Linköping har accepterat läget

En match säger inte regel så mycket och således säger en period ingenting. Men för Linköpings del borde dagens sista 20 minuter gå på repris i omklädningsrummet de närmsta dagarna. Det är precis så här man måste spela framöver.

Efter en andra period som Färjestad fullkomligt dominerade kändes det som om Linköping skulle inkassera ännu en förlust och därav med största sannolikhet fått börja förbereda sig för kval.

Men. I den tredje perioden uppträdde Linköping på ett sätt som jag inte sett så ofta den här säsongen.

Klarar Linköping att balansera sitt spel med ett lika kontrollerat styrspel i mittzon som under den tredje perioden kan man för första gången på länge bygga ett kollektivt självförtroende. Oavsett om det blir kvalspel eller om det är så att man, mot förmodan, kan undvika de sista två platserna måste man spela exakt som man gjorde under de avslutade 20 minuterna även framöver.

Tillskillnad från hur det såg ut för dryga veckan sen mot Skellefteå var det här ett lag som spelade uppoffrande för varandra, förlitade sig på sitt styrspel och var effektiva framåt.

Rent spelmässigt var Färjestad det bättre laget i drygt 40 minuter. Det måste vi var ärliga att säga.

Men Linköping ska inte be om ursäkt för poängen och sett hur man agerade de sista 20 minuterna borde man någonstans kunna börja bygga en tro, styrka och självförtroende.

Jag har sett Linköping gå bort sig så många gånger med backar som fyller på i tid och otid, forwards som inte täcker upp och en ibland med ett smått pinsam naivt uppträdande. Det håller såklart inte.

Därför ska Coachteamet med Daniel Eriksson i spetsen låta kvällens tredjeperiod rulla på storbildsskärmen i omklädningsrummet de närmsta dagarna.

Linköping har nog det lag som allra tydligast accepterat läget som man befinner sig i. Jag tror det är en viktigt del för att kunna ta ett gemensamt avstamp för den avslutande delen. Jag kan helt ärligt säga att jag räknat ut Linköping i synnerhet efter den usla insatsen mot Skellefteå förra tisdagen. Då fanns varken kampmoralen, viljan eller tron. Med dagens sista period i färsk minne borde Linköping kunna finna sin trygghet.

Om det räcker till att undvika kval är jag fortsatt högst tveksam till. Men det är kanske inte det viktigaste här och nu utan det handlar om att hitta en känsla och en tro på det man ska göra. Det visade man under de sista perioden idag och den typen av prestationer måste man göra även framöver.

