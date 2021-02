Finns bara en enda rimlig förväntan

Medan de flesta lag jagar nyförvärv med ljus och lykta lyckas Chris Abbott locka tillbaka Ted Brithén till Rögle. Jag kan inte annat än lyfta på den berömda hatten. Ted Brithén kan vara skillnaden mellan guld och en semifinal. Så bra är han.



I samband med att jag summerade fjolårets säsong lyfte jag fram Ted Brithén som seriens bästa center och totalt sett under säsongen rankade jag honom som den tredje bästa spelare i hela SHL. Att därför ösa ur en hink med superlativ för att förklara hur vass den här värvningen är således ingen överdrift.

I Ted Brithén får Rögle en spelare som hanterar båda ändarna av isen på ett förstklassigt och ansvarstagande sätt. Under fjolårets säsong tog Brithén också stora steg i sitt offensiva spel och var faktiskt den spelaren i hela SHL som hade bäst poängsnitt per match. Jag ser ingen anledning till att han inte kommer vara på en liknande nivå framöver och då förfogar Rögle över en av seriens toppspelare i flera år framöver.

Ett av argumenten som ofta används emot Rögle när man nämner skåningarna som ett potentiellt guldlag är avsaknaden av slutspelsrutin. Det går såklart inte att blunda för att Rögle som förening aldrig vunnit en slutspelsmatch och att man är förhållandevis gröna i dessa sammanhang. I Brithén får man dock ytterligare en spelare som varit med och vunnit SM-guld och som gjort den resan.

Den erfarenheten ska man inte underskatta likväl som Brithéns stora klubbhjärta för Rögle BK. Kontraktets längd signalerar också utåt att Rögle kommer vara hållbara över tid och att skåningarna, likt Frölunda med Joel Lundqvist och tidigare HV71 med Johan Davidsson och Färjestad med Jörgen Jönsson, har sin bästa spelare kontrakterad under en längre tid. Det kommer såklart göra att framtid värvningar ser en potential i Rögle och således kommer det vara än lättare att rekrytera spelare.

Jag ser det inte heller som direkt anmärkningsvärt att Bern valde att släppa Ted Brithén. Jag har själv spelat i den schweiziska ligan och vet att kraven i mångt och mycket handlar om att göra poäng. Även om Ted är en klasspelare defensivt så ser man likväl på hur många poäng han gjort mer än vad han betytt för spelet i stort och som import bedöms man enkom efter antalet poäng man gjort.

Jag ser ingen anledning till att Brithén blivit en sämre hockeyspelare under det dryga halvåret han varit i Bern utan tvärtom har han fått lärt sig och sett en annan typ av hockey. Den erfarenheten, i synnerhet att kunna bryta mönster, plockar han med sig hem något som berikat honom som spelare och säkert även som människa.

För Rögle som lag betyder det enormt mycket då centersidan är en del jag känt måste stärkas upp när det vankas slutspel. Med Brithén i laget får skåningarna en möjlighet att ha två toppkedjor av högsta klass.

Kedjan med Simon Ryfors som center mellan Dennis Everberg och Daniel Zaar har varit seriens genomgående bästa. Nu får begåvade Leon Bristedt en lekkamrat och oavsett om det blir Ted Brithén eller om man väljer att flytta på Simon Ryfors är det spelare som Leon kan finna kemi med. Det kommer göra Rögle till ett mycket mer slagkraftigt lag och jag känner mer och mer att det här lagbygget är redo att vinna SM-guld.

Med en superförstärkning som Ted Brithén finns det bara en enda målsättning och förväntan och det dessutom under många år framöver.

Frågan är inte om Rögle kommer vinna SM- guld utan när man kommer göra det.

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny