Jag är otroligt imponerad

Veckans lag #19

Målvakt:

Arvid Söderblom Skellefteå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Under Arvid Söderbloms två matcher den gångna veckan var han i stort sett felfri och räddade 43 av 44 skott han fick emot sig. Söderblom har övertygat och tagit stora kliv de senaste veckorna vilket hänger ihop med den istid han fått när Gustav Lindvall gått skadad.

Nollan mot Linköping i torsdags följdes upp med att bara släppa en puck förbi sig när Skellefteå vann över Luleå igår.

Bubblare: Henrik Haukeland Färjestad

Backar:

Stefan Elliott Frölunda

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Efter att ha svarat för två mål och två assist i lördagens segermatch mot Brynäs kan jag ha överseende med Elliotts mindre lyckade försvarsagerande i samband med ett av Brynäs mål.

När Elliott är på spelhumör och delaktig i spelet är han en spelare man lägger märke till i varje byte. Han deltar i offensiven och både följer med- och leder anfallen. Sett till antalet poäng under hela säsongen är det ett under att Elliott inte svarat för fler än 15 så här långt.

Men det är klart. Fortsätter han som i lördags kan han säkert dubbla den siffran när grundserien summeras.

Brian Cooper Oskarshamn

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

När jag under den gångna veckan sett Oskarshamns matcher har jag slagits av att Brian Cooper sätter avtryck i mer eller mindre varje byte. Han är tuff och rejäl i egen zon, har bra första pass och är följsam och delaktig i det offensiva spelet.

Nu har Cooper fått speltid i powerplay och ser väldigt bekväm ut i den rollen också.

Petter Granberg Skellefteå, Robin Salo Örebro

Forwards:

Michael Lindqvist Färjestad

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

Efter en elva matcher lång måltorka stod Lindqvist för två mål när Färjestad vann över Örebro i lördags. Utöver målen svarade Lindqvist även för ett par assist och kedjan med Lindqvist, Per Åslund och Jacob Nilsson var värmlänningarnas bästa.

Den gågna veckan har jag, utöver målen, återigen sett bettet i Lindqvist skridskoåkning och hans offensiva spetsegenskaper har kommit mer till sin rätt.

Anton Wedin HV71

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Om flera spelare i HV71 spelat på Anton Wedins nivå hade man inte behövt känna någon som helst oro för ett eventuellt kval.

Jag har under de senaste sex, sju åren plockat ut Veckans lag och när det står och väger mellan två spelare väljer jag i regel den spelare som spelar i det lag som haft den bästa veckan. Gällande Wedin går det inte att förbise hans prestationer under veckans samtliga tre matcher även om HV71 fortsatt går tungt.

Oscar Möller Skellefteå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Det har lossnat rejält för skarpskytten Möller och precis som Skellefteå går kapten Möller från klarhet till klarhet. Det ser återigen så naturligt och enkelt ut, ja nästintill retsamt enkelt som symboliserades som allra bäst i samband med Möllers andra mål mot Luleå igår.

Möller hittar ytor för sitt skott, är delaktigare i spelet och tar stort ansvar över hela isen. Den gångna veckan stod Möller för fem mål vilket är lika många som han svarat för under de tidigare 36 matcherna.

Andrew Calof Växjö, Erik Josefsson Växjö, Alexander Johansson Linköping

Coacher:

Andreas Falk-Stefan Klockare- Stefan Hedlund (3)

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Seriens formstarkaste lag stoltserar nu med nio raka segrar och strålar således av självförtroende. Det var rätt tydligt igår när matchen mot Luleå stod och vägde efter 40 minuter. Under de avslutande 20 minuterna la Skellefteå i en högre växel och vann till slut rätt enkelt med 4-1.

Det som sticker ut är Skellefteås starka defensiv som verkligen kalibrerats under säsongens gång. I höstas var det lite mer öppna spjäll med en glimrande offensiv och frikostig defensiv.

Jag är otroligt imponerad av den utveckling och de steg som Skellefteå tagit under säsongens gång. Det har de förhållandevis oprövade tränarna en väldigt stor del i.

Veckans… Junior

Rögles Moritz Seider var dominant i mötet mot Brynäs i torsdags fram tills dess att han olyckligt brakade in i sargen. För Rögles del är det bara hoppas att skadan är av den grad att man inte tvingas avvara sin bästa beck alltför länge.

En annan junior som tagit stora kliv på slutet är Skellefteås Albin Sundsvik. Jag tycker han ser lugnare och tryggare ut i spelet med puck och vågar vara kreativ i en större utsträckning.

Helt klart är att Sundsvik lyft sitt spel några nivåer efter Junior VM.

Veckans… Nollor

Skellefteås Gustav Lindvall och Arvid Söderblom höll båda varsin nolla under veckan. Detsamma gjorde Färjestads Henrik Haukeland när värmlänningarna vann över ett blekt Djurgården i torsdags.

Veckans… Värvning

Det finns spelglädje, det finns energi sen finns det Alexander Johansson. Inför matchen mot Brynäs, Johanssons debut i Linköpingströjan, gick det inte att ta miste på hur upprymd, stolt och glad han var att få chansen att i SHL igen. Efter att ha spelat med Halmstad i Hockeyettan under hösten, visserligen i en stor roll men ändå en bra bit från rampljuset, var det en spelsugen Johansson som gav Linköping en nödvändig boost.

Under veckans tre matcher svarade Johansson för fyra poäng och var en direkt avgörande faktor i de bägge segermatcherna mot bottenkonkurrenterna Brynäs och Malmö.

Veckans… Omutlige

Färjestads Henrik Haukeland är överjävligt bra på att rädda straffar. Under säsongen har Haukeland räddat samtliga elva straffar han fått emot sig. Tre av dessa kom i lördags mot Örebro där framförallt räddningarna på Josh Ho Sang och Robin Kovacs var av den högre skolan.

Veckans… Rekorjakt

Skellefteås ramstarka defensiv imponerar just nu. Inför mötet mot Luleå igår hade Arvid Söderblom hållit nollan i två raka matcher innan Gustav Linvall gjorde detsamma mot Rögle i lördags. När Luleås Linus Klasen gjorde mål i den första perioden hade Skellefteå hållit nollan 218 minuter och 17 sekunder. Det räckte inte till något rekord men likväl en imponerande bedrift.

Veckans… Krydda

Oskarshamns Lance Bouma och Leksands Carter Ashton har båda värvats in under säsongen och gett sina respektive lag en krydda dem tidigare saknat.

Nu vet jag inte exakt vad sportcheferna Thomas x2, Johansson och Fröberg, betalat för att plocka in Bouma och Ashton och därför har jag svårt att kalla dem för fynd.

Men helt klart har de gett sina lag tuffhet, ett rakare spel och spets. Det är precis den här typen av spelare som gör skillnad och kan betyda att Oskarshamn faktisk landar in som topp tio medan Leksand kan hota om topp sex.

Veckans… Passning

Veckans… Skott

Veckans… Räddning

Veckans… Podd



