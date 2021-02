Pusselbiten på plats

Pär Lindholm återvänder till Skellefteå.

Jo jag tackar jag.

Det känns som om Skellefteå återigen är tillbaka som en maktfaktor inom svensk hockey.

Jag som trodde deras tid var förbi…

Inför säsongen i fjol skrev jag en smula raljant att ärkerivalerna Skellefteå och Björklöven skulle byta plats i seriesystemet inom fem år. Jag gjorde det med bakgrund av att jag under flera säsonger inte sett tillstymmelse till generationsväxling, många tveksamma och trötta värvningar samt att det var en tidsfråga innan Joakim Lindström och Oscar Möller inte själva skulle orka bära Skellefteå.

Det är bara konstatera att jag hade fel.

Den generationsväxling jag inte såg då har nu istället bländat mig där spelare som Jesper Frödén, Jonathan Berggren, Andreas Wingerli, Rickard Hugg, Adam Wilsby och Philip Broberg har alla tagit betydande roller vilket skapat en härlig konkurrenssituation.

I början av serien när firma Lindström och Möller, rent poängmässigt, inte stod att känna igen var det istället det yngre gardet som visade vägen.

När nu återigen rutinerade Lindström och Möller varvat igång är Skellefteå en lagmaskin som bara pumpar på i match efter match precis som var vana att se dem under nästan en tioårsperiod.

Jag har dock saknat en pusselbit och så gjort sedan Pär Lindholm lämnade Skellefteå 2018 och den pusselbiten är just Pär Lindholm.

Skellefteå har på senare år varit väldigt beroende av Joakim Lindström och Oscar Möller och som en del av problemlösningen har man, framförallt de två senaste säsongerna, försökt sära på dem för att få igång fler spelare och fler kedjor som kan leverera offensivt. Det har gjort att Oscar Möller stora delar fått spela center och de gånger som Linström spelat med Möller har duon inte riktigt funnit kemi med en tredjelänk.

Nu faller det sig naturligt att återförena förstakedjan från OS 2018 där Lindholm snabbt kommer att kunna hitta kemi med sina gamla parhästar.

Det jag gillar med Lindholms är hans raka, enkla och oömma spel som banar väg för sina medspelare. Det har gjort honom till en pådrivare som kan visa vägen med sitt spel. Lindholm utvecklade också, under sin senaste sejour i Skellefteå, spelet med puck och är därför en center av absolut toppklass.

Jag ser inte att det kommer bli samma ”problem” som senast Skellefteå förfogade över kedjan med Möller, Lindström och Lindholm då många spelare hamnade i deras skugga och inte tog någon plats.

Ser jag på lagbygget kommer Skellefteå kunna formera två toppkedjor av högsta klass där landslagskedjan med Jesper Frödén, Jonathan Berggren och Andreas Wingerli nog vill visa att det unga gardet är bättre och vassare. Det kommer skapa en härlig dynamik och konkurrens inom laget som är så viktigt för att nå framgång.

Bakom toppkedjorna finns starka- och rutinerade namn som Toumas Kiiskinen och Melker Karlsson samt både rollspelare och flera talanger. Det är med andra ord en härlig mix av spets, rutin och den så härliga ungdomliga entusiasmen på forwardsidan.

Jag skulle vidare, utan problem, kunna argumentera för att Skellefteå har en av seriens bästa målvakt- och backsidor också.

Skellefteå är återigen att räkna med och ska nämnas som en guldkandidat.

Att Pär Lindholm återvänder till Skellefteå på ett kontrakt som sträcker sig fram till 2025 är såklart ett drömbesked för alla som håller på Skellefteå och även oss som bara gillar hockey i stort.

Pär Lindholm är en center av högsta klass och vid en ålder av 29 bör han således ha några av sina bästa år framför sig.

Tack för att ni tog er tid

Sanny