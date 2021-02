Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan som gått samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

(Jag har valt att lyfta in de tre SHL matcher som spelades i samband med landslagsuppehållet och prestationer i dessa ligger också till grund för uttagningarna i Veckans lag.)

Veckans lag #21

Målvakt:

Samuel Ersson Brynäs (2)

Eftersom jag också har matcherna under landslagsuppehållet att ta hänsyn till vore det mer eller mindre tjänstefel av mig att inte plocka ut Ersson även om konkurrensen varit tuffare än någonsin.

Att en sådan som Christoffer Rifalk bara är bubblare och Leksands Janne Juvonen hamnar utanför Veckans lag är ett tecken på den klass som målvakterna hållit den gångna veckan.

För att summera Erssons insatser under de senaste veckorna så inledde han med att hålla nollan mot Malmö. Därefter var han den enskilt största anledningen till att Brynäs lyckades plocka poäng mot HV71 borta och också vinna hemma mot dem dryga veckan senare. I lördags mot Skellefteå var han återigen briljant och under de fyra matcher som Ersson stått har han endast släppt in fem mål, haft en räddningsprocent på 96,48 och Brynäs har tagit viktiga poäng i samtliga dessa matcher.

När serien nu går in ett avslutande skede har jag svårt att hitta en spelare som är viktigare för sitt lag än vad Samuel Ersson är för Brynäs.

Bubblare: Christopher Rifalk Rögle

Backar:

Matt Caito Leksand

Det tog ett tag för Matt Caito att anpassa sitt spel till SHL men under säsongens gång har den offensivt begåvade backen tagit stora kliv. Var en gigant borta mot Skellefteå i torsdags och utöver det svarade han också för toppinsatser mot både Linköping och Örebro.

Moritz Seider Rögle (2)

Efter att ha missat fen matcher på grund av skada var Moritz Seider tillbaka i spel den gångna veckan. Seider visade inga som helst tecken på att vara det minsta ringrostig utan spelade väldigt bra i comebacken mot Djurgården i torsdags för att sedan vara fullkomligt dominant mot Frölunda i lördags.

Bubblare: Simon Bertilsson Brynäs, Albert Johansson Färjestad

Forwards:

Ponthus Westerholm Malmö

Malmö tog två blytunga segrar under den gångna veckan och i de bägge segermatcherna var det Ponthus Westerholm som avgjorde. Veckan dessförinnan var samme Westerholm, tillsammans med brorsan Patrik och Emil Sylvegård Malmös bästa spelare.

Simon Ryfors Rögle (2)

Om Simon Ryfors skulle ta några steg tillbaka och ge plats och Ted Brithén? Knappast va. Ryfors fortsätter spela hockey på en väldigt hög nivå och nu står NHL-klubbarna på kö.

Daniel Zaar Rögle (2)

En av seriens smartaste spelare hittar passningar som få andra kan göra. Zaar har gått från att vara mer av en avslutare till en speldosa av högsta klass. Har nog inte riktigt fått det erkännandet han förtjänar som en av seriens absolut bästa spelare.

Bubblare: Rhett Rakhshani Djurgården, Marek Hrivik Leksand, Joakim Lindström Skellefteå

Coach:

Björn Hellkvist Leksand (3)

Tre ny segrar under den gångna veckan och totalt är masarna nu uppe i fem raka vinster. Dessutom vann man över Örebro för första gången sedan 15e januari 2015 i en synnerligen underhållande match i lördags.

För första gången den här säsongen är dessutom Leksand topp sex och siktar således mot kvartsfinal. Imponerade.

* * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Förmodligen den absolut enklaste utnämningen den här veckan. Moritz Seider är så brutalt jäkla bra och dominerar matcher som få andra backar kan göra i serien.

En annan Detroitdraftad spelare, Albert Johansson, har även han visat upp ett väldigt fint spel under veckan och det känns som om landslagsdebuten gav hans självförtroende en rejäl skjuts.

Veckans… Nollor

Christoffer Rifalk höll nollan mot både Djurgården och Frölunda. David Rautio spikade även han igen mot Frölunda i torsdags medan Leksands Janne Juvonen höll nollan mot Linköping i tisdags.

Eftersom jag inte plockade ut något Veckans lag under landslagsuppehållet när det endast spelades tre matcher måste jag såklart lyfta fram Samuel Erssons nolla mot Malmö från den 11e februari.

Veckans… Svåraste

Det var minsann inte det lättaste att ta ut den målvakt som var bäst under den gånga veckan. Så otroligt många fina insatser vi fick se, högklassiga räddningar och målvakter som gjorde skillnad. Rifalk, Ersson, Alnefelt, Juvonen, Rautio, för att nämna några stod för väldigt bra matcher under den gångna veckan.

Veckans… Vändning

När Luleå gjorde två snabba mål i slutskedet av den andra perioden och gick upp till 4-2 var nog de flesta överens om att matchen var avgjord.

Luleå är just nu inte vad Luleå har varit och Djurgården kunde på ett imponerande sätt vända och vinna med 5-4.

Poängen betydde också med all säkerhet att stockholmarna inte behöver blicka nedåt i tabellen längre.

Veckans… Hemvändare

Topplagen Rögle och Skellefteå hämtade hem varsin toppspelare på en högst begränsad marknad strax innan det att transferfönstret stängde.

Pär Lindholm och Ted Brithén är klasspelare som också kommer att spela i ligan under lång tid framöver.

Veckans… Jubilar

Mot Örebro i lördags gjorde trotjänaren Jon Knuts match nummer 600 i Leksandströjan. Mäktigt.

Stort grattis!

Veckans… Vecka

Rögles Anton Bengtsson har under de senaste tio dagarna hunnit med att spela i Tre Kronor, gjort två mål i segern mot Brynäs och också blivit pappa. Ingen dålig vecka det.

Veckans… Potential

HV´s backduo Eric Martinsson och Matt Donovan är ett av seriens bästa backpar vilket man visade i matchen mot Brynäs i torsdags. När serien nu är i ett sådant kritiskt skede måste duon logga istider upp mot 26, 27 minuter per match.

Veckans… Räddning

Veckans… Propp

* * * * * * * * * * * * *

