Dagen som förändrade ett liv

Det är såklart tragiskt det som hänt Tommy Salo, en av svensk hockeys bästa målvakter genom tiderna, och att han nu döms till fängelse för rattfylla.

Själva handlingen i sig tar jag givetvis ett tydligt avstånd från men jag kan inte sluta tänka på hur stor del som idrotten haft i denna personliga tragedi.

Tommy Salo är, näst efter Henrik Lundqvist och Pelle Lindbergh, den mest framgångsrika målvakten i den svenska hockeyhistorien. Han har vunnit OS- och VM-guld, spelat tio säsonger och över 500 matcher i NHL.

Salo ställde alltid upp för Tre Kronor när det vankades VM och år efter år var han en av turneringens bästa målvakter.

När Sverige vann VM-guld 1998 avgjordes finalerna, av någon outgrundlig anledning, i bäst av två matcher.

Tommy Salo var omutlig i de bägge finalerna när Tre Kronor efter 120 minuters spel stod som vinnare med ett mål emot noll(!).

Eller som straffräddningen i Lillehammer 1994 som innebar att Tre Kronor vann sitt första OS-guld någonsin.

Det finns så enormt mycket positivt att lyfta fram från Tommy Salos framgångsrika karriär men dessvärre är han ihågkommen för ett enda misstag.

Ett svenskt hockey-fiasko som han själv fick all skuld för.

Tre Kronor hade ett världsklasslag på pappret under OS i Salt Lake City 2002. Under gruppspelet var Sverige stundtals så överlägsna till den grad att man krossade favoriten Kanada med 5-1 i den första matchen.

Jag spelade själv hockey i USA och farmarligan och minns hur tränaren, dagen efter överkröning av Kanada, kallade in mig i tränarrummet för att han ville veta mer om den torpedhockey som Tre Kronor praktiserade och som skördade sådan framgång.

Det var med andra ord ett favorittippat Sverige som skulle ta sig an Vitryssland och frågan inför var inte OM Sverige skulle vinna utan mer hur många mål man skulle göra det med.

Den dagen förändrade för alltid Tommy Salos liv.

Misstaget i samband med Vitrysslands matchavgörande 4-3 mål har förföljt honom.

Inom loppet av sekunder gick Salo från en hyllad målvaktsstjärna till svensk syndabock som ensam fick bära ansvaret för det fiasko som det ändå innebar att förlora mot Vitryssland i en OS-kvartsfinal.

Efteråt har Salo själv berättat för min kollega Adam Johansson (podden går att lyssna på här) att han inte fick någon hjälp att bearbeta händelsen och att han bara dagarna efter var tillbaka i vardagen hos sitt klubblag Edmonton Oilers. Han berättade vidare i samma podd att det var ett sår som aldrig läker och att han tvingats att ta anti depressiva läkemedel.

Ensam, utlämnad, hånad och bespottad trots alla tidigare framgångar med Tre Kronor.

Det är så ovärdigt.

Denna händelse har såklart Tommy Salo fått leva med. Jag har själv mött honom i SHL både när han spelade i Modo och Frölunda.

I varje match fick han höra det. Samma sak om och om igen. Målet mot Vitryssland och hur dålig han var.

Jag vet att vi pratade om det inför matcherna mot Salos Modo och Frölunda och att det var ett sätt att ta sig in un der skinnet på honom.

Men till vilket pris?

Jag kan inte säga att det varit en utlösande faktor till Tommy Salos problem eftersom jag inte känner honom.

Det spelade ingen roll om han spelade i Modo eller Frölunda, tränare i Kungälv eller Oskarshamn. De fanns alltid där.

Om Svensk hockey har hjälpt Tommy Salo?

Inte ett skit faktiskt.

Och det som tack för allt han faktiskt gjort för oss på isen.

Få talade om depression, nedstämdhet och psykisk ohälsa 2002 men jag hoppas verkligen att det idag finns ett skyddsnät som inte fanns där för Tommy Salo.

Jag försvarar inte Tommy Salos handling men jag kan inte hjälpa att fundera hur mycket ett par tiondelar mot Vitrssyaland 2002 har förändrat och präglat honom.

Jag kommer alltid minnas Tommy Salo för hans fina prestationer i Tre Kronor som inneburit både OS och VM-guld samt alla hans fina år i NHL.

Det tycker jag att alla borde göra.

Jag hoppas att Tommy Salo får den hjälp och stöttning genom det här som han inte tidigare fått av oss i hockeyfamiljen.

