Den pressen avundas jag inte.

Ångest, panik eller glädje och möjligheter?

I det här läget handlar det bara om poäng, att vinna och i vissa fall absolut inte förlora. Pressen kan därför vara enormt stor och också svårhanterlig.

För Brynäs del är de kommande tre matcherna klubbens viktigaste på över 15 år.

Brynäs fortsatta öde den här säsongen kan komma att avgöras nu.

Brynäs spelade i kvalserien 2005 under den berömda lockoutsäsongen. Ett år som i mångt och mycket var overklig ungefär som årets säsong fast helt tvärtom.

Jag kan utan minsta tvekan säga att Brynäs kommande tre matcher är klubbens viktigaste sedan den kvalserien 2005.

Brynäs måste vinna, eller vänd på det. Brynäs får inte förlora eftersom man ställs mot bottenkonkurrenterna Malmö (idag) och på torsdag och därhemma HV71 på måndag.

Jag skulle vilja påstå att dessa matcher kommer avgöra Brynäs fortsatta öde den här säsongen.

Då förstår man vilken press som vilar på spelare, ledare och föreningen i stort.

Jag har själv spelat liknande matcher 2004 med Timrå och minns än idag känslan jag hade i kroppen. Det var som om vi spelade för att inte göra misstag, inte bli en syndabock och därav ville man vara så lite delaktig i spelet med puck som möjligt och höll det primitivt enkelt hela tiden. Jag minns en specifik match mot Södertälje och den läskiga känslan att förlorar vi nu blir det kval. Även om man försöker leva i nuet så tar framtiden enormt mycket energi och ger en medföljande stress.

Jag har därför förståelse för den situation och press som Brynäs och de andra bottenlagen lever med.

Det är såklart omöjligt att sia om framtiden men det jag känner, efter att ha sett Malmö, Oskarshamn, Linköping, HV71 och Brynäs de senaste veckorna är att alla lag bortsett från just Brynäs har en positiv trend.

Oskarshamn tog en poäng borta mot Färjestad i torsdags men vaknade likväl upp dagen efter med känslan att det borde varit ytterligare någon. Jag ser ett bättre och tryggare passningsspel samt att nyförvärven Lance Bouma och Max Veronneau har stärkt upp laget enormt mycket.

Malmö har fått in spets i laget och ser mer bekväma ut offensivt även om det är defensiven som gett poäng på slutet. Varken mot Rögle eller mot Linköping har man, sett till spelet, varit värda segrarna. Poängen har gett självförtroende och framförallt en större tro och tydlighet i sättet man agerar på isen.

HV71 är det lag i botten som har högst kapacitet men också fortsatt det mest svåranalyserade laget i serien eftersom prestationerna kan variera så ofantligt mycket både mellan matcherna men också under dem. Som mot Rögle i torsdags. Lysande, fullkomligt briljanta i den första perioden för att klappa igenom totalt i den andra. Men HV71 är helt enkelt för bra för att förlora så mycket framöver för att behöva kvala. Nyförvärven, i synnerhet Matt Donovan och Arttu Ilomäki, har gett spets och en helt annan slagkraft offensivt även om avsaknaden av Johannes Kinvall såklart är stor.

Linköping har sett tryggare ut på slutet även om man stundtals fortsatt spelar för naivt i spelet utan puck och går bort sig för mycket. Men det har blivit aningen bättre och nu klarar man av att föra matcherna i en större utsträckning som jag inte sett sedan Dan Tangnes dagar i Linköping. Dessutom har, lagets i särklass, viktigaste spelare Broc Little gått på is och väntas tillbaka i spel inom några veckor.

Som ni ser.

Det finns pilar som pekar uppåt för samtliga lag i botten bortsett från Brynäs. Därför är de kommande tre matcherna klubbens viktigaste sedan kvalserien 2005.

Den pressen avundas jag inte.

Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny