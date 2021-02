Återstår att se om årets lagbygge har den egenskapen

Frölunda är ett lag som förbryllar och just nu har jag svårt att göra en tydlig analys om vad som är lagets stora spelmässiga problem.

En sak sticker dock ut och den så viktiga detaljen är smått unik och ohållbart dålig över tid.

Jag har under säsongen sett göteborgarna stå för prestationer som få andra lag kan mäta sig med men också sett en otäck ojämnhet. Mönstret från i fjol är slående med en resultatmässig nedåtgående formkurva men en stor skillnad är att jag i år, tillskillnad från i fjol, inte riktigt kan sätta fingret på vad som är problemet sett till spelet.

Det jag inledningsvis imponerades av med Frölunda var deras härlig och sprudlande offensiv där dynamiken mellan yngre- och äldre spelare var bra, rollfördelningen tydlig och framförallt var backsidan spelskickligare än i fjol.

Lik förra säsongen har Frölundas haft problem att vinna matcher efter nyår men den brännande punkten till varför Frölunda har förlorat sju av sina tio senaste matcher är en utmaning är svårare att hitta.

Hur jag än vrider och vänder på det återkommer jag till de offensiva problemen och dess ineffektivitet.

Sett till vilka offensiva chanser som Frölunda skapat under hela säsongen är det ett under att man inte producerat fler mål. Den mindre smickrande 6,54% indikerar att Frölunda har sämst skotteffektivitet av alla lag i SHL med lika antal spelare på isen.

Det finns fortsatt inget annat lag i serien som skapar lika många klara målchanser som Frölunda gör och inget lag som skjuter lika mycket från skottsektorn.

Det är för trubbigt helt enkelt och det har varit ett genomgående problem hela säsongen. Som ett exempel bör nämnas att Frölundas bästa poänggörare Patrik Carlsson har 48 spelare före sig i SHL´s poängliga och hans 23 poäng är hälften av vad Växjös Emil Pettersson gjort.

Med all respekt för Patrik Carlsson men att han leder den interna poängligan är ett underbetyg till spelare som Jan Mursak, Lucas Raymond och Simon Hjalmarsson för att nämna några.

För att förtydliga och bryta ned i siffror så har Frölunda den här säsongen gjort 81 mål med lika antal spelare på isen en noteringen som bara bottenlagen Brynäs, Oskarshamn, Linköping, Malmö och HV71 är sämre med.

Ser man dock till förväntade mål per match är siffrorna smått unika.

Förväntade mål är en term som samtliga klubbar i SHL idag använder sig av för att få ett värde på prestationen i specifika matcher.

Förväntade mål (Expected goals) har utvecklats som en del i den så viktiga underliggande statistiken där man räknar ihop ett värde på skott, baserat flertalet års data, i olika positioner och lägen och därifrån får man sedan en siffra efter varje match.

Ser man på då till förväntade mål är Frölunda bäst i klassen med 105,2 mål (med lika antal spelare på isen) vilket är överlägset bäst i serien.

Frölunda har alltså gjort 24,2 mål mindre den här säsongen, i spel med lika antal spelare på isen, än vad den underliggande statistiken säger. Det är siffror som inget annat lag varit i närheten av under de fyra säsonger som sådan data funnits tillgänglig i SHL.

Ser man till antal skott från skottsektorn skjuter Frölunda i snitt 17,9 skott per match att jämföra med Skellefteå som är näst bäst med 14,3 skott per match.

Siffrorna säger inte allt men ger fingervisningar (baserat på data som inte styrs av känslor eller resultat) att Frölunda ska fortsätta med det spel man gjort under säsongen som över tid kommer att betala av sig.

Med det sagt har prestationerna mot Malmö och Linköping varit direkt svaga och därför går det att påvisa en formsvacka efter landslagsuppehållet.

Av den anledningen är det lite upp till bevis när topplaget Rögle med Ted Brithén i spetsen står för motståndet idag.

För Frölundas självförtroende och att ta sig ur sin negativa spiral måste man vinna i eftermiddag.

Tidigare år har Frölunda gjort några av sina bästa matcher när man varit upptryckta mot repen.

Återstår att se om årets lagbygge också har den egenskapen.

Roger Rönnberg måste hitta nycklarna til varför hans lag är så otroligt ineffektiva. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny