Vart är vi på väg?

På tio poäng:

Vi lämnar staden…

Det behövs nog inga fler ledtrådar utan frågan har aldrig varit mer berättigad än den är just nu.

Vart är Brynäs på väg?

Det är såklart öppet mål att såga Brynäs sönder och samman efter dagens förlust mot Luleå.

Men nej. Det vore inte schysst eller rättvist.

Offensivt hade Brynäs sina chanser (läs Patrik Berglund) men hade svårt att utnyttja dem. Luleås seger var inte på något sätt orättvis och generellt kan man säga att Brynäs vinner de gånger som Samuel Ersson stått på huvudet. Det är en rätt stor press att lägga på unge Erssons axlar.

Jag tycker, sett till det taktiska, att Brynäs hade svårt att vara kompakta genom mittzon och det gav Luleå stora ytor att jobba på.

Med både Anton Rödin och Greg Scott skadade saknar Brynäs sin spets och det stora problemet, år efter år, är att bredden fortsatt är för svag. Det gör att Brynäs, som alltid, är beroende av ett fåtal spelare.

Efter dagens förlust är Brynäs jumbo i tabellen, har ett tight spelschema framför sig och skador på några nyckelspelare vilket fått Brynäsfansen att återigen starta en insamling för att hjälpa föreningen. Ambitionen den här gången är att samla ihop en miljon kronor för att ge sportchefen Michael Sundlöv möjligheter att värva. Det är på sätt och vis beundransvärt men ett gigantiskt misslyckande för Brynäs som föreningen som redan sägs ha den dyraste lagbygget i klubbens historia.

Samtidigt som bottenkonkurrenterna Oskarshamn, Malmö, Linköping och HV71 stärkt upp sina trupper har Brynäs dragits med skador och behöver således agera. Men. Laget som Brynäs ställde upp med idag innehöll två målvakter, sex back (sju med lånet Lukas Pilö) och 13 forwards. Sett till numerären är det ändå helt okej även om det såklart är lite väl tunt på backsidan.

Med det sagt. I läget som Brynäs befinner sig är det ofrånkomligt att scanna av marknaden.

Det är ju i sig en missräkning i sig att supportrarna, återigen, behöver rycka in för att hjälpa till. Samma supportrar (och sponsorer) som tidigare samlade in två miljoner kronor när Simon Bertilsson och Patrik Berglund värvades i somras. Jag törs knappt tänka vad Brynäs ens varit utan duon.

Utöver de två miljonerna ska eventuellt ytterligare en adderas till en redan svindyr trupp.

Jag vet inte. Men att en förening av Brynäs dignitet, oavsett pandemin eller ej, indirekt är beroende av dess fans ekonomiska gåvor är lite genant ändå. Brynäs är en klubb som omsätter över 150 miljoner kronor och att det mer eller mindre är fansen som kliver in och ger klubben förutsättningar att hålla sig kvar i SHL är ett haveri utan dess like.

Ha också i åtanke att Brynäs har 17 (!) stycken från årets lag signade för kommande säsong och flera av dessa är kategorin svindyra. Det talar ju inte direkt för en mycket ljusare framtid va?

Samtidigt har Brynäs inte lämnat något besked huruvida det är Michael Sundlöv som ska bygga kommande lag eller ej vilket i sig är anmärkningsvärt. Det är trots allt nu som trupperna sätts för kommande säsong och Brynäs riskerar därför att hamna på efterkälken ännu mer. Jag vet att läget är akut här och nu men det är av största vikt att ha två tankar i huvudet samtidigt och se till morgondagens match men även till nästkommande säsong.

Det är inte annat än att man börjar undra vad som försegår inom väggarna i ERP Monitior Arena.

Det är möjligtvis så att fansens miljon kan rädda Brynäs i år men frågan är hur länge det kan fortgå så här?

Det är bara till att plocka fram den största av kvastar och börja rensa.

Frågan är om den ens kommer bli nödvändigt. Brynäs riskerar i allra högsta grad att åka ur SHL och då upphör ändå samtliga kontrakt att gälla.

Det är den bistra verkligheten.

Brynäs fortsatta SHL-existens hänger i mångt och mycket på Samuel Ersson. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny