uppträdde på ett sätt som jag inte sett dem göra tidigare den här säsongen. Den var uppenbart att man bland annat diskuterat kampviljan, det fysiska- och uppoffrande spelet, defensiven samt behovet av att ledande spelare skulle kliva fram.

Brynäs spelade som ett nytt lag och tog initiativet i matchinledningen via en fysisk närvaro i alla situationer, spelade kompakt i egen zon, stängde ytor i mittzon och värderade sitt presspel bättre.

Precis den typen av hockey Peter Andersson praktiserat i Malmö under många säsonger och som Brynäs gjorde för första gången i år.

Det fanns också en fart och spelglädje som personifierades av Oula Palve, Jaedon Descheneau och Shane Harper. Det var den kedjan som visade vägen medan Simon Bertilsson tillsammans med Niclas Andersén uppträdde som de försvarsgeneraler dem måste vara. Chad Billins gjorde en av sina bättre matcher och växte med ett större förtroende medan Anton Rödin i sin tur var påkopplad och spelade med känslor, passion och en jäkla inlevelse.

Det gick till och med så långt att jag under den tredje perioden såg några Brynässpelare le på isen efter det att Descheneau skickat in pucken i det egna båset. Det kan låta som en petitess men jag bortser inte gärna från en sådan detalj eftersom det inte skett speciellt ofta den här säsongen.

Brynäs är nog det lag i SHL som allra tydligast lutar sig mot de underliggande siffrorna för att värdesätta sina insatser. Även vid klara försluter (6-1 mot Oskarshamn på bortaplan tex) har man påtalat för spelarna att statistiken säger att man borde ha vunnit.

Jag vill inte längre höra ett ord om det igen. Aldrig.

Det är ju knappast så att Brynässpelarna sliter sig i håret av frustration för det att Frölundas underliggande siffror var bättre även om alla kunde se att Brynäs var det bästa laget.

Nu handlar det om kött och blod. Mänsklighet. Titta folk i ögonen och fråga hur dem mår, säg hej till varandra när man möts i dörren. Klappa om, uppmuntra, ge positiv feeeback och bekräfta varandra. Saker som inte en data kan mäta.

Mitt råd till Brynäs är att plocka bort varenda laptop i omklädningsrummet som visar statistik, inte nämna antalet kontrollerande ingångar i anfallszon, Corsi eller hur många gånger man åkte in med pucken i slottet. Det är inte det viktigaste just nu.

Det handlar istället om hur mycket spelarna är beredda att betala sett till närkamper, uppoffrande spel och strikt försvarsspel.

Visst att det var gigantiska kliv i rätt riktning för Brynäs igår men att vinna över ett Frölunda som fortsätter att förbrylla gör nog de flesta lag just nu. Göteborgarna är extremt lättlästa. Press, press, press. Upp med pucken till backen. Skott på mål. Kämpa, returtagning, backcheck. Kämpa, kämpa, kämpa. Det är ingen som ens försöker vara kreativ förutom möjligtvis Elmer Söderblom.

Det ska dock inte förringa Brynäs prestation. Absolut inte. Brynäs uppträdde med en kaxighet, en självklarhet och en fysiska närvaro på ett sätt som tidigare lyst med sin frånvaro.

Jag är osäker om dödsrycket kom aningen försent men oavsett kval eller ej måste Brynäs rada upp insatser och prestationer som den igår.

Jag tror i alla fall man insåg vilken typ av hockey man ska måste spela för att nå framgångar. Det handlar om känslor, inlevelse, kamp och jävalranamma mer än något annat.

Det återstår att se hur långt det räcker.

Till sist. Jag gladde mig åt Victor Andréns nolla. Han har haft en brutalt tuff säsong med sporadiskt speltid och många tveksamma insatser. Samtidigt har det inte varit det enklaste att vara bra bakom Brynäs otydliga defensiv.

En efterlängtad seger och framförallt fick Brynässpelarna ett kvitto på vad sim krävs för att vinna hockeymatcher. Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny